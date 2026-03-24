Сенсации не случилось. Суперсвязка «Металлурга» разорвала «Сибирь»

Путь «Металлурга» и «Сибири» до начала плей-офф был абсолютно противоположным. Магнитогорцы уверенно начали чемпионат, оккупировали первую строчку на Востоке и слегка убрали ногу с педали газа в момент, когда победе в конференции уже ничего не угрожало.

Новосибирцы же, напротив, уселись в глубокую лужу на старте регулярки, сменили двух тренеров и только после этого начали оживать, включив режим «всё или ничего». В выход в плей-офф ещё в середине сезона верилось с трудом, однако спад «Амура» и «Барыса», внезапная перестройка в «Адмирале» открыли «снежинкам» дорогу на восьмое место. Впрочем, заслуг команды Люзенкова тоже умалять не стоит.

У команд есть своя история в плей-офф, очерки которой оборвались аккурат 10 лет назад. Тогда «Металлург» и «Сибирь» трижды подряд встречались на стадии второго раунда, а последнее противостояние в 2016 году вовсе стало последним для новосибирцев за пределами первого этапа игр на вылет. В 2020-м Новосибирск прошёл «Автомобилист» в первом раунде, однако далее чемпионат был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Есть в тех встречах даже определённая последовательность, которая наверняка греет душу болельщикам из Магнитогорска: в 2014 и 2016 годах, когда «Металлург» на стадии второго раунда останавливал «Сибирь», команда добиралась до главного трофея.

А вот в 2015-м удача улыбнулась именно Новосибирску. Команда Скабелки тогда заняла второе место в регулярном чемпионате, прошла «Трактор» в первом раунде, а во втором у неё было преимущество домашней площадки. Этот фактор стал одним из решающих.

Если тогда, более 10 лет назад, такого разрыва в классе между соперниками не было, несмотря на наличие в магнитогорской команде убийственной первой тройки с Мозякиным, Коваржем и Зариповым, то сейчас «Металлург» идёт громадным фаворитом. Шансы команд оценивают семь к одному, а эксперты с трудом представляют, за счёт чего команда Люзенкова может зацепить больше двух матчей.

Одной из главных интриг перед первой встречей было вратарское противостояние: кого отправят в бой Разин и Люзенков? Главный тренер магнитогорцев сделал выбор в пользу Александра Смолина, новосибирцев – Михаила Бердина.

У голкипера новосибирцев часто бывали матчи, когда он пропускал на самом старте. Этой участи не удалось избежать и в стартовой игре серии – Зайцев не смог вывести шайбу из зоны, а Фёдоров огорчил Бердина.

Характер встречи после гола «Металлурга» особо не поменялся – хозяева старались нарастить давление, гости же довольствовались мелкими и редкими контратаками. Оказавшись в комфортном положении, магнитогорцы организовали вторую шайбу – Канцеров с Ткачёвым в две передачи разрезали плотную оборону новосибирцев, и Владимир завершил стремительную атаку.

«Сибирь» немного встрепенулась после второй пропущенной шайбы, могла сократить разрыв в счёте, но Павел Ткаченко и Тейлор Бек не смогли пробить Смолина.

Был хороший момент у новосибирцев и на старте периода, однако далее «Металлург» перехватил инициативу и методично принялся давить на «Сибирь». Немного не в своей тарелке оказался и Михаил Бердин, который дважды потерял шайбу за воротами и чуть не дал Магнитогорску оформить третий гол.

Однако связка Ткачёв – Канцеров всё-таки нашла его чуть позже – Владимир выполнил идеальную подкидку, а лучший снайпер регулярки заставил голкипера капитулировать.

По ходу второго периода «Сибирь» потеряла лидера – Тейлор Бек перестал выходить на лёд, а в третьем периоде вовсе не появился на льду. После потери канадца новосибирцы получили первое большинство в матче, но без главной креативной силы у команды Люзенкова розыгрыш не сложился.

Затем ещё и удача отвернулась от гостей – Егор Яковлев набросил на ворота, и шайба рикошетом от игрока «Сибири» юркнула в ворота Михаила Бердина.

Дело шло к сухой победе «Металлурга», однако «Сибирь» «украла» матч «на ноль» у Александра Смолина – Валентин Пьянов прострелил с острого угла, а шайба от Макара Хабарова попала в ворота. Но на большее новосибирцев не хватило.

Сенсации не случилось. Суперсвязка Канцерова и Ткачёва разорвала «Сибирь», и дала «Металлургу» возможность уверенно забрать первую встречу в серии.