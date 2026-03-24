«Локомотиву» пришлось спасаться на старте плей-офф! «Спартак» рано списывать?

Серия «Локомотива» и «Спартака» изначально выглядела самой предсказуемой. Слишком хорош и монолитен действующий обладатель Кубка Гагарина и победитель Западной конференции. И слишком нестабилен и неорганизован «Спартак», который к тому же перед стартом плей-офф расстался с одним из лидеров команды Адамом Ружичкой.

Да и по сезону красно-белые неудачно выступали в матчах с ярославцами, потерпев четыре поражения. В общем, на «Спартак» не ставил никто, кроме пламенных болельщиков команды. А для очевидного аутсайдера главный шанс зацепиться в серии – это удачно её начать, попробовать с наскока добыть одну победу.

И поначалу всё складывалось в пользу «Спартака». Они смогли выстоять в двух удалениях, подряд на старте первого периода, а потом полетели в атаку. После броска Даниила Орлова шайба скользнула между щитков Исаева и застряла перед линией ворот, где её протолкнул в сетку Демид Мансуров. Вскоре после этого гости продемонстрировали образцово-показательное исполнение игры «пять на четыре» — выиграли вбрасывание, быстро разыграли шайбу и вывели на бросок Даниила Гутика. На всё про всё понадобилось всего семь секунд!

Огорошивающее начало, но «Локомотив» оно, похоже, только раззадорило. Он бросился играть в такой же залихватский хоккей – какое-то время Александр Георгиев спасал, а на пятачке грамотно подчищали защитники. «Спартак» мог забрасывать и третью, однако не реализовал свой момент и тут же получил ответку – от Александра Радулова.

А потом не дотерпел до перерыва всего три секунды – Радулов с колен на пятачке выдал передачу на Георгия Иванова, который сравнял счёт. Камбэк имени Радулова, не иначе. А точнее, всего первого звена «Локомотива».

Во втором периоде «Спартак» поник, а «Локомотив» забросил третью подряд – Паник подправил дальний бросок перед воротами – и ничего не позволял соперникам создавать в атаке. Но в перерыве красно-белые смогли взбодриться, вышли на третий период максимально заряженными, уверенно полетели вперёд и тут же сравняли счёт! С изначальным броском Исаев справился, с добиванием – тоже, но со вторым, в исполнении Германа Рубцова – уже нет.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

В концовке игры Михаил Мальцев очень не вовремя получил удаление за игру высоко поднятой клюшкой. Такой подарок «Локомотив» принял с радостью, запер гостей в зоне, принялся бомбардировать ворота и добился своего – Радулов «столбил» на пятачке, а Мартин Гернат прицельно пальнул издалека. Голом в пустые ворота в концовке Никита Кирьянов поставил точку в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Чемпион спасся с 0:2 и повёл в серии, но «Спартак» показал, что готов навязывать «Локомотиву» серьёзную борьбу. Рано ещё списывать красно-белых? Хотелось бы, чтобы интрига была жива всю серию, а не только в отдельно взятом матче.