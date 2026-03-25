«Авангард» с трудом обыграл «Нефтехимик», в битве «Динамо» сильнее Минск. Итоги дня в КХЛ

24 марта в плей-офф КХЛ состоялись четыре встречи. Подводим их итоги.

Победу одержали хозяева со счётом 4:2 и повели в серии 1-0. Примечательно, что четыре из пяти шайб в матче были заброшены в большинстве. За «Авангард» голами отметились Николай Прохоркин, Максим Лажуа и Константин Окулов, забивший победный гол на 55-й минуте встречи. Четвёртую шайбу в пустые ворота в концовке матча забросил Джованни Фьоре. За «Нефтехимик» отличились Андрей Белозёров и Никита Хоружев.

Вторая игра серии пройдёт в Омске 26 марта.

«Металлург» открыл счёт в матче уже на третьей минуте — отличился Михаил Фёдоров. На 12-й минуте хозяева удвоили преимущество в счёте — гол забил Владимир Ткачёв, которому ассистировали Роман Канцеров и Егор Яковлев. Третья шайба влетела в ворота гостей на 33-й минуте — отличился Роман Канцеров с передач Владимира Ткачёва и Сергея Толчинского. Четвёртый гол был забит в середине третьего периода — отличился Егор Яковлев с передач Никиты Михайлиса и Александра Петунина. Вратарь «Металлурга» Александр Смолин не смог записать на свой счёт «сухой» матч, пропустив шайбу за минуту до конца встречи от Валентина Пьянова.

Второй матч серии пройдёт в Магнитогорске 26 марта.

К 11-й минуте матча «Спартак» повёл со счётом 2:0 — голами отметились Демид Мансуров и Даниил Гутик. В концовке первого периода «Локомотив» забросил две шайбы подряд и сравнял счёт — отличились Александр Радулов и Георгий Иванов. В середине второго периода Рихард Паник впервые вывел ярославцев вперёд в счёте. На старте третьего периода Герман Рубцов сравнял счёт. В середине третьего периода Мартин Гернат забил победный гол при игре в большинстве. Пятый гол в пустые ворота забил Никита Кирьянов.

Второй матч серии пройдёт в Ярославле 26 марта.

На второй минуте второго периода счёт открыл нападающий минского «Динамо» Егор Бориков. На первой минуте третьего периода минчане реализовали двойной численный перевес — гол забил Даррен Диц с передач Вадима Шипачёва и Сэма Энаса. Через несколько минут третью шайбу забросил Андрей Стась. Вратарь москвичей Владислав Подъяпольский был заменён после трёх пропущенных шайб. В концовке матча голом в большинстве отметился Дилан Сикьюра, установив окончательный счёт.

Московское «Динамо» третий раз в истории играет в плей-офф КХЛ с минчанами. Российский клуб побеждал в сериях дважды. Второй матч серии состоится в Минске 26 марта.

