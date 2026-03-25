Результаты матчей первого раунда Кубка Гагарина 24 марта 2026 года, обзор, видео голов, плей-офф КХЛ

«Авангард» с трудом обыграл «Нефтехимик», в битве «Динамо» сильнее Минск. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты Кубка Гагарина 24 марта 2026 года
«Металлург» разобрался с «Сибирью», «Локомотив» намучился со «Спартаком».

24 марта в плей-офф КХЛ состоялись четыре встречи. Подводим их итоги.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Белозёров (Жафяров, Митякин) – 04:48 (5x4)     1:1 Прохоркин (Якупов, Волков) – 09:25 (5x4)     2:1 Лажуа (Окулов, Потуральски) – 14:51 (5x4)     2:2 Хоружев (Сериков) – 43:13 (5x4)     3:2 Окулов (Гуляев, Маклауд) – 54:45 (5x5)     4:2 Фьоре (Маклауд) – 58:37 (en)    

Победу одержали хозяева со счётом 4:2 и повели в серии 1-0. Примечательно, что четыре из пяти шайб в матче были заброшены в большинстве. За «Авангард» голами отметились Николай Прохоркин, Максим Лажуа и Константин Окулов, забивший победный гол на 55-й минуте встречи. Четвёртую шайбу в пустые ворота в концовке матча забросил Джованни Фьоре. За «Нефтехимик» отличились Андрей Белозёров и Никита Хоружев.

Вторая игра серии пройдёт в Омске 26 марта.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Фёдоров – 02:15 (5x5)     2:0 Ткачёв (Канцеров, Яковлев) – 11:24 (5x5)     3:0 Канцеров (Ткачёв, Толчинский) – 32:26 (5x5)     4:0 Яковлев (Михайлис, Петунин) – 49:08 (5x5)     4:1 Пьянов (Аланов, Андреофф) – 58:54 (6x5)    

«Металлург» открыл счёт в матче уже на третьей минуте — отличился Михаил Фёдоров. На 12-й минуте хозяева удвоили преимущество в счёте — гол забил Владимир Ткачёв, которому ассистировали Роман Канцеров и Егор Яковлев. Третья шайба влетела в ворота гостей на 33-й минуте — отличился Роман Канцеров с передач Владимира Ткачёва и Сергея Толчинского. Четвёртый гол был забит в середине третьего периода — отличился Егор Яковлев с передач Никиты Михайлиса и Александра Петунина. Вратарь «Металлурга» Александр Смолин не смог записать на свой счёт «сухой» матч, пропустив шайбу за минуту до конца встречи от Валентина Пьянова.

Второй матч серии пройдёт в Магнитогорске 26 марта.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 3
Спартак
Москва
0:1 Мансуров (Орлов, Беляев) – 08:10 (5x5)     0:2 Гутик (Порядин, Морозов) – 10:55 (5x4)     1:2 А. Радулов (Сурин, Иванов) – 18:04 (5x5)     2:2 Иванов (А. Радулов, Рафиков) – 19:57 (5x5)     3:2 Паник (Береглазов, Фрейз) – 26:02 (5x5)     3:3 Рубцов (Филин) – 43:21 (5x5)     4:3 Гернат (Береглазов, Фрейз) – 51:20 (5x4)     5:3 Кирьянов – 59:52 (en)    

К 11-й минуте матча «Спартак» повёл со счётом 2:0 — голами отметились Демид Мансуров и Даниил Гутик. В концовке первого периода «Локомотив» забросил две шайбы подряд и сравнял счёт — отличились Александр Радулов и Георгий Иванов. В середине второго периода Рихард Паник впервые вывел ярославцев вперёд в счёте. На старте третьего периода Герман Рубцов сравнял счёт. В середине третьего периода Мартин Гернат забил победный гол при игре в большинстве. Пятый гол в пустые ворота забил Никита Кирьянов.

Второй матч серии пройдёт в Ярославле 26 марта.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Бориков – 21:53 (5x5)     2:0 Диц (Шипачёв, Энас) – 40:39 (5x3)     3:0 Стась (Галиев, Шипачёв) – 44:37 (5x4)     3:1 Сикьюра (Пыленков, Дер-Аргучинцев) – 57:14 (6x4)    

На второй минуте второго периода счёт открыл нападающий минского «Динамо» Егор Бориков. На первой минуте третьего периода минчане реализовали двойной численный перевес — гол забил Даррен Диц с передач Вадима Шипачёва и Сэма Энаса. Через несколько минут третью шайбу забросил Андрей Стась. Вратарь москвичей Владислав Подъяпольский был заменён после трёх пропущенных шайб. В концовке матча голом в большинстве отметился Дилан Сикьюра, установив окончательный счёт.

Московское «Динамо» третий раз в истории играет в плей-офф КХЛ с минчанами. Российский клуб побеждал в сериях дважды. Второй матч серии состоится в Минске 26 марта.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Матчи 25 марта

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Все новости RSS

