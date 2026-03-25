Бобровского рано хоронить! Он продолжает вписывать своё имя в историю

Если бы кто-то перед стартом сезона всерьёз начал рассуждать о том, что «Флорида», только что выигравшая два Кубка Стэнли, уверенно пролетит мимо плей-офф, а серый и неприметный «Сиэтл» будет всерьёз рассчитывать на попадание в восьмёрку, его сочли бы дилетантом или просто сумасшедшим. Но сейчас мы проживаем время, где это не фантазия, а реальность.

Действующий чемпион после трёх финалов подряд не смог найти в себе силы на четвёртый поход, попутно потеряв ещё и нескольких лидеров – как до, так и по ходу сезона. Нельзя сказать, что и те, кто оставался в обойме, провели отличный сезон. Один из таких игроков – Сергей Бобровский. Россиянин был очень хорош в последних розыгрышах Кубка Стэнли, однако в этом сезоне резко сбавил. Статистика голкипера обвалилась, по ожидаемым и реальным пропущенным Сергей рухнул в конец списка, а закольцевались эти неудачи разговорами об обмене в дедлайн. Но этого не случилось.

Перед матчем произошло знаменательное событие – Пол Морис вышел на свою 2000-ю игру в НХЛ. Он стал вторым главным тренером в истории, преодолевшим данную отметку – после Скотти Боумэна. Морис провёл 920 игр в «Хартфорде»/«Каролине», 164 – в «Торонто», 600 – в «Виннипеге», 316 – во «Флориде».

В первые 40 минут команды забили на двоих только один гол, но компенсировали всё в третьем периоде. «Пантерз» к середине отрезка повели со счётом 4:1, а шайбу буквально магнитило за линию ворот через отскоки и рикошеты. Дело шло к уверенной победе хозяев, однако над «Амерант Банк Ареной» навис дух дочемпионской «Флориды», которая отвратительно играла в обороне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Команда Пола Мориса пропустила три шайбы за 2,5 минуты, едва не испортив праздник тренеру, однако в серии буллитов «пантеры» всё-таки дожали неуступчивого соперника.

Эта победа стала для «Флориды» лишь второй в домашних играх с «Сиэтлом» — в личном противостоянии с недавним новичком НХЛ дела пока складываются не лучшим образом. А вот Сергей Бобровский в овертайме и в серии буллитов показал, что его рано хоронить — он продолжает вписывать своё имя в историю! Россиянин одержал 455-ю победу в НХЛ и вышел на чистое седьмое место за всю историю лиги. На шестом расположился Хенрик Лундквист, у него 459 побед. Боб уже в этом сезоне может опередить шведа.