Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Флорида — Сиэтл — 5:4 ОТ, видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ, 455 побед Бобровского в лиге

Бобровского рано хоронить! Он продолжает вписывать своё имя в историю
Максим Макаров
Отчет «Флорида» — «Сиэтл» — 5:4 ОТ
Комментарии
А Пол Морис стал вторым главным тренером, проведшим 2000 матчей в НХЛ.

Если бы кто-то перед стартом сезона всерьёз начал рассуждать о том, что «Флорида», только что выигравшая два Кубка Стэнли, уверенно пролетит мимо плей-офф, а серый и неприметный «Сиэтл» будет всерьёз рассчитывать на попадание в восьмёрку, его сочли бы дилетантом или просто сумасшедшим. Но сейчас мы проживаем время, где это не фантазия, а реальность.

Действующий чемпион после трёх финалов подряд не смог найти в себе силы на четвёртый поход, попутно потеряв ещё и нескольких лидеров – как до, так и по ходу сезона. Нельзя сказать, что и те, кто оставался в обойме, провели отличный сезон. Один из таких игроков – Сергей Бобровский. Россиянин был очень хорош в последних розыгрышах Кубка Стэнли, однако в этом сезоне резко сбавил. Статистика голкипера обвалилась, по ожидаемым и реальным пропущенным Сергей рухнул в конец списка, а закольцевались эти неудачи разговорами об обмене в дедлайн. Но этого не случилось.

Перед матчем произошло знаменательное событие – Пол Морис вышел на свою 2000-ю игру в НХЛ. Он стал вторым главным тренером в истории, преодолевшим данную отметку – после Скотти Боумэна. Морис провёл 920 игр в «Хартфорде»/«Каролине», 164 – в «Торонто», 600 – в «Виннипеге», 316 – во «Флориде».

НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 4
Б
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Фут (Грегор, Форслинг) – 22:32     2:0 Луостаринен (Хиностроза, Родригес) – 45:16     3:0 Вераге – 47:37     3:1 Эванс (Эберле, Каттон) – 48:10     4:1 Грегор – 52:21     4:2 Бенирс (Монтур, Ларссон) – 54:17     4:3 Эберле – 56:24     4:4 Макманн – 56:38     5:4 Хиностроза – 65:00    

В первые 40 минут команды забили на двоих только один гол, но компенсировали всё в третьем периоде. «Пантерз» к середине отрезка повели со счётом 4:1, а шайбу буквально магнитило за линию ворот через отскоки и рикошеты. Дело шло к уверенной победе хозяев, однако над «Амерант Банк Ареной» навис дух дочемпионской «Флориды», которая отвратительно играла в обороне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Команда Пола Мориса пропустила три шайбы за 2,5 минуты, едва не испортив праздник тренеру, однако в серии буллитов «пантеры» всё-таки дожали неуступчивого соперника.

Эта победа стала для «Флориды» лишь второй в домашних играх с «Сиэтлом» — в личном противостоянии с недавним новичком НХЛ дела пока складываются не лучшим образом. А вот Сергей Бобровский в овертайме и в серии буллитов показал, что его рано хоронить — он продолжает вписывать своё имя в историю! Россиянин одержал 455-ю победу в НХЛ и вышел на чистое седьмое место за всю историю лиги. На шестом расположился Хенрик Лундквист, у него 459 побед. Боб уже в этом сезоне может опередить шведа.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android