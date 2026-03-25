Задоров расколотил Тавареса! И завалил на лёд американца в драке

Россиянин продолжает наводить ужас на заклятых соперников «Бостона». Но выиграть это сегодня не помогло.

«Торонто» и «Бостон» сидят друг у друга в печёнках. История этого эпичного противостояния насчитывает не один десяток лет, так что матчи всегда получаются яркими и эмоциональными.

В сегодняшней встрече у «Лифс» был дополнительный зуб на «мишек». В особенности на Никиту Задорова, который ещё осенью силовым приёмом вывел из строя на пять матчей Скотта Лотона, а в следующей игре и на такой же срок – Остона Мэттьюса.

Российский защитник, наводящий страх на соперников, не прекратил крушить «Торонто». В концовке второго периода он расколотил об борт ещё одну звезду – Джона Тавареса. Тут же началась массовая заварушка, вступаться за партнёра бросился новичок «Торонто» Истон Коуэн, однако Задоров драться с соперником, серьёзно уступающим ему в габаритах, не спешил, и страсти погасили арбитры.

К счастью, пострадавший Таварес отделался лёгким испугом и даже отомстил лично, оформив ассистентский хет-трик. Сначала канадец поучаствовал в голе в большинстве, пока Задоров отбывал пятиминутный штраф за толчок на борт.

На старте третьего периода, едва только Задоров отбыл удаление и выскочил на площадку, Таварес в падении сделал ещё одну голевую передачу – на Вильяма Нюландера, и «Торонто» повёл 3:2.

Через несколько секунд Никита принял бой с равным по силе соперником и бывшим партнёром по «Ванкуверу» Дакотой Джошуа и завалил американца на лёд. Впрочем, кроме побед в кулачном поединке, «Бостону» сегодня похвастаться было нечем. Хотя хозяева и отыграли одну шайбу в большинстве, в целом «Лифс» были острее, агрессивнее и довели дело до победы, а Таварес в концовке заработал ещё один ассист в голе Мэтта Ниса в пустые ворота.

«Да, там было пять минут. Я старался показывать свою игру, действовать жёстко. Но, думаю, судьи правильно дали мне такое удаление. Что касается нашей игры, то сегодня мы были не в форме, недостаточно эмоций против «Торонто». Это наша вина, мы можем играть лучше. Вот так проигрывать дома – это позор», — прямо сказал после игры россиянин.