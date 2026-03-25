Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Тампа-Бэй — Миннесота — 6:3 — видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ-2025/2026, рекорды Кучерова

Ещё одна историческая ночь Кучерова! Рекорды XXI века в НХЛ падают один за другим
Дмитрий Сторожев
Отчет «Тампа-Бэй» — «Миннесота» — 6:3
Никите хватило одной передачи в игре с «Миннесотой», чтобы установить сразу несколько новых достижений.

«Тампа-Бэй» всеми силами пытается не угодить в мясорубку Восточной конференции, которая затянула большое количество команд. До начала игрового дня у «молний» оставалось две игры в запасе относительно лидеров Атлантического дивизиона из «Баффало», чьи шансы не попасть в плей-офф оценивают ниже 1%, и пять очков преимущества перед дышащим в спину «Монреалем», который свой матч с «Каролиной» этой ночью выиграл, сократив отставание до трёх очков.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Цуккарелло (Хьюз, Болди) – 02:28 (pp)     0:2 Фэйбер (Тарасенко, Бринк) – 18:49 (pp)     1:2 Пойнт (Хагель, Рэддиш) – 25:45 (pp)     1:3 Тарасенко (Юханссон, Хартман) – 29:51     2:3 Гюнцель (Рэддиш, Гонсалвес) – 32:27     3:3 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 35:19 (pp)     4:3 Чернак (Д'Астус, Василевский) – 57:07     5:3 Хагель (Пол) – 58:42 (pp)     6:3 Хольмберг (Макдона) – 59:36    

У «Лайтнинг» в соперниках была «Миннесота», ещё не так давно боровшаяся с «Далласом» за второе место в Центральном дивизионе и на Западе, но ввиду последних результатов слегка отстала от «звёзд» и, похоже, согласилась начать встречу с ними в первом раунде в гостях.

Хотя «дикари» попытались огрызнуться на льду «Тампы» – к концу первого периода подопечные Джона Хайнса дважды реализовали большинство и не позволили оппонентам ни разу пробить Филипа Густавссона, у которого ещё будет своя роль в этой игре.

Преимущество «Уайлд» в две шайбы держалось до середины матча – «молнии» сократили отставание в самом начале второго периода, однако затем Владимир Тарасенко забросил свою пятую шайбу в последних пяти играх.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На этом позитивные новости для «Миннесоты» закончились – на исходе 40 минут ещё один гол гостей был отменён, «Лайтнинг» же к тому моменту успели сравнять счёт. На гол Тарасенко быстро ответил Джейк Гюнцель, а ещё через несколько минут сработала уже ставшая фирменной в этом сезоне связка Никита КучеровДаррен Рэддиш.

Российский форвард «Тампы» продолжает свой невероятный сезон. Это результативное действие стало для Кучерова 104-м за последние 50 матчей – такого в НХЛ не видели со времён Марио Лемье, который провёл такой же отрезок в сезоне-1995/1996.

Это был лишь один из нескольких рекордов XXI века, которые Никита установил этой передачей. Ассист на Рэддиша оказался для него 80-м в сезоне – уже четыре сезона подряд россиянин добирается до этой отметки. По продолжительности такой серии он превзошёл сразу двух легендарных защитников – Пола Коффи и Бобби Орра, и теперь единственным хоккеистом, который провёл больше сезонов с 80+ голевыми передачами подряд, остался Уэйн Гретцки (13).

Заодно Кучеров в четвёртый раз в карьере набрал 120+ очков за одну регулярку и стал лишь восьмым игроком в истории лиги с подобным достижением. Рядом – сплошь легенды: Бобби Орр, Яромир Ягр (по четыре сезона), Ги Лефлёр (5), Фил Эспозито, Марсель Дионн (по 6), Марио Лемье (8) и Уэйн Гретцки (14).

А что там в гонке за «Арт Россом»?
Ситуация в гонке бомбардиров НХЛ после матчей Кучерова, Макдэвида и Маккиннона 25 марта

В такой день «Тампа» никак не могла проиграть. Однако победный гол едва не затмил собой все достижения Никиты. Два очка хозяевам площадки «вручил» Густавссон – в абсолютно безобидной ситуации он подарил шайбу Эрику Чернаку, который с удовольствием воспользовался презентом от шведского голкипера.

До финальной сирены оставалось меньше трёх минут – Хайнс предпринял попытки спасти ситуацию, но «Лайтнинг» ещё дважды огорчили «Миннесоту». При этом во второй раз форварду «молний» Понтусу Хольмбергу даже не пришлось заводить шайбу в сетку – Брок Фэйбер сбил его на подходе к пустым воротам, поэтому судьи просто засчитали гол.

6:3 – «Тампа» продолжает погоню за «Баффало» и сохраняет отрыв от группы преследователей.

