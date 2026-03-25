Разбор скандальных комментариев Коннора Макдэвида о тренере Тампы и Эдмонтона, что происходит в Эдмонтоне, перспективы Ойлерз

«Коннор бросил тень на своего тренера?» Макдэвид недоволен «Эдмонтоном»?
Владимир Лаевский
Коннор Макдэвид недоволен «Эдмонтоном»?
Комментарии
Разбираемся в скандале, который может пролить свет на перспективы «нефтяников» в нынешнем сезоне.

После поражения в матче с «Тампой» Коннор Макдэвид взорвал медиапространство своими необычными комментариями. Капитан «Эдмонтона» очень настойчиво хвалил «Лайтнинг» и особенно главного тренера «молний» Джона Купера.

— У «Тампы» отличная команда, множество великолепных игроков. Они идеально натренированы, все знают, что должны делать на льду — это впечатляет. Они чрезвычайно классно организованны, но, даже когда вы вскроете их защиту, там есть невероятный вратарь, который их прикроет.

— Как «Эдмонтону» достичь такой системы?
— Это вопрос к тренерам — вы можете задать его Нобберу [Крису Ноблоху]. Мы уже давно играем вместе и чувствуем, что в какой-то степени подготовлены. Но не на уровне «Тампы», — сказал Макдэвид.

Эти слова подняли волну обсуждений — и в социальных сетях, и в СМИ.

Как сложился тот самый матч?
Такого не было 30 лет! Кучеров уничтожил «Эдмонтон» и стал лидером гонки бомбардиров НХЛ
В целом в нашем виде спорта не принято заявлять в медиа о любых слабых сторонах своей команды, критиковать одноклубников, не показывающих должного уровня игры (можно говорить только то, что способно подбодрить их), и ставить под сомнение решения тренера.

А ещё в хоккее обычно не принято рассыпаться в комплиментах тренерскому штабу другой команды после того, как соперник уверенно обыграл твою. Особенно в разгар борьбы за плей-офф.

А главное — это ведь даже не был ответ на конкретный вопрос. Коннор сам решил высказаться о сопернике и Купере. Что интересно, канадец совсем недавно поработал под руководством тренера «Тампы» — на Олимпиаде в Италии именно Джон был на мостике сборной Канады. Возможно, это оставило свой след.

Неужели Макдэвид решил хотя бы через СМИ донести что-то до своего тренера? Возможно.

Коннор Макдэвид

Фото: Ethan Miller/Getty Images

Коннору 29 лет, он едва ли не главное лицо не просто команды — всей лиги. Этот парень точно знает, какой вес имеют его слова. И не говорит ничего, что может быть воспринято неправильно.

Но причины быть недовольным «нефтяниками» у него есть. Команда, два года подряд выходившая в финал Кубка Стэнли, до сих пор не обеспечила себе место в плей-офф. Для «Ойлерз» поражение от «Тампы» стало четвёртым в шести последних матчах, «Эдмонтон» опустился на седьмое место на Западе, опережая идущий восьмым «Лос-Анджелес» всего на четыре очка и при этом имея на одну сыгранную встречу больше.

Помимо этого, Коннор не может рассчитывать на своего главного товарища — Леона Драйзайтля, который выбыл до конца регулярного чемпионата. Так что теперь всё зависит от капитана и тренерского штаба. Однако если Макдэвид выкладывается на полную, то вот штаб… В общем, всё сложно.

Как отметил журналист Sportsnet Марк Спектор, есть решения, которые вызывают вопросы. Так, например, «Эдмонтон» в дедлайн приобрёл оборонительного центрального нападающего Джейсона Дикинсона, который умеет играть против лучших звеньев соперников, но в матче с «Тампой» Ноблох выставил против ведущего звена соперника тройку Макдэвида.

«Ожидаемо звено Коннора размазали, и можно задаться вопросом, зачем вообще приобретать Дикинсона, если не для того, чтобы снять с Макдэвида часть давления от игры в обороне?

Что ж, в Эдмонтоне всё не так просто.

Напряжение выходит наружу по-разному — даже через драки:
Коннор Макдэвид подрался в НХЛ! Это не шутка!
Видео
Коннор Макдэвид подрался в НХЛ! Это не шутка!

Здесь тренеры просто не убирают Коннора со льда, когда лучший игрок соперника выходит на площадку. Тодд Маклеллан никогда этого не делал — как и Дэйв Типпетт, Джей Вудкрофт или даже Кен Хичкок за время своего недолгого пребывания в команде.

Но в этом сезоне, в то время как у конкурентов в погоне за «Арт Россом» Никиты Кучерова и Натана Маккиннона показатель полезности составляет «+66» и «+48» соответственно, у Макдэвида он равен «+11».

У парня 116 очков, а его показатель полезности — «+11». Да, на это влияет игра вратарей и защиты. Однако в этом сезоне Коннор не показал звёздной игры в обороне.

У вас есть Дикинсон. Но тот, кто должен играть лицом к лицу с лучшим игроком другой команды — это Макдэвид?» — задаётся логичным вопросом журналист.

С одной стороны, руководство «Эдмонтона» подставило Ноблоха — например, тем, что подкинуло ему Тристана Джерри вместо основного вратаря Стюарта Скиннера. С другой — больше «Ойлерз» (244) в нынешнем сезоне НХЛ по состоянию на 24 марта пропустили лишь худшая команда Запада «Ванкувер» (257) и предпоследняя команда Востока «Торонто» (250).

Многозначительная статистика для двукратного финалиста последних Кубков Стэнли.

«Эдмонтон» мог исправить свою главную проблему всего одной сделкой:
Бобровский станет одноклубником Макдэвида? Обмен вратаря в «Эдмонтон» — идеальный вариант
Бобровский станет одноклубником Макдэвида? Обмен вратаря в «Эдмонтон» — идеальный вариант

Впрочем, недовольство внутри коллектива, кажется, действительно есть. Можно вспомнить слова Драйзайтля перед олимпийской паузой, на которую «Эдмонтон» отправился с серией из трёх поражений.

— Мы другая команда. Сейчас мы не так хороши, как в прошлом сезоне. Мы уже не та команда. И даже близко не подобрались к этому уровню. Нам нужно это понять.

— С чего начинаются перемены?
— Всё начинается с тренеров. Со всех. Вы никогда не выиграете, если играют всего четверо или пятеро парней, всё начинается сверху. Наши лидеры могут играть лучше, — с видимым раздражением сказал тогда Леон, который обычно за словом в карман не лезет.

При этом «Эдмонтон» отмечают как команду, где в раздевалке всегда царит хорошая атмосфера. «Ойлерз» не просто так добивались успеха в плей-офф два года подряд.

«Макдэвид бросил тень на своего главного тренера?» — справедливо вопрошал Спектор.

Коннор Макдэвид и Крис Ноблох

Коннор Макдэвид и Крис Ноблох

Фото: Leila Devlin/Getty Images

Конечно, вскоре Макдэвид прокомментировал свои слова: «Это была не критика. Просто все могут играть лучше, включая меня. Каждый может играть лучше. Это была скорее похвала в адрес отличной команды, которая приехала и показала хорошую игру. Ничего больше. Не понимаю, как это могло быть воспринято именно так, неправильно. Я, конечно, понимаю, как люди могли это интерпретировать, однако это совсем не то, что я хотел сказать».

Возможно, Коннора действительно неправильно поняли. Тем не менее канадец, как мы уже сказали, слишком долго в НХЛ, и он слишком хорошо понимает свой статус. Скорее всего, некоторое напряжение действительно существует. Но даже если так, Макдэвид послал довольно чёткий сигнал тренерскому штабу.

Вопрос теперь в том, как Ноблох с помощниками отреагирует на этот сигнал. Именно это повлияет на то, каким станет для «Эдмонтона» нынешний сезон.

Больше интересного от автора — в его телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».
