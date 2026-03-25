«Коннор бросил тень на своего тренера?» Макдэвид недоволен «Эдмонтоном»?

Разбираемся в скандале, который может пролить свет на перспективы «нефтяников» в нынешнем сезоне.

После поражения в матче с «Тампой» Коннор Макдэвид взорвал медиапространство своими необычными комментариями. Капитан «Эдмонтона» очень настойчиво хвалил «Лайтнинг» и особенно главного тренера «молний» Джона Купера.

— У «Тампы» отличная команда, множество великолепных игроков. Они идеально натренированы, все знают, что должны делать на льду — это впечатляет. Они чрезвычайно классно организованны, но, даже когда вы вскроете их защиту, там есть невероятный вратарь, который их прикроет.

— Как «Эдмонтону» достичь такой системы?

— Это вопрос к тренерам — вы можете задать его Нобберу [Крису Ноблоху]. Мы уже давно играем вместе и чувствуем, что в какой-то степени подготовлены. Но не на уровне «Тампы», — сказал Макдэвид.

Эти слова подняли волну обсуждений — и в социальных сетях, и в СМИ.

В целом в нашем виде спорта не принято заявлять в медиа о любых слабых сторонах своей команды, критиковать одноклубников, не показывающих должного уровня игры (можно говорить только то, что способно подбодрить их), и ставить под сомнение решения тренера.

А ещё в хоккее обычно не принято рассыпаться в комплиментах тренерскому штабу другой команды после того, как соперник уверенно обыграл твою. Особенно в разгар борьбы за плей-офф.

А главное — это ведь даже не был ответ на конкретный вопрос. Коннор сам решил высказаться о сопернике и Купере. Что интересно, канадец совсем недавно поработал под руководством тренера «Тампы» — на Олимпиаде в Италии именно Джон был на мостике сборной Канады. Возможно, это оставило свой след.

Неужели Макдэвид решил хотя бы через СМИ донести что-то до своего тренера? Возможно.

Коннору 29 лет, он едва ли не главное лицо не просто команды — всей лиги. Этот парень точно знает, какой вес имеют его слова. И не говорит ничего, что может быть воспринято неправильно.

Но причины быть недовольным «нефтяниками» у него есть. Команда, два года подряд выходившая в финал Кубка Стэнли, до сих пор не обеспечила себе место в плей-офф. Для «Ойлерз» поражение от «Тампы» стало четвёртым в шести последних матчах, «Эдмонтон» опустился на седьмое место на Западе, опережая идущий восьмым «Лос-Анджелес» всего на четыре очка и при этом имея на одну сыгранную встречу больше.

Помимо этого, Коннор не может рассчитывать на своего главного товарища — Леона Драйзайтля, который выбыл до конца регулярного чемпионата. Так что теперь всё зависит от капитана и тренерского штаба. Однако если Макдэвид выкладывается на полную, то вот штаб… В общем, всё сложно.

Как отметил журналист Sportsnet Марк Спектор, есть решения, которые вызывают вопросы. Так, например, «Эдмонтон» в дедлайн приобрёл оборонительного центрального нападающего Джейсона Дикинсона, который умеет играть против лучших звеньев соперников, но в матче с «Тампой» Ноблох выставил против ведущего звена соперника тройку Макдэвида.

«Ожидаемо звено Коннора размазали, и можно задаться вопросом, зачем вообще приобретать Дикинсона, если не для того, чтобы снять с Макдэвида часть давления от игры в обороне?

Что ж, в Эдмонтоне всё не так просто.

Здесь тренеры просто не убирают Коннора со льда, когда лучший игрок соперника выходит на площадку. Тодд Маклеллан никогда этого не делал — как и Дэйв Типпетт, Джей Вудкрофт или даже Кен Хичкок за время своего недолгого пребывания в команде.

Но в этом сезоне, в то время как у конкурентов в погоне за «Арт Россом» Никиты Кучерова и Натана Маккиннона показатель полезности составляет «+66» и «+48» соответственно, у Макдэвида он равен «+11».

У парня 116 очков, а его показатель полезности — «+11». Да, на это влияет игра вратарей и защиты. Однако в этом сезоне Коннор не показал звёздной игры в обороне.

У вас есть Дикинсон. Но тот, кто должен играть лицом к лицу с лучшим игроком другой команды — это Макдэвид?» — задаётся логичным вопросом журналист.

С одной стороны, руководство «Эдмонтона» подставило Ноблоха — например, тем, что подкинуло ему Тристана Джерри вместо основного вратаря Стюарта Скиннера. С другой — больше «Ойлерз» (244) в нынешнем сезоне НХЛ по состоянию на 24 марта пропустили лишь худшая команда Запада «Ванкувер» (257) и предпоследняя команда Востока «Торонто» (250).

Многозначительная статистика для двукратного финалиста последних Кубков Стэнли.

Впрочем, недовольство внутри коллектива, кажется, действительно есть. Можно вспомнить слова Драйзайтля перед олимпийской паузой, на которую «Эдмонтон» отправился с серией из трёх поражений.

— Мы другая команда. Сейчас мы не так хороши, как в прошлом сезоне. Мы уже не та команда. И даже близко не подобрались к этому уровню. Нам нужно это понять.

— С чего начинаются перемены?

— Всё начинается с тренеров. Со всех. Вы никогда не выиграете, если играют всего четверо или пятеро парней, всё начинается сверху. Наши лидеры могут играть лучше, — с видимым раздражением сказал тогда Леон, который обычно за словом в карман не лезет.

При этом «Эдмонтон» отмечают как команду, где в раздевалке всегда царит хорошая атмосфера. «Ойлерз» не просто так добивались успеха в плей-офф два года подряд.

«Макдэвид бросил тень на своего главного тренера?» — справедливо вопрошал Спектор.

Конечно, вскоре Макдэвид прокомментировал свои слова: «Это была не критика. Просто все могут играть лучше, включая меня. Каждый может играть лучше. Это была скорее похвала в адрес отличной команды, которая приехала и показала хорошую игру. Ничего больше. Не понимаю, как это могло быть воспринято именно так, неправильно. Я, конечно, понимаю, как люди могли это интерпретировать, однако это совсем не то, что я хотел сказать».

Возможно, Коннора действительно неправильно поняли. Тем не менее канадец, как мы уже сказали, слишком долго в НХЛ, и он слишком хорошо понимает свой статус. Скорее всего, некоторое напряжение действительно существует. Но даже если так, Макдэвид послал довольно чёткий сигнал тренерскому штабу.

Вопрос теперь в том, как Ноблох с помощниками отреагирует на этот сигнал. Именно это повлияет на то, каким станет для «Эдмонтона» нынешний сезон.

Больше интересного от автора — в его телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».