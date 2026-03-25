Автомобилист — Салават Юлаев — 0:1, второй матч серии первого раунда плей-офф КХЛ в сезоне-2025/2026, отчёт, видео

«Салават Юлаев» в игре! Уфа сравняла счёт в серии благодаря суперброску
Павел Панышев
Егор Сучков эффектно поразил ворота «Автомобилиста».

В первом матче серии между этими командами всё решили дубль форварда Даниэля Спронга и удачная игра вратаря Владимира Галкина. Разумеется, фаворитом противостояния считался «Автомобилист», однако «Салават Юлаев» с ходу дал понять, что просто так не сдастся и будет биться до последнего. Да, в обойме у Виктора Козлова много молодёжи, но есть и такие мастера, как Шелдон Ремпал и Евгений Кузнецов. От них всегда ждут максимального результата.

«Хороший матч показали обе команды: терпеливое начало, обменялись моментами во втором периоде, но хорошо сыграли вратари. Что касается моей команды: делали акцент на том, о чём договаривались до встречи: были моменты, хорошие действия в защите. Сделаем выводы и готовимся к следующему матчу», — заявил после игры рулевой уфимцев.

Кстати, не обошлось и без драк. Причём сразу двух: Горбунов и Родуолд, а также Кизимов и Броссо здорово повеселили местную публику. Это означало, что и во второй встрече стоило ждать настоящего огня, как все мы и привыкли в розыгрыше Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Сучков (Ремпал, Кулик) – 17:28 (5x4)    

В первом периоде зрители увидели лишь один гол, зато наконец-то отличились юлаевцы. Ремпал в большинстве разогнался по центру и сделал пас на левый фланг, Сучков рванул в свободную зону и с кистей зарядил в дальнюю девятку — Галкин не успел среагировать. Получилось красиво и эффектно. И, главное, эффективно для «Салавата Юлаева».

Во втором отрезке встречи обошлось без заброшенных шайб. «Салават Юлаев» бо́льшую часть двадцатиминутки активнее действовал в атаке, хотя в концовке «Автомобилист» провёл хороший отрезок, показав, что готов бороться на каждом участке льда. Отметим и осторожность, с которой действовали обе команды, стараясь не допустить нарушения правил. Каждая ошибка могла стать решающей.

В третьем периоде команды много действовали без пауз, игра шла быстро, но результативностью никто баловать не собирался. В концовке уфимцы убежали «два в одного», однако с броском Пименова справился Галкин.

После тайм-аута Николай Заварухин заменил вратаря на шестого полевого хоккеиста, но Вязовой этим вечером был бесподобен. Уфы выстояла и добыла важнейшую победу в гостях, в результате чего счёт в серии стал ничейным — 1-1. Теперь команды перебираются в столицу Башкирии. Всё самое интересное в этом противостоянии ещё впереди.

