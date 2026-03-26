Результаты матчей КХЛ за 25 марта 2026 года, обзор, видео голов, турнирная сетка плей-офф КХЛ, расписание, календарь

Финалист Кубка Гагарина движется в отпуск, лидер «Торпедо» устроил грязь. Итоги дня в КХЛ
Сергей Емельянов
«Салават Юлаев» сравнял счёт в серии с «Автомобилистом», а ЦСКА снова обыграл СКА.

25 марта в первом раунде плей-офф КХЛ состоялось четыре игры. Коротко подводим итоги встреч.

«Салават Юлаев» с минимальным счётом победил «Автомобилист» и сравнял счёт в серии КГ

В Екатеринбурге прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча закончилась победой гостей со счётом 1:0. Счёт в серии равный – 1-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Сучков (Ремпал, Кулик) – 17:28 (5x4)    

На 18-й минуте первого периода Егор Сучков открыл счёт во встрече. Этот гол оказался единственным в матче. Первый шат-аут в этом плей-офф оформил голкипер уфимской команды Семён Вязовой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 27, 29, 31 марта, 2*, 4* апреля.

* если потребуется.

По итогам регулярного сезона екатеринбургский клуб занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимцы финишировали пятыми.

ЦСКА уверенно победил СКА и упрочил преимущество в серии Кубка Гагарина

В Москве прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал на своём льду санкт-петербургский СКА. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Счёт в серии 2-0 в пользу московского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бландизи (Савиков, Хайруллин) – 01:43 (5x4)     1:1 Карнаухов – 19:52 (5x5)     2:1 Гурьянов (Коваленко) – 30:02 (5x5)     3:1 Мингачёв (Гарднер, Калинин) – 42:16 (5x5)     4:1 Бучельников (Соркин, Полтапов) – 46:11 (5x4)     4:2 Дишковский (Короткий, Плотников) – 58:14 (5x5)    

На второй минуте первого периода Джозеф Бландизи открыл счёт в игре. За восемь секунд до конца периода Павел Карнаухов восстановил равенство в счёте. В середине второго периода Денис Гурьянов вывел ЦСКА вперёд. В начале третьего периода Тахир Мингачёв сделал счёт 3:1. На седьмой минуте периода Дмитрий Бучельников забросил четвёртую шайбу ЦСКА во встрече. В конце игры Никита Дишковский установил окончательный счёт.

Следующие матчи серии состоятся 27, 29, 31* марта, 2*, 4* апреля.

«Ак Барс» дома одолел «Трактор» и сделал счёт 2-0 в серии Кубка Гагарина — 2026

В Казани прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Счёт в серии 2-0 в пользу казанского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Никонов (Телегин, Рыкманов) – 05:52 (5x5)     1:1 Галимов (Билялов) – 20:31 (5x4)     2:1 Семёнов (Хмелевски, Марченко) – 21:19 (5x5)     3:1 Миллер (Лямкин, Галимов) – 29:19 (5x5)     3:2 Ливо (Кравцов, Джиошвили) – 37:55 (5x4)     4:2 Семёнов (Тодд, Марченко) – 53:26 (5x5)    

На шестой минуте первого периода Андрей Никонов открыл счёт во встрече. В начале второго периода Артём Галимов и Кирилл Семёнов вывели хозяев вперёд. В середине периода Митчелл Миллер сделал счёт 3:1. На 18-й минуте периода Джош Ливо сократил отставание «Трактора» до минимума. На 14-й минуте третьего периода Кирилл Семёнов забросил четвёртую шайбу казанского клуба в игре.

Следующие матчи серии состоятся 27, 29, 31* марта, 2*, 4* апреля.

«Северсталь» дома крупно обыграла «Торпедо» и сравняла счёт в серии плей-офф КХЛ

В Череповце прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0. Счёт в серии равный – 1-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Лишка (Аймурзин, Калдис) – 21:47 (5x4)     2:0 Подшивалов (Думбадзе, Квочко) – 31:06 (5x5)     3:0 Ильин (Квочко) – 43:54 (5x5)     4:0 Ильин (Аймурзин, Скоренов) – 48:19 (5x4)    

В начале второго периода Адам Лишка открыл счёт во встрече. На 12-й минуте периода Иван Подшивалов удвоил преимущество «Северстали». На четвёртой минуте третьего периода Михаил Ильин сделал счёт 3:0. На девятой минуте периода Ильин довёл счёт до крупного, оформив дубль.

На шестой минуте второго периода форвард «Торпедо» Алексей Кручинин жёстко ударил в борт нападающего «Северстали» Илью Иванцова, после чего у хоккеиста череповецкого клуба появилась кровь на лице. Арбитры встречи после просмотра удалили Кручинина до конца матча за «атаку в область головы и шеи».

Следующие матчи серии состоятся 27, 29, 31 марта, 2*, 4* апреля.

Матчи 26 марта

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
26 марта 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Авангард — Нефтехимик
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
26 марта 2026, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
26 марта 2026, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
26 марта 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
