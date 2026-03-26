«Салават Юлаев» сравнял счёт в серии с «Автомобилистом», а ЦСКА снова обыграл СКА.

Финалист Кубка Гагарина движется в отпуск, лидер «Торпедо» устроил грязь. Итоги дня в КХЛ

25 марта в первом раунде плей-офф КХЛ состоялось четыре игры. Коротко подводим итоги встреч.

«Салават Юлаев» с минимальным счётом победил «Автомобилист» и сравнял счёт в серии КГ

В Екатеринбурге прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча закончилась победой гостей со счётом 1:0. Счёт в серии равный – 1-1.

На 18-й минуте первого периода Егор Сучков открыл счёт во встрече. Этот гол оказался единственным в матче. Первый шат-аут в этом плей-офф оформил голкипер уфимской команды Семён Вязовой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 27, 29, 31 марта, 2*, 4* апреля.

* если потребуется.

По итогам регулярного сезона екатеринбургский клуб занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимцы финишировали пятыми.

ЦСКА уверенно победил СКА и упрочил преимущество в серии Кубка Гагарина

В Москве прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал на своём льду санкт-петербургский СКА. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Счёт в серии 2-0 в пользу московского клуба.

На второй минуте первого периода Джозеф Бландизи открыл счёт в игре. За восемь секунд до конца периода Павел Карнаухов восстановил равенство в счёте. В середине второго периода Денис Гурьянов вывел ЦСКА вперёд. В начале третьего периода Тахир Мингачёв сделал счёт 3:1. На седьмой минуте периода Дмитрий Бучельников забросил четвёртую шайбу ЦСКА во встрече. В конце игры Никита Дишковский установил окончательный счёт.

Следующие матчи серии состоятся 27, 29, 31* марта, 2*, 4* апреля.

«Ак Барс» дома одолел «Трактор» и сделал счёт 2-0 в серии Кубка Гагарина — 2026

В Казани прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Счёт в серии 2-0 в пользу казанского клуба.

На шестой минуте первого периода Андрей Никонов открыл счёт во встрече. В начале второго периода Артём Галимов и Кирилл Семёнов вывели хозяев вперёд. В середине периода Митчелл Миллер сделал счёт 3:1. На 18-й минуте периода Джош Ливо сократил отставание «Трактора» до минимума. На 14-й минуте третьего периода Кирилл Семёнов забросил четвёртую шайбу казанского клуба в игре.

Следующие матчи серии состоятся 27, 29, 31* марта, 2*, 4* апреля.

«Северсталь» дома крупно обыграла «Торпедо» и сравняла счёт в серии плей-офф КХЛ

В Череповце прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0. Счёт в серии равный – 1-1.

В начале второго периода Адам Лишка открыл счёт во встрече. На 12-й минуте периода Иван Подшивалов удвоил преимущество «Северстали». На четвёртой минуте третьего периода Михаил Ильин сделал счёт 3:0. На девятой минуте периода Ильин довёл счёт до крупного, оформив дубль.

На шестой минуте второго периода форвард «Торпедо» Алексей Кручинин жёстко ударил в борт нападающего «Северстали» Илью Иванцова, после чего у хоккеиста череповецкого клуба появилась кровь на лице. Арбитры встречи после просмотра удалили Кручинина до конца матча за «атаку в область головы и шеи».

Следующие матчи серии состоятся 27, 29, 31 марта, 2*, 4* апреля.

Матчи 26 марта