СКА готов к вылету из плей-офф? ЦСКА раздавил соперника, а четвёртый гол — шедевр!

Бучельников промчался через всю площадку, чтобы вколотить гвоздь в крышку гроба своей бывшей команды. Петербуржцы уступают в серии 0-2.

СКА дважды вёл в первом матче серии с ЦСКА, но дубль Максима Соркина дотащил московских армейцев до овертайма, а там всё решил бросок Никиты Нестерова. Петербуржцам эта игра принесла не только поражение, но и потерю одного из ключевых игроков Валентина Зыкова, который провёл на льду всего пару смен и больше не появлялся на площадке.

«Я приходил к нему в первом перерыве. Хоккеисты – ребята мужественные, сказать больше пока не могу. На данный момент не всё так хорошо, но мы узнаем больше завтра с утра. Пока не буду давать комментариев», — рассказал главный тренер СКА Игорь Ларионов после матча.

Очевидно, всё действительно оказалось не слишком радужно, потому что в плей-офф – не время перестраховываться и придерживать игрока, пока он не наберёт оптимальную форму. На второй матч Зыков не вышел, зато в составе появился Джозеф Бландизи. И сделал это на стиле, открыв счёт уже на второй минуте игры! ЦСКА в первой смене получил две минуты за блокировку, и американский итальянец разобрался на пятачке с отскоком.

На этом позитивные моменты для СКА закончились, и наступила суровая реальность. А в ней была гегемония ЦСКА на льду. На последних секундах периода Павел Карнаухов выскочил на ворота и сравнял счёт.

Во втором периоде Николай Голдобин обрезался на чужой синей линии, и Николай Коваленко послал Дениса Гурьянова на разборки с Плешковым один на один. Первый бросок вратарь СКА остановил, но с добиванием уже не справился.

Шансы у СКА выравнять положение ещё оставались, но третий период всё расставил по своим местам. Тахир Мингачёв в окружении троих соперников закопал шайбу с пятачка, ну а четвёртый гол хозяев и вовсе вышел шедевральным! Дмитрий Бучельников в большинстве совершил проход через всю площадку, просвистел сквозь четырёх соперников на полной скорости и мастерски бросил над щитком.

Особенно издевательски выглядит тот факт, что СКА несколько лет назад без сожалений расстался с молодым нападающим, хотя тот уже тогда подавал большие надежды. И вот сегодня Дмитрий забил свой первый гол в плей-офф команде, за которую когда-то дебютировал в КХЛ.

Одну шайбу в концовке СКА всё же отыграл, однако глобально это ничего не изменило. ЦСКА соперника раздавил и подарил своему тренеру юбилейную 500-ю победу в КХЛ. В защите у петербуржцев сегодня творился сущий кошмар, и с такой игрой даже до второго раунда будет непросто добраться. Они уже готовы к вылету из плей-офф?