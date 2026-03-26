Кучеров бьёт рекорды, но не имеет ореола суперзвезды. Почему?

Никита идёт на уникальное достижение, однако про его игру как будто очень мало говорят.

Три кубка подряд — это классическое определение «команды-династии» в Северной Америке. Жалко, что титула «игрок-династия» не существует, но круг хоккеистов, которые в современной истории трижды подряд становились лучшими бомбардирами НХЛ, очень узок: Горди Хоу, Ги Лефлёр, Фил Эспозито, Уэйн Гретцки, Яромир Ягр и Коннор Макдэвид. Все явочным порядком уже записаны на самый высокий уровень пирамиды хоккейного величия.

Никита Кучеров может стать седьмым в этом списке. Бо́льшую часть сезона Кучеров сидел где-то в засаде, отставая от канадских звёзд, но рванул вперёд — примерно как «Делореан» из «Назад в будущее», который оставлял огненные следы на асфальте. Отрыв от Макдэвида и Маккиннона в гонке за «Арт Россом» пока не железный, только вот Коннор в последнее время нервничает и наезжает на собственного тренера, а у «Тампы» тренд восходящий.

Сам Кучеров уже говорил, что не будет специально гнаться за призом — тем более, как ни парадоксально, чемпионство в последнее время не выигрывают команды, у которых игроки пробивают сотню очков. Два прошлых сезона с «Арт Россом» закончились тем, что лучшего бомбардира лиги в первом раунде буквально задушили удавы с пантерами на джерси. Вряд ли тут есть прямая связь, однако совпадение неприятное.

Парадоксально ещё и то, что вокруг такого исторического события нет соответствующего исторического освещения. Понятно, что это не рекорд всех времён по количеству шайб, но всё равно случай очень редкий. Не стоит ждать большого интереса в Канаде — там свои проблемы, «Торонто» валится кубарем и оттягивает на себя половину медийного внимания, бо́льшую часть оставшейся половины занимают «Эдмонтон» и его игровая тряска. Хоккейные Штаты больше сосредоточены на своих больших рынках, к которым Флорида пока не относится.

Никита Кучеров Фото: photo.khl.ru

И это удивительный парадокс карьеры Кучерова. В 2011-м он поставил рекорд ЮЧМ по количеству очков, побитый лишь недавно — а его выбрали в концовке второго раунда. Партнёров по звену (Наиля Якупова и Михаила Григоренко) взяли в первом, причём в его начале, но в НХЛ оба не задержались. В Америке говорили, что у Кучерова есть потенциальные проблемы с рабочей этикой, и задвинули таланта.

Никита так до конца и не получил доверия в ЦСКА — впрочем, в начале 2010-х клуб упустил значительную часть своей талантливой молодёжи. Кучерова не хотели брать на МЧМ в 2013-м даже после успешной игры за год до этого. Главный тренер Михаил Варнаков говорил, что Никита «должен выпрыгнуть из штанов». В результате именно гол Кучерова спас Россию от поражения в четвертьфинальном матче со Швейцарией на домашнем турнире в Уфе.

Первый матч в НХЛ — и комментатор называет его Дмитрием. Откуда-то появляется нелепый слух, что его во втором раунде перепутали с Никитой Нестеровым, которого тоже задрафтовала «Тампа», но позже. Первый профессиональный контракт – и Кучеров из-за проблем «Лайтнинг» с потолком сам берёт куда меньше, чем мог, вызывая лишь всеобщее недоумение. В общем, Никита постоянно в тени, а иногда уходит в неё сам.

Денис Казанский в 2020-м провёл любопытную аналогию: «Кучеров — это кино Андрея Звягинцева. Очень крутое, однако иногда непонятное. Есть фильмы, которые воспринимают все абсолютно, режиссёры и актёры там простые, доступные. Как Овечкин, как Малкин. И они становятся героями поколений. Но выйдут сейчас условные Кучеров и Малкин на улицу в Москве, кого быстрее узнают люди?»

Возможно, это связано со стилем игры. О суперзвёздах старой НХЛ говорили: «Сила Гретцки в том, что он предугадывает, как ты сыграешь. А Лемье просто выйдет на лёд, обыграет тебя и забьёт». «Лемье» в данной ситуации — это кто-то из канадских Маков, которые могут ворваться в чужую зону а-ля безумная электричка и раскидать всех оппонентов. А вот Кучеров в этом сравнении — это, конечно, Гретцки.

В общем-то, параллели есть. У Гретцки был не лучший бросок и очень слабые физические данные: беговые тесты он сдавал худшим в команде, в какой-то момент у него даже подозревали анемию. Кучеров несколько лет назад сам признавался, что у него нет прирождённых физических данных для того, чтобы побеждать соперников за счёт этого: «У меня нет сумасшедшего броска, я не суперскоростной игрок, не очень ловкий. Я могу использовать свой мозг и знать, что могу переиграть парня, который постоянно ходит в зал, дождавшись его потери».

Никита Кучеров Фото: Mike Carlson/Getty Images

Кучерова в этом плане можно сравнить с нейросетью. Современные языковые модели могут написать вам античную трагедию в стиле «Сектора Газа» или голливудскую комедию о жизни Моцарта, потому что они обучены на гигантском массиве данных. Только для обучения нейросетей используются огромные центры обработки данных, а у Кучерова есть один мозг, причём естественный.

Несколько лет назад Никита вспоминал, как Стив Айзерман был разъярён, когда процент жира у Кучерова оказался выше нормы: «Он был в бешенстве, но я ничего не понимал. Он сыпал именами Сан-Луи, Лекавалье, всех звёзд, которые поднимали над головой кубок, и требовал, чтобы я изменил свой настрой на игру. Он меня воодушевил». Никита стал смотреть за игрой Сан-Луи, подмечать малейшие мелочи — на разминках, в разговорах с партнёрами.

«Я беру по чуть-чуть ото всех, и это копится, копится, копится. Когда ты учишься, то собираешь большую библиотеку», — говорил Кучеров. Никита постоянно смотрит хоккей — и на скамейке, и вне льда, видео со своим участием, с участием соперников, конкурентов. Кучеров не только берёт лучшее от соперников, но и изучает защитников — он говорил, что изучил слабые места каждого защитника в лиге. Добавьте к этой безумной подготовке мастерство, отточенное часами тренировок (и в том самом «гараже»), и полу́чите результат.

И в этом парадокс Кучерова: его стратегия приносит максимальный результат ему и команде, однако при этом бьёт по медийности и узнаваемости, не конвертируется в миллионы кликов и просмотров. Когда Кучеров раскрывается на публику? Только после побед в Кубке Стэнли, его большие интервью — редкость. Впрочем, есть ощущение, что максимально незвёздный имидж самому хоккеисту мешает мало.