Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Никита Кучеров — главная русская звезда НХЛ, но о нём мало говорят, почему, причины

Кучеров бьёт рекорды, но не имеет ореола суперзвезды. Почему?
Родион Власов
Никита Кучеров
Комментарии
Никита идёт на уникальное достижение, однако про его игру как будто очень мало говорят.

Три кубка подряд — это классическое определение «команды-династии» в Северной Америке. Жалко, что титула «игрок-династия» не существует, но круг хоккеистов, которые в современной истории трижды подряд становились лучшими бомбардирами НХЛ, очень узок: Горди Хоу, Ги Лефлёр, Фил Эспозито, Уэйн Гретцки, Яромир Ягр и Коннор Макдэвид. Все явочным порядком уже записаны на самый высокий уровень пирамиды хоккейного величия.

Никита Кучеров может стать седьмым в этом списке. Бо́льшую часть сезона Кучеров сидел где-то в засаде, отставая от канадских звёзд, но рванул вперёд — примерно как «Делореан» из «Назад в будущее», который оставлял огненные следы на асфальте. Отрыв от Макдэвида и Маккиннона в гонке за «Арт Россом» пока не железный, только вот Коннор в последнее время нервничает и наезжает на собственного тренера, а у «Тампы» тренд восходящий.

Сам Кучеров уже говорил, что не будет специально гнаться за призом — тем более, как ни парадоксально, чемпионство в последнее время не выигрывают команды, у которых игроки пробивают сотню очков. Два прошлых сезона с «Арт Россом» закончились тем, что лучшего бомбардира лиги в первом раунде буквально задушили удавы с пантерами на джерси. Вряд ли тут есть прямая связь, однако совпадение неприятное.

Парадоксально ещё и то, что вокруг такого исторического события нет соответствующего исторического освещения. Понятно, что это не рекорд всех времён по количеству шайб, но всё равно случай очень редкий. Не стоит ждать большого интереса в Канаде — там свои проблемы, «Торонто» валится кубарем и оттягивает на себя половину медийного внимания, бо́льшую часть оставшейся половины занимают «Эдмонтон» и его игровая тряска. Хоккейные Штаты больше сосредоточены на своих больших рынках, к которым Флорида пока не относится.

Фото: photo.khl.ru

И это удивительный парадокс карьеры Кучерова. В 2011-м он поставил рекорд ЮЧМ по количеству очков, побитый лишь недавно — а его выбрали в концовке второго раунда. Партнёров по звену (Наиля Якупова и Михаила Григоренко) взяли в первом, причём в его начале, но в НХЛ оба не задержались. В Америке говорили, что у Кучерова есть потенциальные проблемы с рабочей этикой, и задвинули таланта.

Никита так до конца и не получил доверия в ЦСКА — впрочем, в начале 2010-х клуб упустил значительную часть своей талантливой молодёжи. Кучерова не хотели брать на МЧМ в 2013-м даже после успешной игры за год до этого. Главный тренер Михаил Варнаков говорил, что Никита «должен выпрыгнуть из штанов». В результате именно гол Кучерова спас Россию от поражения в четвертьфинальном матче со Швейцарией на домашнем турнире в Уфе.

Первый матч в НХЛ — и комментатор называет его Дмитрием. Откуда-то появляется нелепый слух, что его во втором раунде перепутали с Никитой Нестеровым, которого тоже задрафтовала «Тампа», но позже. Первый профессиональный контракт – и Кучеров из-за проблем «Лайтнинг» с потолком сам берёт куда меньше, чем мог, вызывая лишь всеобщее недоумение. В общем, Никита постоянно в тени, а иногда уходит в неё сам.

Денис Казанский в 2020-м провёл любопытную аналогию: «Кучеров — это кино Андрея Звягинцева. Очень крутое, однако иногда непонятное. Есть фильмы, которые воспринимают все абсолютно, режиссёры и актёры там простые, доступные. Как Овечкин, как Малкин. И они становятся героями поколений. Но выйдут сейчас условные Кучеров и Малкин на улицу в Москве, кого быстрее узнают люди?»

Возможно, это связано со стилем игры. О суперзвёздах старой НХЛ говорили: «Сила Гретцки в том, что он предугадывает, как ты сыграешь. А Лемье просто выйдет на лёд, обыграет тебя и забьёт». «Лемье» в данной ситуации — это кто-то из канадских Маков, которые могут ворваться в чужую зону а-ля безумная электричка и раскидать всех оппонентов. А вот Кучеров в этом сравнении — это, конечно, Гретцки.

В общем-то, параллели есть. У Гретцки был не лучший бросок и очень слабые физические данные: беговые тесты он сдавал худшим в команде, в какой-то момент у него даже подозревали анемию. Кучеров несколько лет назад сам признавался, что у него нет прирождённых физических данных для того, чтобы побеждать соперников за счёт этого: «У меня нет сумасшедшего броска, я не суперскоростной игрок, не очень ловкий. Я могу использовать свой мозг и знать, что могу переиграть парня, который постоянно ходит в зал, дождавшись его потери».

Фото: Mike Carlson/Getty Images

Кучерова в этом плане можно сравнить с нейросетью. Современные языковые модели могут написать вам античную трагедию в стиле «Сектора Газа» или голливудскую комедию о жизни Моцарта, потому что они обучены на гигантском массиве данных. Только для обучения нейросетей используются огромные центры обработки данных, а у Кучерова есть один мозг, причём естественный.

Несколько лет назад Никита вспоминал, как Стив Айзерман был разъярён, когда процент жира у Кучерова оказался выше нормы: «Он был в бешенстве, но я ничего не понимал. Он сыпал именами Сан-Луи, Лекавалье, всех звёзд, которые поднимали над головой кубок, и требовал, чтобы я изменил свой настрой на игру. Он меня воодушевил». Никита стал смотреть за игрой Сан-Луи, подмечать малейшие мелочи — на разминках, в разговорах с партнёрами.

«Я беру по чуть-чуть ото всех, и это копится, копится, копится. Когда ты учишься, то собираешь большую библиотеку», — говорил Кучеров. Никита постоянно смотрит хоккей — и на скамейке, и вне льда, видео со своим участием, с участием соперников, конкурентов. Кучеров не только берёт лучшее от соперников, но и изучает защитников — он говорил, что изучил слабые места каждого защитника в лиге. Добавьте к этой безумной подготовке мастерство, отточенное часами тренировок (и в том самом «гараже»), и полу́чите результат.

И в этом парадокс Кучерова: его стратегия приносит максимальный результат ему и команде, однако при этом бьёт по медийности и узнаваемости, не конвертируется в миллионы кликов и просмотров. Когда Кучеров раскрывается на публику? Только после побед в Кубке Стэнли, его большие интервью — редкость. Впрочем, есть ощущение, что максимально незвёздный имидж самому хоккеисту мешает мало.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android