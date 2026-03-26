СКА вчистую проигрывает дерби с ЦСКА в плей-офф КХЛ. Что может спасти команду Ларионова?

В армейском дерби, которое нам посчастливилось наблюдать уже в первом раунде Кубка Гагарина – 2026, после двух встреч есть очевидный перевес одной стороны. Подопечные Игоря Никитина забрали обе игры на своей площадке и теперь отправятся в Северную столицу с шансами уложиться в минимально требуемые для прохода в следующий раунд четыре матча.

Что нужно сделать армейцам Петербурга, чтобы не допустить этого и спасти серию?

Главная проблема, которую испытывает команда с берегов Невы, кроется на её же пятаке. Все семь шайб, пропущенных Артемием Плешковым за 150 минут этой серии, так или иначе стали следствием слабой игры СКА вблизи собственных владений.

В первой встрече никто не помешал Максиму Соркину выехать из-за ворот и тут же нанести бросок. А два следующих гола не были бы возможны без создания трафика перед небольшим по вратарским меркам Плешковым – оборона армейцев Петербурга не смогла зачистить свой пятак, где с радостью похозяйничали соперники.

Второй матч в этом плане стал ещё более показательным – в эпизодах с тремя из четырёх голов игроки ЦСКА не просто подбирались вплотную к воротам, но и получали достаточно времени, чтобы успеть на добивание. Плешков справился с первым броском Карнаухова – капитан москвичей тут же нанёс второй.

Хозяева поймали оппонентов на смене и запустили контратаку после неточного паса Николая Голдобина – никто не успел вернуться в оборону, чтобы помешать Денису Гурьянову со второй попытки реализовать выход «один в ноль».

Пятёрка полевых игроков СКА в полном составе позволила Тахиру Мингачёву бросить один раз – и только Артемий Плешков хоть как-то попытался не позволить нападающему добить шайбу в ворота.

Самая красноречивая картинка по итогам второго матча серии – карта бросков.

Карта бросков второго матча серии ЦСКА – СКА Фото: Официальный сайт КХЛ

Больше половины бросков в створ игроки ЦСКА нанесли из опасных позиций – слота или ближайших к воротам частей кругов вбрасывания. Помощи своему голкиперу полевые игроки армейцев Петербурга практически не оказывали – на их счету всего 11 блоков, в то время как их оппоненты предотвратили 19 попыток проверить Дмитрия Гамзина.

Да и доступа к вратарю москвичей у хоккеистов СКА практически не было: два из пяти бросков из «красной» зоны нанёс Никита Дишковский уже на последних минутах встречи, когда команда Никитина играла в сдерживающем режиме, ещё два принадлежали Скотту Уилсону и Джозефу Бландизи в первом большинстве, которое петербуржцы получили в самом начале.

ЦСКА идеально адаптировался к тому хоккею, в который пытается играть СКА – если в первом матче у гостей были редкие проблески и более-менее успешные попытки проводить быстрые атаки, построенные на игре в пас, то во второй игре представители столицы оказались практически непроходимы в средней зоне.

Гол Гурьянова – самый яркий пример того, как подопечным Никитина удавалось успешно ловить петербуржцев на попытках сделать результат за счёт того хоккея, который пытается ставить Игорь Ларионов.

В первом матче почти аналогичную потерю Голдобин допустил на выходе из своей зоны – но тогда благодаря тому, что Сергей Плотников предпочёл успокоить ситуацию не через пас, а через выброс, и работе ногами самого Голдобина СКА смог открыть счёт.

Второй гол тоже не был результатом контролируемого выхода петербургских армейцев из своей зоны – Владислав Романов попытался сделать длинную передачу на Маркуса Филлипса, однако едва не заработал проброс. И лишь благодаря прессингу в финальной трети гости смогли вернуть себе шайбу и довести дело до точного броска Сергея Сапего.

Из этого можно сделать ещё один вывод, который, на самом деле, напрашивался до начала серии – горизонтальный хоккей Ларионова не работает против кубковой модели Никитина. По крайней мере, в переходных фазах – проблески в зоне атаки у СКА, повторюсь, были. Беда для петербуржцев в том, что закрепиться там совсем не получается – как раз потому, что хозяева двух ближайших матчей отказываются упростить игру при выходе из обороны.

Даже если СКА всё-таки перейдёт на более прямолинейный и вертикальный хоккей, решения первой проблемы – с действиями на пятаке – это не даст. А с ней разобраться гораздо сложнее – ЦСКА внешне очень легко давит защитников петербуржцев габаритами, а единственный гигант в оборонительном корпусе команды Ларионова Андрей Педан мало того, что не пользуется своим физическим преимуществом, так ещё и очень легко позволяет обыграть себя на скорости. На счету третьего номера уже четыре удаления за два матча – красноречивая статистика, особенно с учётом того, что вчера он не провёл ни одного силового и не сделал ни одного блока.

А ведь тех, кто мог бы навязывать силовую борьбу, у СКА становится всё меньше – Валентин Зыков получил травму в первом матче, перенёс операцию и досрочно завершил сезон, во второй игре армейцы Петербурга потеряли ещё и Павла Коледова.

В сухую победу ЦСКА в этой серии всё ещё не верится – в «Ледовом дворце» может произойти что угодно. Но для того чтобы перевернуть ход серии, СКА нужно нечто большее, чем импульс домашней площадки.