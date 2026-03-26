Панарин и Овечкин мимо плей-офф? Расклады на конец регулярного чемпионата НХЛ

Конец марта в НХЛ – время, когда по соцсетям начинают широко расходиться картинки грузовика, улетающего в бездну, с эмблемой какой-либо команды на кузове. Пока таких карточек лишь две – «Ванкувер» и «Рейнджерс» официально лишились шансов на плей-офф. Если в Канаде предпосылки к перестройке начали появляться ещё в прошлом сезоне в момент скандала с Миллером и Петтерссоном, то на Бродвее в сезон заходили со сдержанным оптимизмом. Однако серия чудовищных сухих поражений дома, ужасный декабрь, перетекающий в не менее грустный январь, поставили черту под перспективами «Нью-Йорка».

Но борьба за плей-офф продолжается и обещает стать очень горячей – причём в обеих конференциях.

Кратко напомним правила попадания во вторую часть чемпионата: в плей-офф проходят по три лучшие команды каждого дивизиона, а также по две команды Запада и Востока, которые туда заходят через зону уайлд-кард.

Атлантический дивизион

Место Команда Кол-во матчей Кол-во очков 1. «Баффало» 72 96 2. «Тампа-Бэй» 70 93 3. «Монреаль» 70 88 4. «Бостон» 72 88 5. «Оттава» 71 85 6. «Детройт» 71 84 7. «Торонто» 73 75 8. «Флорида» 70 73

*Жирным выделены команды, попадающие в плей-офф напрямую

**Курсивом выделены команды, попадающие в плей-офф через зону уайлд-кард

С первыми двумя позициями, вероятно, всё ясно – «Баффало» и «Тампа» выяснят, кто займёт первую строчку в дивизионе. После их недавнего чумового матча число желающих увидеть противостояние «клинков» и «молний» повысилось кратно количеству общих заброшенных шайб в той игре, а то и больше. Но сейчас такая встреча прослеживается только на стадии второго раунда.

А вот ниже дела повеселее – четыре команды пытаются урвать третье место в Атлантике. «Монреаль» выглядит главным фаворитом в этой гонке, однако «Бостон», как грозный и злой медведь, вцепился в этот сезон, а «Оттава» неожиданно восстала из пепла вместе с духовным лидером Ткачуком. В последних 15 матчах «сенаторы» лишь дважды уходили со льда без набранных очков и победили 11 раз.

Совсем недавно «Детройт» уверенно шёл в тройке, однако, как и год назад, март «красным крыльям» не удаётся. Именно команда Тодда Маклеллана выглядит в этой гонке аутсайдером.

Календарь команд, борющихся за плей-офф

«Монреаль» — «Коламбус» (д), «Нэшвилл» (г), «Каролина» (г), «Тампа-Бэй» (г), «Рейнджерс» (г), «Нью-Джерси» (г), «Нью-Джерси» (д), «Флорида» (д), «Тампа-Бэй» (д), «Коламбус» (д), «Айлендерс» (г), «Филадельфия» (г).

«Бостон» — «Миннесота» (д), «Коламбус» (г), «Даллас» (д), «Флорида» (г), «Тампа-Бэй» (г), «Филадельфия» (г), «Каролина» (г), «Тампа-Бэй» (д), «Коламбус» (г), «Нью-Джерси» (д).

«Оттава» — «Питтсбург» (д), «Тампа-Бэй» (г), «Флорида» (г), «Баффало» (д), «Миннесота» (д), «Каролина» (д), «Тампа-Бэй» (д), «Флорида» (д), «Айлендерс» (г), «Нью-Джерси» (г), «Торонто» (д).

«Детройт» — «Баффало» (г), «Филадельфия» (д), «Питтсбург» (г), «Филадельфия» (г), «Рейнджерс» (г), «Миннесота» (д), «Коламбус» (д), «Филадельфия» (д), «Нью-Джерси» (д), «Тампа-Бэй» (г), «Флорида» (г).

Самый сложный календарь у «Бостона» — чередующиеся игры дома и на выезде, меньшее количество оставшихся игр и сильные соперники. У «Детройта» не так много грозных соперников, но при текущей форме не так важно становится расписание – просто бы наладить игру.

А вот у канадских команд прослеживаются неплохие перспективы – хорошее расписание может им помочь. Да и про уровень, на котором сейчас держатся и те, и другие, не забываем.

Столичный дивизион

Место Команда Кол-во матчей Кол-во очков 1. «Каролина» 71 96 2. «Коламбус» 71 87 3. «Питтсбург» 71 86 4. «Айлендерс» 72 85 5. «Филадельфия» 70 80 6. «Вашингтон» 72 79 7. «Нью-Джерси» 70 74 8. «Рейнджерс» 72 65

В чём не откажешь «Каролине», так это в стабильности во время регулярки. В какой бы форме команда ни была, какие бы проблемы ни испытывала, кто бы ни играл в воротах, «Харрикейнз» всегда на высоте.

Но там, где есть островок стабильности, есть и целый материк неопределённости. «Питтсбург» в начале года отправляли в перестройку, а они настроились на «последний танец», «Коламбус» беспросветно тонул, но после прихода Боунесса стал одной из самых лучших команд лиги, «Айлендерс» тащили в плей-офф Сорокин и освободившийся от шептаний Ламорелло Руа, однако путёвка в апрельские кубковые матчи начала ускользать.

А что же с «Вашингтоном»? С командой, которая год назад уверенно выиграла Восток? С организацией, в которой есть лучший снайпер в истории? Да ничего хорошего – «столичные» скатились до уровня, что был два года назад, а Овечкин уже не так хорош, как в прошлом сезоне. «Кэпиталз» попали в глубокую яму, понемногу цепляют очки, но дотянуться хотя бы до зоны уайлд-кард будет практически невозможно.

Календарь команд, борющихся за плей-офф

«Коламбус» — «Монреаль» (г), «Сан-Хосе» (д), «Бостон» (д), «Каролина» (д), «Каролина» (г), «Виннипег» (д), «Детройт» (г), «Баффало» (г), «Монреаль» (г), «Бостон» (д), «Вашингтон» (д).

«Питтсбург» — «Оттава» (г), «Даллас» (д), «Айлендерс» (г), «Детройт» (д), «Тампа-Бэй» (г), «Флорида» (д), «Флорида» (д), «Нью-Джерси» (г), «Вашингтон» (д), «Вашингтон» (г), «Сент-Луис» (г).

«Айлендерс» — «Даллас» (д), «Флорида» (д), «Питтсбург» (д), «Баффало» (г), «Филадельфия» (д), «Каролина» (г), «Торонто» (д), «Оттава» (д), «Монреаль» (д), «Каролина» (д).

По Столичному дивизиону можно сказать одно – команда, которая не пролезет в тройку сильнейших, с большой вероятностью не залезет и в зону уайлд-кард. «Монреаль», «Бостон», «Оттава» и «Детройт» выглядят предпочтительнее.

Внутри дивизиона лишним может выглядеть «Питтсбург» — сложный календарь, далеко не лучший состав. Однако «пингвины» так часто в этом сезоне рушат стереотипы, что списывать их никак нельзя. Многое зависит от того, когда «Коламбус» начнёт сбавлять – взятый темп явно не соответствует уровню команды. Однако прогнозировать такое сложно – сейчас «мундиры» очень хороши. В последних 14 матчах «Блю Джекетс» только раз ушли с нулём очков. У «Айлендерс» лучший календарь из перечисленных команд – особенно с учётом того, что «островитяне» добротно играют дома.

Центральный дивизион

Место Команда Кол-во матчей Кол-во очков 1. «Колорадо» 70 104 2. «Даллас» 71 97 3. «Миннесота» 72 92 4. «Юта» 72 80 5. «Нэшвилл» 71 77 6. «Виннипег» 71 72 7. «Сент-Луис» 70 69 8. «Чикаго» 71 67

Центральный дивизион по праву считается самым сильным в последние несколько лет. Встречи второй и третьей команды в первом раунде плей-офф постоянно поднимают вопрос о нецелесообразности нынешней схемы распределения мест. В этом году ничего не изменилось – «Колорадо», «Даллас» и «Миннесота» сразу засели в топ-3 и так и не дали никому приблизиться. «Старз» против «Уайлд» — так выглядит самая захватывающая пара первого раунда плей-офф.

Однако и ниже в этом дивизионе кипит жизнь – «Юта» уже во второй год пребывания в Солт-Лейк-Сити собирается зайти в плей-офф, а «Нэшвилл», в который после закупки летом 2024 года летели самые гнилые помидоры, неожиданно воспрянул. В последних пяти встречах «хищники» неизменно побеждают.

Не стоит списывать и «Виннипег» — действующего обладателя Президентского кубка. В последних шести матчах команда лишь раз проиграла в основное время, а уровень игроков за год точно не стал ниже.

Календарь команд, борющихся за плей-офф

«Юта» — «Вашингтон» (д), «Лос-Анджелес» (г), «Сиэтл» (г), «Ванкувер» (г), «Эдмонтон» (д), «Нэшвилл» (д), «Каролина» (д), «Калгари» (г), «Виннипег» (д), «Сент-Луис» (д).

«Нэшвилл» — «Нью-Джерси» (д), «Монреаль» (д), «Тампа-Бэй» (г), «Лос-Анджелес» (г), «Сан-Хосе» (г), «Лос-Анджелес» (г), «Анахайм» (г), «Юта» (г), «Миннесота» (д), «Сан-Хосе» (д), «Анахайм» (д).

«Виннипег» — «Колорадо» (д), «Колорадо» (г), «Чикаго» (г), «Даллас» (г), «Коламбус» (г), «Сиэтл» (д), «Сент-Луис» (г), «Филадельфия» (д), «Вегас» (г), «Юта» (г), «Сан-Хосе» (д).

«Юта» выглядела главным фаворитом и без учёта календаря, а с ним – подавно. У «Маммот» много игр дома, достаточно списанных соперников и отличная мотивация впервые сыграть в плей-офф.

А вот между «Нэшвиллом» и «Виннипегом» может развернуться серьёзная борьба, в которой «хищники» выглядят фаворитом только из-за очкового запаса. В остальном дела значительно хуже. «Джетс», исторически неубедительно играющие в плей-офф, могут сейчас пройти ещё одну подобную проверку – последние встречи можно рассматривать как вполне кубковые.

Тихоокеанский дивизион

Место Команда Кол-во матчей Кол-во очков 1. «Анахайм» 71 84 2. «Эдмонтон» 72 79 3. «Вегас» 72 78 4. «Лос-Анджелес» 71 74 5. «Сиэтл» 70 72 6. «Сан-Хосе» 69 70 7. «Калгари» 71 67 8. «Ванкувер» 70 50

Тихоокеанский дивизион – группа команд, над которой не хихикает только ленивый. Лидер «Анахайм», если бы играл в Центральном дивизионе, не попадал бы в тройку, окопавшись в зоне уайлд-кард. Но «утки» находятся не там, поэтому почти наверняка выйдут в плей-офф с первого места.

Чуть ниже же может развернуться серьёзная борьба – непопадание в топ-3 будет означать окончание сезона или отправление на съедение голодному «Колорадо». Именно по этой причине заруба на финише может получиться драматичной.

Вклиниться в распределение карт с колоды может и «Лос-Анджелес» — причём как через место внутри дивизиона, так и через уайлд-кард. Стоит обрадовать всех любителей райвалри, за которыми гонится НХЛ — встреча «ЛА» и «Эдмонтона» в первом раунде по-прежнему возможна!

«Сиэтл» и «Сан-Хосе» сохраняют неплохие математические шансы для того, чтобы зацепиться, однако и те и другие развалились в конце регулярки. Первые – из-за отсутствия ресурсов, вторые – из-за молодости и неопытности.

Календарь команд, борющихся за плей-офф

«Эдмонтон» — «Вегас» (г), «Анахайм» (д), «Сиэтл» (д), «Чикаго» (д), «Вегас» (д), «Юта» (г), «Сан-Хосе» (г), «Лос-Анджелес» (г), «Колорадо» (д), «Ванкувер» (д).

«Вегас» — «Эдмонтон» (д), «Вашингтон» (д), «Ванкувер» (д), «Калгари» (д), «Эдмонтон» (г), «Ванкувер» (г), «Сиэтл» (г), «Колорадо» (г), «Виннипег» (д), «Сиэтл» (д).

«Лос-Анджелес» — «Ванкувер» (г), «Юта» (д), «Сент-Луис» (д), «Нэшвилл» (д), «Торонто» (д), «Нэшвилл» (д), «Ванкувер» (д), «Эдмонтон» (д), «Сиэтл» (г), «Ванкувер» (г), «Калгари» (г).

Многое в тихоокеанских разборках проявится в личных встречах: «Эдмонтон» дважды сыграет с «Вегасом» и один раз – с «Лос-Анджелесом». Но прямо сейчас большие проблемы есть у всех команд: «Ойлерз» лишились Драйзайтля, а Макдэвид между строк прибивает тренера, «Голден Найтс» растеряли весь свой баланс, а золотая карета тихо превращается в жёлтую тыкву, «Кингз» потеряли лидера на Олимпиаде и выглядят крайне неубедительно. Не помогают даже эффектные буллиты Панарина.

У «Лос-Анджелеса» есть прекрасный шанс, который зовётся календарём: много домашних матчей, встречи с аутсайдерами. Однако даже такой «Эдмонтон» и «Вегас» будет подвинуть сложно – остаётся надеяться на провалы «Юты», «Нэшвилла» и «Виннипега», потому что залезть в восьмёрку через зону уайлд-кард, возможно, будет несколько проще. Но и там новая команда Артемия Панарина не является фаворитом.