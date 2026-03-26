Авангард — Нефтехимик — 3:4 ОТ, видео, голы, обзор второго матча первого раунда плей-офф КХЛ, 26 марта 2026 года

Сенсация в Омске! «Нефтехимик» одержал драматическую победу над «Авангардом»
Родион Власов
Отчет «Авангард» — «Нефтехимик» — 3:4 ОТ
За две минуты до конца основного времени омичи вели, но не смогли обыграть дерзкого андердога.

Из двух андердогов Востока больше ждали от «Сибири»: новосибирский клуб резко добавил на финише, а вот по «Нефтехимику» казалось, что команда в какой-то момент рухнет на восьмое место. Однако команда Ярослава Люзенкова в гостевых встречах лишь ненадолго доставила проблемы лучшей команде регулярки, а вот «Нефтехимик» показал зубы, которые видны и на эмблеме.

Команда Игоря Гришина довольно обидно проиграла и первый матч, пропустив шайбу в концовке от Константина Окулова. «Нефтехимик» отлично воспользовался большинством, которое хромало в концовке сезона, при этом играл плотно и редко пускал соперника на свой пятак. «Авангард» же выглядел несколько разболтанным.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
26 марта 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Окулов (Чистяков, Серебряков) – 06:52 (5x5)     1:1 Попугаев (Сериков, Шафигуллин) – 36:31 (5x4)     1:2 Николишин (Белозёров, Пастухов) – 49:13 (5x5)     2:2 Якупов (Чеккони, Потуральски) – 51:33 (5x5)     3:2 Якупов (Чистяков) – 56:24 (5x5)     3:3 Пастухов – 58:03 (6x5)     3:4 Белозёров – 86:12 (5x5)    

Матч начался с пары выглядевших жутко моментов. Иван Игумнов получил травму после столкновения с Матвеем Надворным уже в первой смене и больше на лёд не выходил, однако нарушение не было зафиксировано. Вскоре Джованни Фьоре получил пятиминутное удаление за удар в голову Максима Федотова — правда, защитник «Нефтехимика» довольно быстро вернулся на лёд, но «волки» своё большинство использовать не смогли. До этого «ястребы» открыли счёт после быстрой атаки с ходу, которую реализовал Окулов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Второй период проходил спокойнее, моментов было мало, а борьбы – много. «Нефтехимик» продолжал получать возможности забить в большинстве, но долго не мог их использовать. Однако в итоге гол вышел очень простым: гости отлепили шайбу от борта, и Никита Попугаев подправил наброс от синей линии.

Несмотря на равный счёт, хозяева играли удивительно спокойно, как будто уже вели в счёте и удерживали его. В середине третьего периода «Авангард» за это поплатился: из-за не самой удачной перестройки Иван Николишин воспользовался свободным пространством, которое получил после не лучшей пересменки омичей, и огорчил свою бывшую команду.

Только эта шайба наконец заставила команду Ги Буше забегать, и «Авангард» начал привычно для себя давить, прессинговать и метать. На авансцену вышел другой «бывший», воспитанник нижнекамского хоккея Наиль Якупов: сначала он оказался первым на добивании после наброса, а потом они вместе с Семёном Чистяковым организовали перехват у чуть зазевавшегося соперника.

2:1 «Нефтехимика» очень быстро превратились в 2:3, и такой момент мог прибить гостей. Однако они перевели игру в овертайм: после броска Ильи Пастухова от синей шайба отправилась в ворота от ноги Дамира Шарипзянова. Интересно, что у защитника «волков» за две прошлых регулярки лишь две заброшенные шайбы, а в плей-офф это вообще его первый гол.

Бо́льшая часть первого овертайма прошла относительно спокойно, однако в его середине Макс Лажуа мог стать антигероем матча: защитник «ястребов» получил удаление за выброс шайбы. «Нефтехимик» две минуты в большинстве не использовал, но резко поддавил в концовке ОТ: там игра Никиты Серебрякова позволила «ястребам» перейти во второй овертайм.

Правда, во втором овертайме гости всё равно победили. «Нефтехимик» обокрал Михаила Котляревского в средней зоне, Андрей Белозёров сделал вираж за ворота, а шайба зашла в сетку после рикошета. «Нефтехимик» сравнял счёт в серии и как минимум заставил себя уважать перед тем, как серия переедет в Нижнекамск.

