Локомотив — Спартак — 1:2 ОТ — видео, голы, обзор матча первого раунда плей-офф КХЛ сезона-2025/2026, Кубок Гагарина

Ещё одна сенсация в плей-офф КХЛ! «Спартак» выжил в овертайме, а затем прибил «Локомотив»
Дмитрий Сторожев
Отчет «Локомотив» — «Спартак» — 1:2 ОТ
Серия переезжает в Москву при равном счёте.

Многие ожидали, что «Локомотив» без особых проблем заберёт серию первого раунда Кубка Гагарина со «Спартаком». Красно-белым прочили вылет по итогам четырёх матчей, и после первой игры этот прогноз был жив. Даже несмотря на то, что подопечные Алексея Жамнова оказали очень серьёзное сопротивление лучшей команде Западной конференции и до середины третьего периода даже не отставали в счёте.

Стоило ожидать, что коллектив, возглавляемый Бобом Хартли, только вкатывался в плей-офф и покажет более цельную игру во втором матче перед переездом в столицу. Но значительного превосходства над «Спартаком» у ярославцев не было – гостям приходилось отбиваться, однако они делали это очень самоотверженно и оказывали максимально серьёзное сопротивление явному фавориту противостояния.

Железнодорожникам не помогло даже единственное большинство – Иван Морозов схватил две минуты под занавес второго периода, однако реализовать лишнего «Локомотив» не сумел.

Тем не менее Морозов всё-таки помог хозяевам открыть счёт в матче. Произошло это в начале третьей двадцатиминутки – на этот раз уже красно-белые владели численным преимуществом, а неосторожная игра Ивана с шайбой позволила Георгию Иванову убежать в отрыв вместе с Артуром Каюмовым и переиграть Александра Георгиева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Радость «Арены-2000» продлилась совсем недолго – через несколько минут Морозов исправился за свою ошибку и восстановил равновесие в счёте. Огромную роль в этом голе сыграл Михаил Мальцев – форвард «Спартака» подловил зазевавшегося Мартина Герната и выдал изумительную передачу на абсолютно пустой пятак у ворот Даниила Исаева. Ивану оставалось только попасть, что он и сделал.

Несмотря на внешне сильное давление со стороны хоккеистов «Локомотива», на этот раз завершить всё в основное время они не смогли – впервые в этой серии решать судьбу встречи пришлось в овертайме.

Красно-белые были вынуждены выживать – львиную долю опасных моментов в дополнительное время создавали именно хозяева, и команде Жамнова пришлось несколько раз пробрасываться, чтобы хоть как-то отвести угрозу от собственных ворот.

«Спартак» перетерпел, а затем, когда казалось, что второго дополнительного периода уже не избежать, нанёс решающий удар. Автором победной шайбы стал Данил Пивчулин – оборона железнодорожников проспала подключение форварда москвичей по левому флангу, и тот неотразимо бросил из-под Рушана Рафикова.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
26 марта 2026, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Иванов – 42:11 (4x5)     1:1 Морозов (Мальцев) – 46:11 (5x5)     1:2 Пивчулин (Ярош, Орлов) – 77:53 (5x5)    

2:1 ОТ – «Спартак» вырывает победу, дарит ещё одну сенсацию игрового дня и обостряет интригу в этом противостоянии.

