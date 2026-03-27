Минское «Динамо» и «Металлург» упрочили преимущество в сериях, а «Нефтехимик» и «Спартак» совершили сенсации.

Евгения Кузнецова дисквалифицировали за непристойный жест. Итоги дня в КХЛ

26 марта в первом раунде плей-офф КХЛ состоялось четыре игры. Коротко подводим итоги встреч.

Евгения Кузнецова дисквалифицировали на один матч за непристойный жест

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов пропустит ближайший матч первого раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом» из-за дисквалификации, наложенной на него спортивно-дисциплинарным комитетом. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Нарушение Кузнецов совершил в прошедшей игре с «Автомобилистом», которая закончилась победой «Салавата» со счётом 1:0. Согласно данным, эпизод случился по окончании встречи.

«Время – 60.00. На основании представленных материалов принять решение наложить на нападающего «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова наказание по п. 1.30 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Использует любой непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к судье или любому лицу), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении.

«Нефтехимик» во втором овертайме вырвал победу у «Авангарда» и сравнял счёт в серии

В Омске прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал на своём льду нижнекамский «Нефтехимик». Встреча закончилась победой гостей во втором овертайме со счётом 4:3. Счёт в серии равный — 1-1.

На седьмой минуте первого периода Константин Окулов открыл счёт в игре. На 17-й минуте второго периода Никита Попугаев восстановил равенство в счёте. В середине третьего периода команды обменялись голами – шайбу у гостей забросил Иван Николишин, у хозяев — Наиль Якупов. На 17-й минуте периода Якупов оформил дубль, забросив третью шайбу омичей во встрече. На 19-й минуте периода Илья Пастухов сделал счёт 3:3. Во втором овертайме Андрей Белозёров принёс гостям победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 28, 30 марта, 1, 3*, 5* апреля.

* если потребуется.

«Металлург» забросил пять шайб «Сибири» и победил во втором матче серии Кубка Гагарина

В Магнитогорске прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал на своём льду новосибирскую «Сибирь». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:1. Счёт в серии – 2-0.

На четвёртой минуте первого периода Робин Пресс открыл счёт в матче. На 18-й минуте периода Семён Кошелев восстановил равенство в счёте. На третьей минуте второго периода Роман Канцеров вновь вывел хозяев вперёд. На 10-й минуте периода Никита Михайлис сделал счёт 3:1. В начале третьего периода Михаил Фёдоров забросил четвёртую шайбу «Металлурга» во встрече. На 13-й минуте периода Робин Пресс довёл счёт до крупного, оформив дубль.

Минское «Динамо» победило московских одноклубников и удвоило счёт в серии Кубка Гагарина

В Минске (Беларусь) прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду одноклубников из Москвы. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1. Счёт в серии – 2-0.

На третьей минуте первого периода Кирилл Воронин открыл счёт в матче. На 13-й минуте периода Сэм Энас удвоил преимущество хозяев. На пятой минуте второго периода Кирилл Адамчук забросил шайбу в составе московского клуба. В конце игры Сергей Кузнецов и Егор Бориков установили окончательный счёт.

«Спартак» в овертайме победил «Локомотив» и сравнял счёт в серии 1/8 финала Кубка Гагарина

В Ярославле прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду московский «Спартак». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1. Счёт в серии равный — 1-1.

В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб. В начале третьего периода Георгий Иванов открыл счёт во встрече. На седьмой минуте периода Иван Морозов восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте овертайма Данил Пивчулин принёс гостям победу.

Матчи 27 марта: