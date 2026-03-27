Ови, да что ты творишь! Положил хет-трик, разменяв вторую тысячу голов в НХЛ

На 1000 голов в НХЛ (с учётом регулярок и плей-офф) Александр Овечкин, конечно, не остановился, и сегодня провёл очередной выдающийся матч, оформив 34-й хет-трик в карьере.

В 40-то лет!

«Столичные» начали матч с «Ютой» бодро – Иван Мирошниченко открыл счёт уже на третьей минуте, но хозяева быстро вернули себе инициативу и ответили дублем Дилана Гюнтера, а за семь секунд до перерыва увеличили преимущество голом в большинстве от Логана Кули.

На второй период гости выскочили злыми и заряженными. Они явно были недовольны, как закончилась первая двадцатиминутка, а именно – жёстким хитом Брэндона Танева, который впечатал лицом в борт Мэтта Роя. Том Уилсон и Тревор Ван Римсдайк на пару скинули перчатки и готовы были разобраться с обидчиком немедленно, но их растащили судьи. Разборки перенеслись на второй период – Таневу всё-таки пришлось ответить дракой с Брэндоном Дюхеймом, ну а «Вашингтон» к тому времени уже наказал соперника игрой и сравнял счёт.

Это единолично сделал Овечкин – сначала подставил клюшку на пятачке под бросок Сандина, а затем сам с кистей пальнул через трафик от синей линии, разменяв вторую тысячу голов в лучшей лиге мира.

Витек Ванечек, бывший партнёр Ови по «Вашингтону», стал его 189-й вратарской жертвой в карьере.

Третий период получился сумасшедшим – он начался с драки Уилсона с Лоусоном Крузом, а продолжился градом голов. Преимущественно, от гостей. «Юта» наковыряла только шайбу Маккензи Уигара, у «Вашингтона» забили Бовиллье, Сандин, Мирошниченко оформил дубль, а под занавес Овечкин с центра площадки послал шайбу в пустые ворота.

Это был 34-й хет-трик в карьере Ови, он обошёл по этому показателю легендарного Бретта Халла и вышел на чистое четвёртое место в истории НХЛ. Впереди – Майк Босси (39), Марио Лемье (40) и Уэйн Гретцки (50).

Кроме того, он стал третьим игроком в НХЛ после Джонни Буцика и Горди Хоу, которому удалось оформить два хет-трика за сезон в 40 лет. Ови, да что ты творишь! Не останавливайся!