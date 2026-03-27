Ивана вызвали в основу ещё в начале марта, но сыграл он только на этом выезде «Вашингтона».

Первый дубль Мирошниченко в НХЛ! Он ждал своего шанса в запасе восемь матчей

Ивана Мирошниченко вызвали из «Херши» в основу ещё 6 марта – с тех пор он сидел в запасе на протяжении восьми матчей. Это было странно, ведь всё это время он мог спокойно выступать в АХЛ, получать игровую практику, а не томиться без дела.

«Немного расстраивает, что мы ещё не смогли ввести его в состав. Я бы хотел увидеть его в деле, мне не нравится, что человек так долго просиживает в запасе, особенно в молодом возрасте. Так что его выход на лёд у меня в планах и на горизонте. Не могу сказать, когда точно это произойдёт, но он здесь не просто так и в какой-то момент получит свой шанс», — говорил недавно главный тренер команды Спенсер Карбери.

Бо́льшую часть нынешнего сезона 22-летний Мирошниченко провёл в АХЛ, где у него 31 (12+19) очко в 38 матчах и уйма игрового времени. За основу он сыграл лишь четыре матча в декабре-январе и результативными действиями в них не отметился.

Россиянин получил свой шанс лишь после того, как в матче с «Колорадо» травмировался Этен Фрэнк. Мирошниченко занял его место в четвёртом звене в матче с «Сент-Луисом», который «Вашингтон» проиграл всухую, зато сегодня с «Ютой» внёс немалый вклад в победу, оформив свой первый дубль в НХЛ!

В первой же своей смене четвёртое звено открыло счёт – Лапьер выиграл вбрасывание в своей зоне и побежал вперёд. Получил передачу на ход от Чикрана, завёл шайбу в зону атаки и отдал на накатывавшего следом Мирошниченко, который пушечным броском прошил Ванечека.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Второй гол Мирошниченко забил в третьем периоде с небольшой помощью от соотечественника – Иван заходил по левому флангу и хотел сделать передачу на партнёра, однако шайба срикошетила в сетку от конька защитника «Юты» Михаила Сергачёва.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Вашингтон» выиграл 7:4, а Мирошниченко был признан третьей звездой встречи.

«Мне очень понравилась игра Мирошниченко, да и вообще понравилось, как действует их звено бо́льшую часть игры. Им немного не повезло в моменте с первым пропущенным голом, но они делали много хорошего. Быстро забыли об этом голе и включились в работу. И даже второй гол Мирошниченко – можно сказать, что ему повезло, потому что шайба залетела от конька Сергачёва, но Миро в этом моменте подхватил шайбу и потащил её к воротам. Не стал разворачиваться, перекладывать на удобную, а просто бросил. Когда так делаешь, когда заводишь шайбу в опасную зону, случаются хорошие вещи», — сказал после игры Карбери.

Иван точно ещё вернётся в АХЛ в этом году, так как там впереди плей-офф, а «Вашингтон» в розыгрыш Кубка Стэнли, скорее всего, не попадёт. Но, будем надеяться, ему дадут доиграть регулярку в основе и проявить себя ещё больше.