«Всегда будет машиной по забиванию голов». Реакция Америки на безумный хет-трик Овечкина

Путь до 1000 голов в НХЛ с учётом плей-офф оказался непростым для Александра Овечкина. Капитан «Вашингтона» проходил через длительные «засухи», испытывал сложности. Но, кажется, наконец покорив историческую отметку, он выдохнул и принялся за дело.

А именно — продолжил забивать пачками.

На этот раз пострадала «Юта». Да ещё как! Овечкин оформил хет-трик в ворота «Маммот» и помог «столичным» добыть важнейшие в погоне за местом в плей-офф два очка.

Алекс забил 27-й, 28-й и 29-й голы в сезоне; 924-й, 925-й и 926-й – в регулярных чемпионатах; 1001-й, 1002-й и 1003-й – с учётом плей-офф. До суммарного рекорда Уэйна Гретцки по количеству шайб в лиге осталось всего 13 точных бросков (у Величайшего — 1016).

А ещё всего один гол отделяет его от отметки в 30 шайб за сезон. Ови уже рекордсмен НХЛ по количеству регулярок с 30+ голами (19), так что просто подчеркнём: до отметки в 20 сезонов не добирался никто. И вряд ли кто-то когда-либо доберётся. Только сам Великая восьмёрка. Цель на этот сезон у него ещё есть.

Овечкин оформил 34-й хет-трик в карьере. По этому показателю он обошёл Бретта Халла (33), выйдя на единоличное четвёртое место в истории НХЛ. Больше только у Майка Босси (39), Марио Лемье (40) и Гретцки (50).

Кроме того, Александр оформил хет-трик в ворота 21-й команды и побил рекорд всё того же Бретта Халла (20). Очередное мощное достижение нападающего!

Примечательно, что в матче с «Ютой» Ови разрушил магию экс-вратаря «Вашингтона» Витека Ванечека. Чех был главной проблемой Великой восьмёрки — среди всех действующих голкиперов, которым Алекс не мог забить, Витек совершил больше всех сейвов после бросков нападающего. В пяти предыдущих матчах Ванечек не пропустил. Только после 20 бросков — 21-м — Овечкин смог пробить бывшего одноклубника. Ванечек стал 189-м вратарём, пропустившим от россиянина. Такими темпами, может, Ови и до 200 дотянет?

Нападающий «Кэпиталз» также провёл свой 184-й матч с 2+ голами, сократив отставание от Гретцки (189). Он попутно обновил рекорд НХЛ по количеству шайб в пустые ворота (71). А ещё вышел на единоличное пятое место по количеству очков в гостевых матчах, обогнав Рона Фрэнсиса. Теперь на счету Овечкина 819 результативных действий на выезде. Больше него только у Стива Айзермана (854), Яромира Ягра (855), Марка Мессье (878) и Гретцки (1295).

Наконец, Овечкин вышел на единоличное пятое место по количеству голов в рамках одного регулярного чемпионата для хоккеиста в возрасте 40+ лет. Он обошёл Яромира Ягра (27 шайб в сезоне-2015/2016), Дина Прентиса (26 в сезоне-1972/1973) и Теэму Селянне (26 в сезоне-2011/2012). Больше Ови забили всё тот же Селянне (31 в сезоне-2010/2011), Горди Хоу (44 и 31 в сезоне-1968/1969 и сезоне-1969/1970 соответственно) и Джонни Бьюсик (36 в сезоне-1975/1976).

Иными словами, ещё один сверхуспешный для Овечкина день. Как же в Северной Америке отреагировали на новые достижения и хет-трик Александра?

«Удивительное достижение в 40 лет»

Издание BarDown в соцсетях восхитилось игрой Ови: «Оформил хет-трик под номером 34! Великая восьмёрка был и всегда будет машиной по забиванию голов».

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер тоже оценила хет-трик 40-летнего нападающего.

«Алекс Овечкин не остановился на достигнутом после того, как забил свой 1000-й гол в НХЛ, и снова отличился в решающий момент в Юте, забросив две шайбы во втором периоде.

Овечкин из слота переправил шайбу после передачи Расмуса Сандина мимо Ванечека, сделав счёт 2:3. Это был его первый гол в ворота Витека.

Несколько минут спустя, после хорошего и продолжительного давления со стороны первого звена, Дилан Строум поменялся местами с Джейкобом Чикраном, который создал трафик перед воротами, а затем отдал пас Овечкину на синюю линию, и тот великолепным винтажным броском с кистей сравнял счёт.

Именно его второй гол не только восстановил равенство на табло, но и заложил основу для успешной игры в атаке в третьем периоде, оживив команду.

Затем, за пять секунд до конца матча, после героической игры Логана Томпсона, выдержавшего поздний навал «Маммот», Овечкин забросил в пустые ворота, оформив свой 34-й хет-трик в карьере и обойдя Бретта Халла по количеству хет-триков в истории лиги.

Теперь на счету Алекса голы в трёх из последних пяти матчей и всего пять шайб за этот период. Ему не хватает одного гола до 20-го сезона с 30+ шайбами, а также 13 точных бросков для того, чтобы сравняться с Уэйном Гретцки по общему количеству голов в регулярных чемпионатах и плей-офф в истории НХЛ (1016).

Это второй хет-трик Овечкина в этом сезоне (первый был 20 ноября в Монреале). Алекс стал третьим игроком в истории НХЛ, оформившим два хет-трика в одном сезоне в возрасте 40+ лет, присоединившись к Джонни Бьюсику (сезон-1975/1976) и Горди Хоу (сезон-1968/1969)», — написала Сильбер.

Вашингтонский журналист Грант Паульсен оценил успехи нападающего: «Овечкин только что оформил свой 34-й хет-трик в карьере. В этом сезоне у него 29 голов. Удивительное достижение в 40 лет».

«Может ли это быть его последний хет-трик в карьере?»

Издание Bleacher Report в соцсетях сделало печальное предположение: «Может ли это быть его последний хет-трик в карьере?»

Обозреватель Russian Machine Never Breaks Крис Серулло отметил несколько статистических фактов относительно хет-трика Ови.

«Алекс привёл «Вашингтон» к невероятной победе со счётом 7:4 в матче с «Ютой».

Во время своего второго визита в «Дельта-центр» в Юте Овечкин дважды забил своему бывшему товарищу по команде Витеку Ванечеку и один раз поразил пустые ворота, оформив свой 34-й хет-трик в НХЛ. Эти голы стали 924-м, 925-м и 926-м в его блестящей карьере.

В возрасте 40 лет 190 дней Овечкин является шестым самым возрастным игроком, оформившим хет-трик, он превзошёл свой собственный осенний результат. Ванечек стал 189-м вратарём, которому он забил гол, тем самым нападающий обновил ещё один свой рекорд.

В целом Овечкин провёл очень насыщенный матч, забив три гола после пяти бросков за 18.27 игрового времени. Он также совершил 11 попыток броска, имел пять голевых моментов, четыре момента высокой опасности, а также применил один силовой приём.

У Ови теперь пять голов в двух выездных матчах в Юте, и сегодняшний визит стал для него первым после того, как он сломал ногу на этой арене в прошлом сезоне», — заключил Серулло.

«Через 10-20 лет мы будем помнить это как нечто особенное»

Естественно, внимание после матча было направлено на самого Овечкина. А тот успел прокомментировать не только свои успехи, но и успехи товарищей. Например, Тома Уилсона, устроившего яркую драку.

— Ты сыграл два матча на этой арене и забросил пять шайб. Нравится здесь играть?

— Похоже на то (улыбается). Мы хорошо провели второй период, контролировали шайбу, делали именно то, что было нужно. Дьюхейм, Уилсон — эти ребята задали тон, а мы пошли за ними.

— Видел когда‑нибудь, чтобы вся команда так поздравляла партнёра после драки?

— Впервые. Но это показывает, кто мы. Это был важный момент для нашей команды. Хотел бы я знать, сколько в итоге Уилсон получил штрафных минут — наверное, это какой‑нибудь рекорд.

Главный тренер Спенсер Карбери после матча также прокомментировал игру капитана команды: «Овечкин разыгрался во втором периоде, забил пару важных голов для нас. Очевидно, то, что он сделал сегодня для нашей команды, просто потрясающе».

Нападающий Энтони Бовиллье отметил, насколько важным происходящее может стать для одноклубников Овечкина через пару десятилетий: «Так здорово быть частью этого. Сейчас, когда мы внутри команды, не так сильно это ценим, но через 10-20 лет будем помнить это как нечто особенное — возможность играть с таким парнем. Кажется, Ови каждый вечер творит историю. Сегодня он отлично себя проявил и забил несколько важных голов».