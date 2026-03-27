Когда Овечкина и Кросби призывали менять? Вспоминаем худшие сезоны в карьере суперзвёзд

Путь двух легенд не всегда был усыпан цветами и выстелен красной ковровой дорожкой: за спады их критиковали очень жёстко.

Александр Овечкин и Сидни Кросби — главные лица НХЛ на протяжении долгих лет. Однако этот статус не делал их неприкасаемыми: даже Кросби очень сильно доставалось от канадских журналистов, хотя в России многие уверены в их лояльности по отношению к соотечественникам. О том, какая мифология сложилась вокруг Овечкина, вы и так помните.

Не будем разбирать все неудачные моменты в карьере двух звёзд, потому что иначе пришлось бы написать книгу. Вспомним лишь те сезоны, когда очень многие сходились во мнении: суперзвёзды перестали ими быть и скоро сойдут с авансцены.

Овечкин: сезон-2010/2011 и сезон-2011/2012

На Олимпиаду в Ванкувере Александр Овечкин ехал в статусе лучшего хоккеиста мира: он лидировал в бомбардирской гонке НХЛ, был действующим обладателем главных индивидуальных призов лиги, «Вашингтон» уверенно возглавлял конференцию. Но после 3:7 в плей-офф что-то в игре Ови надломилось. Бомбардирский титул был упущен – победил Хенрик Седин, «Кэпиталз» сенсационно вылетели в первом раунде, уступив скромному «Монреалю», у которого на голове стоял Ярослав Галак.

После этого Брюс Будро решил поменять тактику. «Вашингтон», который играл в разухабисто-атакующем стиле, где игрокам позволялось многое, поменял лицо и стал более оборонительным. «Столичные» снова выиграли Восток, но стали забивать намного меньше. Овечкин остался лучшим бомбардиром команды, однако набрал скромные по своим тогдашним меркам 85 очков и забросил лишь 32 шайбы. В плей-офф-2011 это не помогло: «Кэпиталз» получили 0-4 во втором раунде от ещё более прагматичной «Тампы» Ги Буше.

После вылета из Кубка Стэнли Овечкин сыграл на ЧМ — и братиславский турнир, пожалуй, стал его худшим опытом игры за сборную России. Ови не набрал ни одного очка в шести матчах. Начало нового сезона стало ещё более ужасным — в начале ноября Будро посадил Овечкина в концовке матча с «Анахаймом», когда «Вашингтону» надо было отыгрываться. Недовольный капитан начал материться в сторону тренера и не отрицал этого. «Ну, я был взбешён решением Будро. И сказал то, что сказал. Получилось так, что я повёл себя как маленький ребёнок. Ну а план Брюса в итоге сработал, и это самое важное. Спасибо ему за этот урок», — сказал после матча Овечкин.

А 28 ноября, вскоре после поражения от «Баффало» (1:5, Овечкин схватил «-4»), Брюс Будро был уволен. Генменеджер клуба Джордж Макфи открыто сказал: «Проблема в том, что игроки уже не реагировали на указания Будро. В этом случае перестановки неизбежны. Уже во время тренировочного лагеря и предсезонных матчей мне не нравились определённые вещи». Защитник Майк Грин так и вовсе назвал эту отставку «неизбежной».

Многие логично посчитали, что Брюса слили Овечкин и другие игроки, которые при этом не играли настолько хорошо, чтобы быть чем-то недовольными. В авангарде критиков шёл Майк Милбери — человек, который работой в «Айлендерс» заработал себе репутацию одного из худших менеджеров в истории лиги, давно и упорно долбил Ови на национальном телевидении. В те дни Майк выкрутил ненависть на максимум.

За несколько дней до отставки Будро Милбери предложил обменять Овечкина, заявив, что это решило бы все проблемы клуба. Уже после отставки телеэксперт заявил: «Овечкин и дружбан Сёмин «убили» своего тренера. У Брюса Будро не было ни единого шанса остаться в клубе после того, как Овечкин пробормотал что-то в его адрес. Ошибка Будро заключается в том, что он слишком долго ждал перед тем, как начать воспитывать свою недисциплинированную звезду».

Российские коллеги тоже критиковали Овечкина, который забивал мало. «Овечкин стал столь же предсказуем, как первый снег в Москве. Ови изучен вдоль и поперек, и все его действия читаются защитниками на раз. В нынешние времена, когда в каждом клубе над видео беспрестанно корпят аналитики, прорабатывая соперников по полной программе, одни и те же трюки не прокатывают», — писали на Sports.ru. Это было ещё до появления «офиса» в левом круге, тогда фишки были другими. О том, что Ови надо искать в игре что-то новое, говорил даже Павел Буре.

После провала плана Будро по смене стратегии в клуб пришёл ещё более защитный тренер Дэйл Хантер, который за пределами юниорской лиги нигде на тот момент не работал. «Я бы не сказал, что Дэйл надо мной издевался. У него просто была такая тактика, и всё. Если бы мы выиграли, все бы говорили: «Всё шикарно и отлично!» А так из-за его глупости мы проиграли «Рейнджерс» во втором раунде», — позже говорил Овечкин, который при новом тренере стал играть сильно меньше.

Тем временем пресса наперебой соревновалась в предложении по обмену Ови. «Обладатель такого тяжёлого контракта должен идти в пятёрке лучших бомбардиров лиги, особенно учитывая уровень таланта вокруг него. Резкое падение Овечкина — загадка для журналистов, которые отмечают, что он стал реже бросать, чаще избегать силовой борьбы, в которую раньше шёл в стиле камикадзе», — писал Bleacher Report.

Варианты предлагались самые разные. «Не удивлюсь, если это будет Нью-Йорк или Монреаль», — говорил пожелавший остаться анонимным тренер НХЛ. Другие приводили в пример «Калгари», который выгодно обменял Джерома Игинлу в «Питтсбург» и получил шикарную компенсацию (правда, никто из этих игроков так ни во что и не вырос). Общим мнением было, что вокруг Овечкина чемпионскую команду не построить.

«Когда игра идёт не по плану, Ови начинает делать всё в соло – это часть его хоккейной ДНК, и он знает это лучше всего. Овечкина не изменить: он ужасно хочет побеждать, что видно даже по его лицу. Но сможет ли команда побеждать с ним в составе? Люди, знающие Овечкина лично, говорят: на него давит высокий груз ожиданий, он утратил прежнее удовольствие от игры», — писал журналист Edmonton Journal Джим Мэтисон.

Конечно, в той или иной форме эти обвинения выдвигались вплоть до 2017-го, однако после 2012-го количество претензий к Ови сильно упало. В укороченном локаутном сезоне-2013 Овечкин под руководством Адама Оутса выиграл «Харт», и даже пролёт мимо плей-офф спустя год связывали в первую очередь не с лидером команды, а с ужасной тренерской работой во втором сезоне. Барри Тротц стал тем человеком, который смог поставить более системный и победный хоккей, не ударяя по лучшим качествам Овечкина.

Кросби: сезон-2014/2015 и старт сезона-2015/2016

Весной 2013-го «Питтсбург» считался суперфаворитом Кубка Стэнли. Звёзды «пингвинов» были в самом соку, команда с гигантским отрывом выиграла Восточную конференцию. На дедлайне и без того шикарный состав усилили олимпийскими чемпионами Джеромом Игинлой и Бренденом Морроу. Однако в финале конференции «Питтсбург» опозорился: не только проиграл 0-4 «Бостону», но и наскрёб лишь две шайбы за всю серию.

Это было первым признаком того, что в «Питтсбурге» что-то начало ломаться. Однако в следующем сезона у «пингвинов» было мало проблем: Кросби собрал хет-трик из наград «Арт» — «Харт» — «Тед Линдсей». Букмекерский коэффициент на «пингвинов» был самым низким в лиге, даже меньше, чем действующих чемпионов из «Чикаго». Однако во втором раунде «Пингвинз» отдали серию «Рейнджерс», ведя 3-1. В шестой и седьмой играх Хенрик Лундквист отразил 72 броска, а Кросби остался без очков.

Руководство отреагировало решительно: клуб уволил генерального менеджера Рэя Шеро и главного тренера Дэна Байлсму. Пресса же параллельно критиковала Кросби — и крайне жёстко. Инсайдер Роб Росси сообщал: «Кросби и Малкин недовольны отношением со стороны Байлсмы. Они и другие опытные игроки не одобряли бесконечные собрания, которые устраивал тренерский штаб, чувство весёлости как будто испарялось из обстановки в «Питтсбурге».

Другой журналист Джастин Глок иронизировал: «А что, Кросби хотел играть в приставку на каждой тренировке? Мы постоянно слышим о том, что Сид — лидер команды, что у него невероятная рабочая этика. Я думал, что ему будут по душе долгие тренировки, что он будет принимать замечания тренера, но ему удобнее быть в «тёплой ванне». Если у него не было проблем с тренером, то почему Сидни не набрал очков в трёх последних играх серии с «Рейнджерс» и забил лишь раз в 13 матчах плей-офф?

Основная задача Кросби — набирать очки и приводить команду к победе в плей-офф. Однако каждый раз находится какая-то проблема или оправдание. Сидни играет так, будто что-то его беспокоит, но он не хочет признавать это публично. Известно, что каждое лето он улучшает провисающие навыки игры — в это межсезонье он должен становиться лучше как капитан или лидер, иначе ничего не поменяется».

Новое руководство «Питтсбурга» всех удивило: генменеджером стал Джим Рутерфорд, ушедший из максимально проблемной тогда «Каролины», а главным тренером — Майк Джонстон, У 57-летнего Джонстона был очень большой опыт работы и в НХЛ, и в юниорских лигах, и в сборной Канады на разных турнирах, однако главным тренером клуба НХЛ он стал впервые — причём клуба, от которого все ждали немедленного и быстрого результата.

И у «Питтсбурга» он на старте появился: к новому году «пингвины» лидировали в дивизионе. Кросби в декабре 2014-го подхватил свинку, появился в медиа с опухшим лицом и тут же вызвал поток мемов. Правда, болезнь была не очень смешной, её подхватили ещё несколько игроков команды. На «Питтсбург» это не повлияло, но команда просто рассыпалась в концовке сезона, проиграв 12 из 17 матчей и чуть не вылетев из зоны плей-офф (конкуренты были ещё хуже). В плей-офф были всё те же «Рейнджерс», причём результат оказался ещё мрачнее: 1-4 и шесть шайб за пять матчей.

Летом 2015-го «пингвины» пошли на меру, которая показалась отчаянной: выменяли Фила Кессела из «Торонто». На тот момент пресса много обсуждала то, что у Сидни нет по-настоящему элитного вингера, и «Питтсбург» отдал за любителя хот-догов свои лучшие на тот момент активы. Естественно, Кросби и Кессел начали сезон в одном звене — а «Питтсбург» потерпел три поражения подряд сразу после Нового года. Эксперимент быстро признали неудачным. Сидни же смена партнёров особо не помогла: в первых 30 играх сезона он набрал скромные 19 очков при полезности «-7».

Команда не играла. Журналист Джош Йохе вспоминает: уже после первого поражения кто-то из заметных игроков сказал ему: «Чёрт подери, с этим главным тренером у нас ничего не получится». Критика Кросби была не такой убойной, но всё-таки была. «Кросби в своей лучшей форме — лучший игрок в лиге. Однако, похоже, он утратил прежние пыл и остроту, он уже не так склонен вступать в борьбу за шайбу и идти туда, куда бьют. Конечно, он по-прежнему хорош, но это уже не тот Кросби, который выиграл Кубок Стэнли и набрал больше 100 очков», — писал сайт болельщиков «Питтсбурга».

Инсайдер Эллиотт Фридман писал, что в лиге всё чаще задаются вопросом: а что вообще происходит с Кросби? Бывший тафгай клуба Мэтт Барнаби набросил на вентилятор: «Слышал от разных людей о том, что между Кросби и Лемье произошла крупная размолвка… Станет ли это поводом для обмена Кросби и хочет ли он сам уйти – этого я не знаю. Я слышал, что причина ссоры как-то связана с тренерским штабом». Оба действующих лица эти слухи опровергли.

В итоге Джонстона закономерно уволили лишь после полутора сезонов во главе клуба: он старался играть от обороны, но результата это не давало, «Питтсбург» свалился за пределы восьмёрки. Поднявшийся из фарм-клуба Майк Салливан по первым матчам как будто не понимал, что делать, однако потом взял дело в свои руки. Кросби получил в партнёры по звену более молодых и быстрых Брайана Раста и Коннора Шири, «пингвины» перестроились на более быстрый и атакующий хоккей, после чего взяли два титула подряд.

Про обмен Кросби никто больше не вспоминал до момента, когда жизненный цикл этой команды очевидно подошёл к концу и пошли разговоры о «Колорадо» и «Монреале». Однако Сидни, как и тысячу раз необменянный Евгений Малкин, продолжает держать «пингвинов» на плаву даже после травм.