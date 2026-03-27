Кузнецова строго наказали и дисквалифицировали. КХЛ поступила слишком жёстко?

Что произошло?

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов пропустит ближайший (третий) матч серии первого раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом» из-за дисквалификации, наложенной на него спортивно-дисциплинарным комитетом КХЛ. Встреча пройдёт в Уфе.

Нарушение Кузнецов совершил в прошедшей игре с «Автомобилистом», которая закончилась победой юлаевцев со счётом 1:0. Эпизод случился по завершении встречи.

Что же натворил звёздный нападающий? Судя по появившейся картинке, на эмоциях показал неприличный жест в сторону хоккеистов команды хозяев уже после финальной сирены.

Позиция лиги

В КХЛ явно не оценили данный жест Евгения, разглядев его на техническом видео и выписав лидеру команды Виктора Козлова дисквалификацию на третью игру серии, а также солидный денежный штраф.

«Время – 60:00. На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова наказание по п. 1.30 статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (использует любой непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к судье или любому лицу), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном сообщении лиги.

Комментарий агента игрока

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова, отреагировал на дисквалификацию хоккеиста за непристойный жест на один матч Кубка Гагарина.

«Такие решения всегда за скобками, не всегда одно соответствует другому. В одной ситуации у нас бывает так, в другой – иначе. Нет какой-то одной линии, поэтому здесь всегда сложно комментировать. Для Уфы, конечно, дисквалификация Евгения Кузнецова – потеря. Но осуждать решение дисциплинарного комитета трудно, вот так там решили», — сказал в беседе со мной один из гуру агентского бизнеса России.

Мнение автора

На мой взгляд, в данном случае можно было отделаться денежным штрафом. Да, жест действительно некрасивый, такие в матчах КХЛ мы уже видели, но всё-таки сейчас идёт плей-офф. Хочется, чтобе обе команды играли сильнейшими составами (насколько это возможно), а звёздные хоккеисты почаще радовали болельщиков своей игрой.

Давайте не будем забывать, что люди в КХЛ ходят смотреть на Евгения Кузнецова и Вадима Шипачёва, Александра Радулова и Вячеслава Войнова. Больших чемпионов и хоккеистов мировой величины в КХЛ нынче не так много, поэтому и подход к ним в некоторых эпизодах может быть особым. Тот же Радулов регулярно общается с судьями на льду, что дозволено далеко не каждому.

Но не будем спорить – в КХЛ есть свой регламент и закон, который нужно соблюдать всем, да и сам Кузнецов далеко не ангел. Будем надеяться, что в будущем подобных форс-мажоров не произойдёт. Повторимся, в розыгрыше Кубка Гагарина нам нужны сильнейшие составы у всех без исключения команд. А наличие в них звёздных хоккеистов с мировым именем — это дополнительный и важный плюс. Его надо ценить.