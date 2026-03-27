Топ-события субботы: «Спартак» — «Локо» в плей-офф КХЛ, футбол, Ф-1 и Вагабов vs Ромеро

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 28 марта в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на «Чемпионате»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:15: Аргентина — Мавритания, товарищеский матч

Интрига: экзотический соперник для Аргентины.

Сборная Аргентины проведёт необычный товарищеский матч. В соперниках — Мавритания. Команда из Западной Африки занимает 115-е место в рейтинге ФИФА, а с топами встречается по большим праздникам. Матч против чемпиона мира с Лео Месси — история. Встреча состоится в Буэнос-Айресе. Что за день для Мавритании!

🏀 2:30: «Бостон Селтикс» — «Атланта Хоукс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 28 марта 2026, суббота. 02:30 МСК Бостон Селтикс Бостон Не начался Атланта Хоукс Атланта Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: клубы на ходу — кто победит?

«Бостон» проиграл лишь один из последних шести матчей. У «Атланты» ситуация ещё лучше: клуб уступил лишь раз в 15 играх. «Хоукс» на невероятном ходу. При этом между собой команды встречались дважды в этом сезоне — по победе у каждого. Кто выйдет вперёд в их противостоянии?

🏎 9:00: Формула-1, этап 3, Гран-при Японии, квалификация

Интрига: правда ли прибавил «Макларен»?

Главной неожиданностью пятничных тренировок Гран-при Японии стала высокая скорость чемпионского «Макларена»: на счету Оскара Пиастри быстрейшее время во второй практике. Правда, сама команда уверяет, что придавать этому успеху большое значение не следует – мол, в решающий момент впереди всё равно должны оказаться «Мерседес» и «Феррари». Всё правда так или в Уокинге не хотят спугнуть удачу, а потом как бахнут? Это покажет утренняя квалификация!

🎯 9:30: Биатлон, чемпионат России, Уват, марафон, мужчины, 40 км

Интрига: испытание для самых стойких

В Увате пройдёт одна из самых сложных гонок в биатлонном календаре этого сезона — марафон на 40 км. Его побегут мужчины. Им предстоит отстреляться аж восемь раз. Справятся ли с таким испытанием лидеры сезона Халили, Бажин, Поварницын, Латыпов? Кто их из них не только покажет хорошую стрельбу, но и достойно пробежит? Узнаем уже в субботу!

🎿 11:00: Кубок России, финал, свободный стиль, женщины, 3,3 км и мужчины, 3,3 км

Интрига: пожмут ли руки Большунов и Коростелёв?

Коньковым прологом в Апатитах откроется финал Кубка России по лыжным гонкам. Гонка необычная — это скорее длинный спринт, чем короткая дистанция. Таких гонок в календаре Кубка мира нет, но в российском — есть. Результаты гонки пойдут в общий зачёт мини-тура, в формате которого проходит финал, но награждение также будет за конкретную гонку.

Главная интрига: если Александр Большунов и Савелий Коростелёв окажутся на подиуме, пожмут ли они друг другу руки? До старта финала Савелий заявил, что они с Александром не здороваются.

🏒 13:30: «Сибирь» — «Металлург» Магнитогорск, плей-офф КХЛ, 1/8 финала, третий матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: смогут ли новосибирцы вернуться в серию?

«Металлург» на родном льду не оставил ни шанса «Сибири», которая проиграла оба матча с общим счётом 2:9. Тем не менее теперь команды встретятся уже в Новосибирске, где играть с хозяевами всегда непросто. Команде Ярослава Люзенкова нужно показать всю свою силу, чтобы зацепиться за серию. Иначе «Сибирь» не сумеет даже вернуть серию в Магнитогорск.

🏒 14:30: «Нефтехимик» — «Авангард», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, третий матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: получится ли у «Нефтехимика» сотворить ещё одну сенсацию?

После поражения в первом матче нижнекамцы сенсационно обыграли «Авангард» во втором. Решающий гол вышел курьёзным, но гости ничуть не уступали хозяевам и заслужили победу. Теперь серия переезжает в Нижнекамск с довольно оптимистичным для команды Игоря Гришина счётом — 1-1. Сумеет ли «Нефтехимик» развить успех уже на глазах родных болельщиков?

🥇 ⛸️ 14:30: Фигурное катание, чемпионат мира — 2026

Интрига: Малинин легко станет трёхкратным чемпионом мира?

В мужском одиночном катании короткая программа прошла без больших интриг — лидирует американец Илья Малинин. Ему действительно важно хорошо выступить на чемпионате мира после провала на Олимпиаде, так что вряд ли ему что-то помешает взять третий титул мирового первенства, да ещё и подряд. Учитывая, что самого триумфатора Игр в Праге нет — Михаил Шайдоров турнир пропускает.

Аналогичная ситуация и в танцах на льду, только в деле — действующие чемпионы. Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон блистательно проводят свой первый совместный сезон. После триумфа на чемпионате Европы последовала блестящая победа на Олимпийских играх. А теперь французы в шаге от первого в совместной карьере золота чемпионата мира, с учётом того, что единственная пара, которая могла им помешать, Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, в Прагу не поехала.

⚽️ 15:00: «Волга» Ульяновск — «Спартак» Кострома, Первая лига, 26-й тур

Интрига: закончится ли кризис «Спартака»?

«Спартак» уверенно шёл в топ-2 Первой лиги. Но в последних восьми турах клуб из Костромы не одержал ни одной победы. А за 14 встреч — всего одна победа. Теперь же «Спартак» идёт на четвёртом месте, всего на одно очко опережая «КАМАЗ» и «Челябинск». Чтобы не выпасть даже из зоны стыков, нужна победа в гостях над «Волгой». Клуб из Ульяновска борется за выживание: сейчас он идёт на 15-м месте, также на очко опережая зону вылета.

🏒 17:00: «Спартак» — «Локомотив», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, третий матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: совершит ли чудо «Спартак»?

Красно-белым достался один из самых сильных соперников из возможных, и на них мало кто ставил. Первый матч остался за «Локомотивом», так что, как показалось, шансы «Спартака» зацепиться за серию стали минимальными. Тем не менее команда Алексея Жамнова вырвала победу в овертайме второй встречи и вернулась в Москву при счёте 1-1. Кажется, легко ярославцам уж точно не будет.

🏒 17:00: «Динамо» Москва — «Динамо» Минск, плей-офф КХЛ, 1/8 финала, третий матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: придут ли в себя москвичи?

В дерби двух «Динамо» пока есть только одно — минское. Команда Дмитрия Квартальнова практически ничего не позволила сделать своему сопернику в обоих матчах в столице Беларуси. Подопечные Вячеслава Козлова проиграли с общим счётом 2:7. По такой игре серия может завершиться уже в Москве. Но готовы ли бело-голубые смириться с этим?

⚽️ 18:00: «Факел» — «КАМАЗ», Первая лига, 26-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Факел» выиграет впервые за три тура?

«Факел» уверенно лидирует в Первой лиге. Однако в двух последних встречах воронежцы набрали всего одно очко. Ещё пара осечек — и будет риск выпасть из топ-2. Поэтому в следующем туре команде Олега Василенко необходимо побеждать дома «КАМАЗ». Клуб из Набережных Челнов сам борется за попадание в стыковые встречи. Поэтому и «КАМАЗу» очки нужны не меньше. Тем интереснее получится битва!

🏐 18:00: «Белогорье» — «Локомотив», Суперлига, мужчины, плей-офф, 1/4 финала, второй матч

Интрига: смогут ли белгородцы вернуться в Новосибирск?

Четвертьфиналы в мужской Суперлиге пока проходят без сенсаций — команды с низшим посевом на четверых выиграли всего один сет — это сделало «Белогорье» в Новосибирске. «Львы» не справились с подачей хозяев, что привело к проблемам в атаке. Но всё ещё можно исправить, для начала нужно победить на своей площадке в Туле. Отступать белгородцам некуда — поражение означает завершение борьбы. Ну а «Локомотив» в шаге от полуфинала!

🎦 ⚽️ 20:00: Шотландия — Япония, товарищеский матч

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: встреча двух участников ЧМ-2026.

Сборные Шотландии и Японии сыграют на чемпионате мира 2026 года. Обе команды планируют выйти минимум в плей-офф. Поэтому к турниру надо подойти в отличной форме. И, конечно, с выстроенной системой игры. Очный товарищеский матч против соперника равного уровня даст много поводов для размышления.

🏒 20:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Оттава Сенаторз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 28 марта 2026, суббота. 20:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Оттава Сенаторз Оттава Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: обгонит ли Кучеров Макдэвида в гонке бомбардиров?

В предыдущем матче Коннор Макдэвид набрал 1+2 и догнал Никиту Кучерова в списке лучших бомбардиров сезона. Теперь у обоих по 121 очку. Правда, канадец всё равно выше за счёт того, что у него на один гол больше (41 против 40). Но у Куча есть хороший шанс вновь оторваться от своего главного конкурента. Тем более если учесть, что у «Тампы» сыграно на два матча меньше, чем у «Эдмонтона», каждой возможностью нужно пользоваться по максимуму. А Никита это более чем умеет.

👊 21:00: Вагаб Вагабов — Йоэль Ромеро, IBA Bare Knuckle 4

Интрига: очень крутая кулачка.

Топовые кулачные бои с крутыми именами — не такой частый гость в России. Но Вагаб Вагабов и Йоэль Ромеро нашли возможность встретиться в рамках IBA Bare Knuckle 4. Легендарный Ромеро в последние годы попробовал себя в разных форматах, но и в кулачке он максимально опасен. Про Вагабова можно сказать то же самое: на голых кулаках россиянин демонстрирует устрашающую мощь. Поединок двух богатырей попросту обязан получиться зрелищным и кровавым.

🏆 🎾 23:00*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Кори Гауфф (США, 4), Майами, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: поквитается ли Соболенко с Гауфф за «Ролан Гаррос»?

В матче за титул «тысячника» в Майами-2026 сразятся первая ракетка мира Арина Соболенко и американка Кори Гауфф, которая в ближайший понедельник вернётся на третье место рейтинга WTA. У теннисисток богатая история встреч: они встречались уже 12 раз, и счёт пока ничейный — 6-6. Хоть белоруска и выиграла их последний поединок в рамках группового этапа Итогового чемпионата WTA — 2025, самое болезненное поражение нанесла ей как раз Гауфф — тоже в прошлом сезоне, но в финале «Ролан Гаррос». Отметим, что Соболенко только что выиграла ещё одно соревнование категории WTA-1000 — в Индиан-Уэллсе — и в случае успеха в будущем матче с Гауфф встанет в один ряд с великими теннисистками, кому в один год покорялся «Солнечный дубль».