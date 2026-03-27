Чудо-гол Кузнецова принёс «Салавату» победу в концовке! Уфа уже ведёт в серии

В первых двух матчах серии в Екатеринбурге «Автомобилист» и «Салават Юлаев» добыли по одной сухой победе. Сначала команда Николая Заварухина выиграла благодаря дублю Спронга и шат-ауту Гaлкина, а во второй встрече «сухарём» отметился уже Семён Вязовой, а всё решил один гол Егора Сучкова в большинстве.

«Самоотдача, желание, страсть были большим фактором, которые помогли победить в Екатеринбурге. Много блокированных бросков, принимали удар на себя, чтобы вывести шайбу или сохранить её, помогли Семёну Вязовому оформить «сухарь». Хорошее движение было, много позитивного сегодня, но это лишь одна игра», — говорил после второй игры главный тренер юлаевцев Виктор Козлов.

«Два периода слабо сыграли в атаке, много потерь на синих линиях, давали сопернику хорошие контратаки. Только в третьем периоде более-менее началось получаться в атаке. По статистике вроде бы равный матч, но соперник оказался удачливее в концовке, не смогли реализовать свои моменты, которых было мало. Говорил ребятам, что не хватало трафика перед вратарём, не хватило игры под воротами, броски в основном издалека», — отмечал его визави Николай Заварухин.

Уфимцы из-за дисквалификации лишились Евгения Кузнецова, который после второго матча показал соперникам непристойный жест. Но у «Салавата» есть ещё один Кузнецов, Максим. И 23-летний нападающий стал главным героем встречи, забив решающий чудо-гол в концовке.

А голов сегодня было хоть отбавляй – наконец атака обеих команд раскрутилась на полную катушку. И первая заброшенная шайба уже не стала ключевым моментом – на очередной в этой серии гол Спронга «Салават» довольно быстро ответил, когда получил большинство. Двухминутка уже закончилась, и пятый полевой «Автомобилиста» успел выбежать на площадку, но в этот самый момент гости разыграли красивую комбинацию, буквально разорвав оборону соперника.

На перерыв екатеринбуржцы всё же ушли, ведя в счёте благодаря точному выстрелу Сергея Зборовского сквозь трафик. Во втором периоде «Салават» переломил ситуацию в свою пользу – Дэвин Броссо, выскочив со скамейки штрафников, сравнял счёт, а незадолго до перерыва Владислав Ефремов броском с неудобной впервые в этом матче вывел хозяев вперёд.

Огненный хоккей продолжился в третьем периоде. Куда уж без Спронга – в этой серии он стреляет исключительно дублями. Промчавшись по правому флангу, он получил передачу и прошил Вязового в «домик».

Дело катилось к овертайму, который совершенно удивительным образом отменил Максим Кузнецов. «Салават» чисто выиграл вбрасывание в чужой зоне, нападающий подхватил шайбу, поехал за лицевую линию, нанёс бросок с отрицательного угла в шлем Гaлкину, и шайба срикошетила в ворота.

И «Салават» уже ведёт в серии!