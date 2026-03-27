Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей первого раунда Кубка Гагарина 27 марта 2026 года, обзор, видео голов, плей-офф КХЛ

СКА и «Трактор» подали признаки жизни, «Торпедо» обыграло «Северсталь». Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты Кубка Гагарина 27 марта 2026 года
Комментарии
«Салават» вырвался вперёд в серии с «Автомобилистом».

27 марта в плей-офф КХЛ состоялись четыре матча. Подводим их итоги.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Галимов (Миллер) – 29:04 (5x5)     1:1 Кадейкин (Рыков, Коромыслов) – 29:19 (5x5)     2:1 Григоренко (Ливо) – 32:12 (5x5)     3:1 Ливо (Глотов) – 38:44 (5x5)     3:2 Миллер (Лямкин, Галимов) – 40:34 (5x5)    

На 30-й минуте нападающий «Ак Барса» Артём Галимов забил первый гол. Спустя 15 секунд форвард «Трактора» Александр Кадейкин сравнял счёт. На 33-й минуте нападающий Михаил Григоренко вывел челябинцев вперёд. На 39-й минуте форвард Джош Ливо забросил третью шайбу хозяев. На 41-й минуте защитник Митчелл Миллер сократил отставание казанцев, установив окончательный счёт 3:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Спронг (Бусыгин) – 07:36 (5x5)     1:1 Ремпал (Алалыкин, Сучков) – 12:19 (5x5)     1:2 Зборовский (Денежкин) – 18:20 (5x5)     2:2 Броссо (Жаровский, Зоркин) – 22:23 (5x5)     3:2 Ефремов (Горшков, Кузнецов) – 39:30 (5x5)     3:3 Спронг (Шаров, Кизимов) – 40:38 (5x5)     4:3 Кузнецов (Ефремов) – 57:43 (5x5)    

На восьмой минуте нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг забил первый гол. На 13-й минуте форвард «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал сравнял счёт. На 19-й минуте защитник Сергей Зборовский вывел екатеринбуржцев вперёд. На 23-й минуте нападающий уфимцев Девин Броссо восстановил равенство в счёте.

На 40-й минуте форвард Владислав Ефремов вывел хозяев вперёд. На 41-й минуте Спронг сравнял счёт, оформив дубль. На 58-й минуте нападающий Максим Кузнецов вывел «Салават Юлаев» вперёд, установив окончательный счёт 4:3.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Бландизи (Савиков, Хайруллин) – 23:44 (5x4)    

На 24-й минуте нападающий СКА Джозеф Бландизи забил единственный гол в этой встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Ткачёв (Бойков, Атанасов) – 07:08 (5x5)     2:0 Гараев (Конюшков, Фирстов) – 28:45 (5x4)     2:1 Ильин (Скоренов) – 31:08 (5x4)     3:1 Виноградов (Ткачёв) – 58:55 (en)    

На восьмой минуте нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв забил первый гол. На 29-й минуте форвард Амир Гараев удвоил преимущество нижегородцев. На 32-й минуте нападающий Михаил Ильин сократил отставание «Северстали». На 59-й минуте форвард Егор Виноградов вернул хозяевам былое преимущество и установил окончательный счёт — 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Матчи 28 марта

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2026, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2026, суббота. 14:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Авангард
Омск
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android