«Салават» вырвался вперёд в серии с «Автомобилистом».

СКА и «Трактор» подали признаки жизни, «Торпедо» обыграло «Северсталь». Итоги дня в КХЛ

27 марта в плей-офф КХЛ состоялись четыре матча. Подводим их итоги.

На 30-й минуте нападающий «Ак Барса» Артём Галимов забил первый гол. Спустя 15 секунд форвард «Трактора» Александр Кадейкин сравнял счёт. На 33-й минуте нападающий Михаил Григоренко вывел челябинцев вперёд. На 39-й минуте форвард Джош Ливо забросил третью шайбу хозяев. На 41-й минуте защитник Митчелл Миллер сократил отставание казанцев, установив окончательный счёт 3:2.

На восьмой минуте нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг забил первый гол. На 13-й минуте форвард «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал сравнял счёт. На 19-й минуте защитник Сергей Зборовский вывел екатеринбуржцев вперёд. На 23-й минуте нападающий уфимцев Девин Броссо восстановил равенство в счёте.

На 40-й минуте форвард Владислав Ефремов вывел хозяев вперёд. На 41-й минуте Спронг сравнял счёт, оформив дубль. На 58-й минуте нападающий Максим Кузнецов вывел «Салават Юлаев» вперёд, установив окончательный счёт 4:3.

На 24-й минуте нападающий СКА Джозеф Бландизи забил единственный гол в этой встрече.

На восьмой минуте нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв забил первый гол. На 29-й минуте форвард Амир Гараев удвоил преимущество нижегородцев. На 32-й минуте нападающий Михаил Ильин сократил отставание «Северстали». На 59-й минуте форвард Егор Виноградов вернул хозяевам былое преимущество и установил окончательный счёт — 3:1.

