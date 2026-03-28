Двум командам суперзвезда «Вашингтона» забивал по три гола в трёх десятилетиях!

«Может стать последним в его блестящей карьере». Кому и когда Овечкин делал хет-трики?

В ночь с 26 на 27 марта Александр Овечкин оформил свой 34-й хет-трик в карьере. Капитан «Вашингтона» сделал это в матче с «Ютой». «Маммот» стали 21-й командой, в ворота которой Ови оформлял хет-трик. По этому показателю Великая восьмёрка обошёл Бретта Халла (20) и побил рекорд НХЛ.

Что ещё примечательного есть в хет-трике Овечкина? А главное — когда и кому он забивал три гола за матч?

Любимой «жертвой» нападающего «Вашингтона» является «Монреаль». Алекс четыре раза оформлял хет-трик в ворота «Канадиенс» — и, что интересно, в трёх десятилетиях. Такой же чести удостоился «Калгари», хотя «огонькам» Овечкин забивал не менее трёх голов только в трёх встречах.

Ещё одной командой, в ворота которой нападающий «Кэпиталз» оформил три хет-трика, является «Оттава».

В матчах с шестью франшизами Ови делал хет-трик дважды: «Атлантой», «Торонто», «Нью-Джерси», «Миннесотой», «Сент-Луисом» и «Детройтом». Ещё 12 командам Александр забивал трижды всего раз: «Анахайму», «Бостону», «Питтсбургу», «Тампе», «Каролине», «Сан-Хосе», «Айлендерс», «Лос-Анджелесу», «Чикаго», «Вегасу», «Эдмонтону» и теперь «Юте».

Кроме того, в итоге Овечкин четыре раза оформлял покер.

Примечательно, что гостевые матчи капитан «Вашингтона» любит чуть больше. На выезде Алекс 18 раз делал хет-трики, дома – 16 раз.

А главное — из 34 матчей, когда Овечкин оформлял хет-трик, «Вашингтон» проиграл… лишь в одном! Потрясающая статистика.

Так когда Ови оформлял хет-трики в регулярных чемпионатах НХЛ? Представляем вам весь список.

Хет-трик Дата Где проходил матч Соперник Голы Овечкина Счёт 1 13 января 2006 года В гостях «Анахайм» 3 3:2 2 15 декабря 2006 года В гостях «Атланта» 3 3:2 3 29 декабря 2007 года В гостях «Оттава» 4 8:6 4 31 января 2008 года Дома «Монреаль» 4 5:4 5 3 марта 2008 года Дома «Бостон» 3 10:2 6 26 ноября 2008 года Дома «Атланта» 3 5:3 7 1 февраля 2009 года Дома «Оттава» 3 7:4 8 15 февраля 2009 года В гостях «Калгари» 3 4:2 9 7 февраля 2010 года Дома «Питтсбург» 3 5:4 10 22 января 2011 года В гостях «Торонто» 3 4:1 11 23 февраля 2013 года Дома «Нью-Джерси» 3 5:1 12 6 апреля 2013 года В гостях «Калгари» 3 4:3 13 10 декабря 2013 года Дома «Тампа-Бэй» 4 6:5 14 11 февраля 2016 года В гостях «Миннесота» 3 4:3 15 9 апреля 2016 года В гостях «Сент-Луис» 3 5:1 16 23 ноября 2016 года Дома «Сент-Луис» 3 4:3 17 28 марта 2017 года В гостях «Миннесота» 3 5:4 18 5 октября 2017 года В гостях «Оттава» 3 5:4 19 7 октября 2017 года Дома «Монреаль» 4 6:1 20 25 ноября 2017 года В гостях «Торонто» 3 4:2 21 11 декабря 2018 года Дома «Детройт» 3 6:2 22 14 декабря 2018 года В гостях «Каролина» 3 6:5 23 22 января 2019 года Дома «Сан-Хосе» 3 6:7 24 30 ноября 2019 года В гостях «Детройт» 3 5:2 25 16 января 2020 года Дома «Нью-Джерси» 3 5:2 26 18 января 2020 года Дома «Айлендерс» 3 6:4 27 4 февраля 2020 года Дома «Лос-Анджелес» 3 4:2 28 26 ноября 2021 года Дома «Калгари» 3 4:3 29 13 декабря 2022 года В гостях «Чикаго» 3 7:3 30 31 декабря 2022 года Дома «Монреаль» 3 9:2 31 17 ноября 2024 года В гостях «Вегас» 3 5:2 32 23 февраля 2025 года Дома «Эдмонтон» 3 7:3 33 20 ноября 2025 года В гостях «Монреаль» 3 8:4 34 26 марта 2026 года В гостях «Юта» 3 7:4

Таблица 1. Все матчи с хет-триками Овечкина в НХЛ

Ови в нынешнем сезоне дважды забивал три гола — «Монреалю» в ноябре и «Юте» в конце марта. Это лишь третий случай в истории, когда такое удалось хоккеисту в возрасте 40+ лет. Ранее подобного добивались только Джонни Бьюсик в сезоне-1975/1976 и Горди Хоу в сезоне-1968/1969.

Овечкин также обошёл Бретта Халла по количеству хет-триков в НХЛ, выйдя на единоличное четвёртое место. Больше только у Майка Босси (39), Марио Лемье (40) и Уэйна Гретцки (50). Но, что печально, выше забраться у Великой восьмёрки вряд ли выйдет.

«Этот хет-трик может стать последним в блестящей карьере Овечкина, поскольку до конца сезона у «Кэпиталз» осталось всего девять матчей, и он пока не подтвердил своего намерения продлить контракт», — написал обозреватель Russian Machine Never Breaks Крис Серулло.

Кто знает, увидим ли мы ещё хет-трик Овечкина — 35-й по счёту. Тем не менее мы можем пересмотреть матчи, в которых нападающий забивал три или четыре гола, и получить удовольствие от этих моментов. Ведь они уже навсегда в истории.

