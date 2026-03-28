«Может стать последним в его блестящей карьере». Кому и когда Овечкин делал хет-трики?
Владимир Лаевский
Кому и когда Овечкин делал хет-трики в НХЛ
Двум командам суперзвезда «Вашингтона» забивал по три гола в трёх десятилетиях!

В ночь с 26 на 27 марта Александр Овечкин оформил свой 34-й хет-трик в карьере. Капитан «Вашингтона» сделал это в матче с «Ютой». «Маммот» стали 21-й командой, в ворота которой Ови оформлял хет-трик. По этому показателю Великая восьмёрка обошёл Бретта Халла (20) и побил рекорд НХЛ.

«Всегда будет машиной по забиванию голов». Реакция Америки на безумный хет-трик Овечкина
Что ещё примечательного есть в хет-трике Овечкина? А главное — когда и кому он забивал три гола за матч?

Любимой «жертвой» нападающего «Вашингтона» является «Монреаль». Алекс четыре раза оформлял хет-трик в ворота «Канадиенс» — и, что интересно, в трёх десятилетиях. Такой же чести удостоился «Калгари», хотя «огонькам» Овечкин забивал не менее трёх голов только в трёх встречах.

Ещё одной командой, в ворота которой нападающий «Кэпиталз» оформил три хет-трика, является «Оттава».

В матчах с шестью франшизами Ови делал хет-трик дважды: «Атлантой», «Торонто», «Нью-Джерси», «Миннесотой», «Сент-Луисом» и «Детройтом». Ещё 12 командам Александр забивал трижды всего раз: «Анахайму», «Бостону», «Питтсбургу», «Тампе», «Каролине», «Сан-Хосе», «Айлендерс», «Лос-Анджелесу», «Чикаго», «Вегасу», «Эдмонтону» и теперь «Юте».

Кроме того, в итоге Овечкин четыре раза оформлял покер.

Фото: Greg Fiume/Getty Images

Примечательно, что гостевые матчи капитан «Вашингтона» любит чуть больше. На выезде Алекс 18 раз делал хет-трики, дома – 16 раз.

А главное — из 34 матчей, когда Овечкин оформлял хет-трик, «Вашингтон» проиграл… лишь в одном! Потрясающая статистика.

Так когда Ови оформлял хет-трики в регулярных чемпионатах НХЛ? Представляем вам весь список.

Хет-трикДатаГде проходил матчСоперникГолы ОвечкинаСчёт
113 января 2006 годаВ гостях«Анахайм»33:2
215 декабря 2006 годаВ гостях«Атланта»33:2
329 декабря 2007 годаВ гостях«Оттава»48:6
431 января 2008 годаДома«Монреаль»45:4
53 марта 2008 годаДома«Бостон»310:2
626 ноября 2008 годаДома«Атланта»35:3
71 февраля 2009 годаДома«Оттава»37:4
815 февраля 2009 годаВ гостях«Калгари»34:2
97 февраля 2010 годаДома«Питтсбург»35:4
1022 января 2011 годаВ гостях«Торонто»34:1
1123 февраля 2013 годаДома«Нью-Джерси»35:1
126 апреля 2013 годаВ гостях«Калгари»34:3
1310 декабря 2013 годаДома«Тампа-Бэй»46:5
1411 февраля 2016 годаВ гостях«Миннесота»34:3
159 апреля 2016 годаВ гостях«Сент-Луис»35:1
1623 ноября 2016 годаДома«Сент-Луис»34:3
1728 марта 2017 годаВ гостях«Миннесота»35:4
185 октября 2017 годаВ гостях«Оттава»35:4
197 октября 2017 годаДома«Монреаль»46:1
2025 ноября 2017 годаВ гостях«Торонто»34:2
2111 декабря 2018 годаДома«Детройт»36:2
2214 декабря 2018 годаВ гостях«Каролина»36:5
2322 января 2019 годаДома«Сан-Хосе»36:7
2430 ноября 2019 годаВ гостях«Детройт»35:2
2516 января 2020 годаДома«Нью-Джерси»35:2
2618 января 2020 годаДома«Айлендерс»36:4
274 февраля 2020 годаДома«Лос-Анджелес»34:2
2826 ноября 2021 годаДома«Калгари»34:3
2913 декабря 2022 годаВ гостях«Чикаго»37:3
3031 декабря 2022 годаДома«Монреаль»39:2
3117 ноября 2024 годаВ гостях«Вегас»35:2
3223 февраля 2025 годаДома«Эдмонтон»37:3
3320 ноября 2025 годаВ гостях«Монреаль»38:4
3426 марта 2026 годаВ гостях«Юта»37:4

Таблица 1. Все матчи с хет-триками Овечкина в НХЛ

Ови в нынешнем сезоне дважды забивал три гола — «Монреалю» в ноябре и «Юте» в конце марта. Это лишь третий случай в истории, когда такое удалось хоккеисту в возрасте 40+ лет. Ранее подобного добивались только Джонни Бьюсик в сезоне-1975/1976 и Горди Хоу в сезоне-1968/1969.

Овечкин также обошёл Бретта Халла по количеству хет-триков в НХЛ, выйдя на единоличное четвёртое место. Больше только у Майка Босси (39), Марио Лемье (40) и Уэйна Гретцки (50). Но, что печально, выше забраться у Великой восьмёрки вряд ли выйдет.

Бесславный конец для величайшего голеадора. «Вашингтон» Овечкина провалил дедлайн
«Этот хет-трик может стать последним в блестящей карьере Овечкина, поскольку до конца сезона у «Кэпиталз» осталось всего девять матчей, и он пока не подтвердил своего намерения продлить контракт», — написал обозреватель Russian Machine Never Breaks Крис Серулло.

Кто знает, увидим ли мы ещё хет-трик Овечкина — 35-й по счёту. Тем не менее мы можем пересмотреть матчи, в которых нападающий забивал три или четыре гола, и получить удовольствие от этих моментов. Ведь они уже навсегда в истории.

