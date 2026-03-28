«Может стать последним в его блестящей карьере». Кому и когда Овечкин делал хет-трики?

В ночь с 26 на 27 марта Александр Овечкин оформил свой 34-й хет-трик в карьере. Капитан «Вашингтона» сделал это в матче с «Ютой». «Маммот» стали 21-й командой, в ворота которой Ови оформлял хет-трик. По этому показателю Великая восьмёрка обошёл Бретта Халла (20) и побил рекорд НХЛ.
Что ещё примечательного есть в хет-трике Овечкина? А главное — когда и кому он забивал три гола за матч?
Любимой «жертвой» нападающего «Вашингтона» является «Монреаль». Алекс четыре раза оформлял хет-трик в ворота «Канадиенс» — и, что интересно, в трёх десятилетиях. Такой же чести удостоился «Калгари», хотя «огонькам» Овечкин забивал не менее трёх голов только в трёх встречах.
Ещё одной командой, в ворота которой нападающий «Кэпиталз» оформил три хет-трика, является «Оттава».
В матчах с шестью франшизами Ови делал хет-трик дважды: «Атлантой», «Торонто», «Нью-Джерси», «Миннесотой», «Сент-Луисом» и «Детройтом». Ещё 12 командам Александр забивал трижды всего раз: «Анахайму», «Бостону», «Питтсбургу», «Тампе», «Каролине», «Сан-Хосе», «Айлендерс», «Лос-Анджелесу», «Чикаго», «Вегасу», «Эдмонтону» и теперь «Юте».
Кроме того, в итоге Овечкин четыре раза оформлял покер.
Александр Овечкин
Фото: Greg Fiume/Getty Images
Примечательно, что гостевые матчи капитан «Вашингтона» любит чуть больше. На выезде Алекс 18 раз делал хет-трики, дома – 16 раз.
А главное — из 34 матчей, когда Овечкин оформлял хет-трик, «Вашингтон» проиграл… лишь в одном! Потрясающая статистика.
Так когда Ови оформлял хет-трики в регулярных чемпионатах НХЛ? Представляем вам весь список.
|Хет-трик
|Дата
|Где проходил матч
|Соперник
|Голы Овечкина
|Счёт
|1
|13 января 2006 года
|В гостях
|«Анахайм»
|3
|3:2
|2
|15 декабря 2006 года
|В гостях
|«Атланта»
|3
|3:2
|3
|29 декабря 2007 года
|В гостях
|«Оттава»
|4
|8:6
|4
|31 января 2008 года
|Дома
|«Монреаль»
|4
|5:4
|5
|3 марта 2008 года
|Дома
|«Бостон»
|3
|10:2
|6
|26 ноября 2008 года
|Дома
|«Атланта»
|3
|5:3
|7
|1 февраля 2009 года
|Дома
|«Оттава»
|3
|7:4
|8
|15 февраля 2009 года
|В гостях
|«Калгари»
|3
|4:2
|9
|7 февраля 2010 года
|Дома
|«Питтсбург»
|3
|5:4
|10
|22 января 2011 года
|В гостях
|«Торонто»
|3
|4:1
|11
|23 февраля 2013 года
|Дома
|«Нью-Джерси»
|3
|5:1
|12
|6 апреля 2013 года
|В гостях
|«Калгари»
|3
|4:3
|13
|10 декабря 2013 года
|Дома
|«Тампа-Бэй»
|4
|6:5
|14
|11 февраля 2016 года
|В гостях
|«Миннесота»
|3
|4:3
|15
|9 апреля 2016 года
|В гостях
|«Сент-Луис»
|3
|5:1
|16
|23 ноября 2016 года
|Дома
|«Сент-Луис»
|3
|4:3
|17
|28 марта 2017 года
|В гостях
|«Миннесота»
|3
|5:4
|18
|5 октября 2017 года
|В гостях
|«Оттава»
|3
|5:4
|19
|7 октября 2017 года
|Дома
|«Монреаль»
|4
|6:1
|20
|25 ноября 2017 года
|В гостях
|«Торонто»
|3
|4:2
|21
|11 декабря 2018 года
|Дома
|«Детройт»
|3
|6:2
|22
|14 декабря 2018 года
|В гостях
|«Каролина»
|3
|6:5
|23
|22 января 2019 года
|Дома
|«Сан-Хосе»
|3
|6:7
|24
|30 ноября 2019 года
|В гостях
|«Детройт»
|3
|5:2
|25
|16 января 2020 года
|Дома
|«Нью-Джерси»
|3
|5:2
|26
|18 января 2020 года
|Дома
|«Айлендерс»
|3
|6:4
|27
|4 февраля 2020 года
|Дома
|«Лос-Анджелес»
|3
|4:2
|28
|26 ноября 2021 года
|Дома
|«Калгари»
|3
|4:3
|29
|13 декабря 2022 года
|В гостях
|«Чикаго»
|3
|7:3
|30
|31 декабря 2022 года
|Дома
|«Монреаль»
|3
|9:2
|31
|17 ноября 2024 года
|В гостях
|«Вегас»
|3
|5:2
|32
|23 февраля 2025 года
|Дома
|«Эдмонтон»
|3
|7:3
|33
|20 ноября 2025 года
|В гостях
|«Монреаль»
|3
|8:4
|34
|26 марта 2026 года
|В гостях
|«Юта»
|3
|7:4
Таблица 1. Все матчи с хет-триками Овечкина в НХЛ
Ови в нынешнем сезоне дважды забивал три гола — «Монреалю» в ноябре и «Юте» в конце марта. Это лишь третий случай в истории, когда такое удалось хоккеисту в возрасте 40+ лет. Ранее подобного добивались только Джонни Бьюсик в сезоне-1975/1976 и Горди Хоу в сезоне-1968/1969.
Овечкин также обошёл Бретта Халла по количеству хет-триков в НХЛ, выйдя на единоличное четвёртое место. Больше только у Майка Босси (39), Марио Лемье (40) и Уэйна Гретцки (50). Но, что печально, выше забраться у Великой восьмёрки вряд ли выйдет.
«Этот хет-трик может стать последним в блестящей карьере Овечкина, поскольку до конца сезона у «Кэпиталз» осталось всего девять матчей, и он пока не подтвердил своего намерения продлить контракт», — написал обозреватель Russian Machine Never Breaks Крис Серулло.
Кто знает, увидим ли мы ещё хет-трик Овечкина — 35-й по счёту. Тем не менее мы можем пересмотреть матчи, в которых нападающий забивал три или четыре гола, и получить удовольствие от этих моментов. Ведь они уже навсегда в истории.