«Звезда должна быть лидером». Спронг сидел в запасе в ЦСКА, а сейчас тащит свой новый клуб

Даниэль Спронг летом оказался в КХЛ в статусе суперзвезды – европейские легионеры такого уровня в нашу лигу не приезжали очень давно. На нидерландца претендовали несколько топов, однако борьбу выиграл перестраивавшийся ЦСКА, который вёл себя на рынке привычно дерзко и агрессивно. Спронгу прописали фантастические бонусы за результативность и дали очень хорошую зарплату.

Но после яркого старта в московской команде – с красивыми заброшенными шайбами, с нахождением в топе бомбардиров – пришли проблемы, которые не позволили талантливому форварду задержаться в НХЛ. Даниэль не считал нужным встраиваться в систему игры, не хотел отрабатывать в обороне, построил работу исключительно на выполнении личных бонусов, а также, по слухам, неуважительно относился к партнёрам по команде. С таким пакетом желаний не стоит приближаться к Игорю Никитину на пушечный выстрел.

Главный тренер армейцев отправил Спронга в глухой запас, ненадолго вывел его оттуда, а потом усадил туда бессрочно, вынудив руководство искать варианты обмена.

«Вы знаете, в этом вопросе мы с Игорем Никитиным находимся в одинаковом формате. Мало быть звездой, надо быть лидером. Лучшим бомбардиром надо быть в нескольких ипостасях. Надо понимать, когда и кому забивать. Нужные голы большим командам, в сложные моменты. Можно забивать клубам, которые находятся вне восьмёрки, а можно — тем, кто находится в лидирующей группе. Игорь Никитин здесь попал в точку. У нас нет претензий к бомбардирским качествам Спронга, но надо быть лидером. Звезда должна быть лидером. Слова про заложника контракта для меня неприемлемы. Вопрос, как дальше вести с ним отношения, обсуждается», — сказал Игорь Есмантович про Спронга 9 декабря.

Так в ЦСКА впервые вбросили разговоры о той самой «некубковости», которые ходили перед стартом нынешнего плей-офф. Но в «Автомобилисте» такой претензии быть не могло – Спронг уверенно провёл остаток регулярки, набрал 33 очка в 23 матчах, оформил по дублю в ворота «Локомотива», «Салавата Юлаева» и минского «Динамо», а также положил хет-трик «Металлургу».

Убедило ли это общественность в том, что Спронг подошёл к плей-офф в роскошной форме? Нет, нет и ещё раз нет. На каждом углу шло обсуждение, каким образом Спронг потеряется в кубковых матчах, как отсутствие бонусов понизит продуктивность.

Однако стереотипы начали рушиться уже в первом матче. «Автомобилист» робко начал встречу, не желая рисковать, но два лазерных броска Спронга в начале второго периода раскрепостили екатеринбуржцев, и дальше они блестяще сыграли по счёту в своём излюбленном стиле.

При этом Спронг не терялся в других, едва заметных деталях, полностью выложившись на благо результата. Это должно быть догмой для хоккеиста, однако в случае с Даниэлем надо подчёркивать отдельно.

Во втором матче «Салават» видоизменил план на матч, уже в первом периоде было видно, насколько уровень опеки в отношении Спронга повысился. Уфимцы не отходили от европейца, дабы не доводить до греха, а иногда не стеснялись идти в прессинг несколькими игроками. Такое положение дел могло облегчить ситуацию, ведь на остальных такого давления не оказывали, однако в том же большинстве «Автомобилист» будто боялся завершить атаку без участия Даниэля, безропотно двигая шайбу по периметру в надежде, что их партнёр найдёт-таки свободное пространство. Не получилось. Спронг в том матче не забил. Как и вся команда Заварухина.

Третий матч выбился из привычной колеи – в нём команды забили быстрый гол, и игра приняла преимущественно атакующий оборот, чего не было в первых двух встречах. Счёт открыл как раз Спронг, который после короткой скидки Бусыгина с ползоны снял паутину ворот Вязового.

Он же сравнял счёт в начале третьего периода, но «Автомобилисту» это не помогло – команда пропустила решающую шайбу за две минуты до сирены.

А теперь вернёмся к вопросу о «некубковости» Спронга. Даниэль забросил четыре шайбы из пяти команды, которая зашла в плей-офф с более высоким посевом. Нидерландец за три матча не получил ни одного минуса, то есть не находился на льду в момент, когда забивал соперник. И является одним из двух игроков екатеринбуржцев, кто набрал больше одного очка в нынешнем розыгрыше, второй – его партнёр по звену Шаров, который дважды непосредственно Спронгу передачи и отдавал.

По-моему, все эти рассуждения теперь можно считать недействительными, так как Спронг – светлое пятно «Автомобилиста». Не единственное, но одно из. Когда во втором матче «Салават Юлаев» даже на метр не отодвигался от Спронга, остальная команда подхватить знамя не смогла. И нельзя сказать, что создала много моментов. В этом есть заслуга уфимцев, но при этом – и недоработка екатеринбуржцев.