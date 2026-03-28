«Северсталь» должна смотреть в сторону Кубка Гагарина. Но ей не очень повезло с «Торпедо»

После завершения регулярного сезона КХЛ всегда есть определённое стремление предугадать, кто продолжит борьбу за Кубок Гагарина дальше. И если в большинстве пар фаворит очевиден, то есть серии, где оба соперника выглядят тёмными лошадками.

Среди берёз, болот и звёзд, цыганских свадеб, волчьих слез в абсолютной тени находятся два очень хитрых и ловких тренера: «железный» Андрей Козырев и непредсказуемый Алексей Исаков. Тот хоккей, что они предлагают нам посмотреть, отличается от сухих и немного рыхлых игр ЦСКА со СКА и прячется в тени Спронга, феерящего за «Автомобилист», и историй о дисквалификации Евгения Кузнецова.

«Северсталь» и «Торпедо» интересуют зрителя меньше, чем именитые и богатые конкуренты по Западной конференции – и абсолютно зря, потому что такой реверсивный и динамичный хоккей не показывают ни в Европе, ни в НХЛ, да даже в КХЛ аналогов тому, что демонстрируют подопечные Козырева, нет.

Если разбирать игру череповчан по ходу сезона, то изменения происходили после каждого матча — команда Козырева усиливала свои тройки, меняла оборонительные линии и к концу регулярного сезона заслуженно оказалась на третьем месте в Западной конференции. Вообще, интересно, как эта команда добралась до топ-3 с очень вялым первым звеном, несмотря на крепость остальных. Довольно необычно, что очень хорошо сыгранным Ильину и Аймурзину так и не нашли третьего после ухода Пилипенко, однако Козырев смог сделать так, чтобы его команда шла дальше напролом. Довольно опасно вспоминать, что «Северсталь» выбыла в первом раунде плей-офф в прошлом сезоне, и как сложится судьба этих трудовых ребят в этот раз — пока неизвестно. Если бы банда Козырева вышла на СКА, ЦСКА или другую команду, кроме «Локомотива», предугадать, что будет, было бы проще, но тернистый путь был выбран судьбоносно, и именно Исаков со своим нестабильным «Торпедо» оказался на пути «Северстали».

Когда анализируешь успехи нижегородцев по всему регулярному сезону, то придраться не к чему, потому что команда практически не слезала со своей волны, которую задал Алексей Исаков. Его появление после текучки кадров среди менеджеров и тренеров стало глотком свежего воздуха, и уважение игроков передалось по раздевалке. Всё-таки, когда возвращаешься из ВХЛ героем, это даёт стимул скорее ухватиться за уровень повыше и постараться на нём закрепиться. Из наблюдений: «Торпедо» – очень дисциплинированная команда, и этот фактор мог оказаться решающим уже в первой игре с «Северсталью». Матч, который мог стать бомбически интересным со стороны Череповца, стал полным моральным разгромом команды Козырева, и наблюдать за тем, как он пытается изменить игру, не получая никакого результата, было печально. Забавно, но исход первой встречи оказался предрешён как будто заранее, потому что нижегородцы нагружали «Северсталь» на пятаке и глушили в средней зоне, напоминали о том, что жадность порождает бедность, охотно делились грамотными передачами и, можно сказать, разнесли в пух и прах игру череповчан.

Счёт не был каким-то феноменально грустным для «Северстали», однако во время пресс-конференции Козырев чётко дал понять, что такого он больше не допустит, и на второй матч череповчане вышли абсолютно озлобленными. Тренер хозяев смог настроить свою команду так, чтобы подопечные Исакова буквально искупались в удалениях, и «Северсталь» ловила торпедовцев на том, что они довольно быстро вышли из себя. Вот этот матч, если увидеть его глазами болельщика из Череповца, можно было бы назвать идеальным для хозяев: они заставили соперника нервничать, бросили больше 50 раз и уверенно победили всухую.

Ещё хочется добавить, что в предыдущем плей-офф «Торпедо» безропотно отлетело в первом раунде, что буквально кричит о том, что эти две команды нашли друг друга, и борьба обещает быть поистине кубковой. Почему так громко? На самом деле, команда Андрея Козырева после крайне уверенного выступления в регулярке должна не задаваться вопросом, пройдёт ли она в следующий раунд, а посматривать в направлении Кубка Гагарина. Да, с «Торпедо» череповчане действительно выглядят тяжеловато, но только потому, что тренеры этих двух команд выбирают манеру игры, отталкиваясь друг от друга.

Третий матч в Нижнем Новгороде начался с полного доминирования хозяев, и «Северсталь» стала тонуть в равных составах. После двух пропущенных голов парни Козырева смогли отыграть одну шайбу, а за семь минут до конца третьего периода окончательно засели в зоне соперника, пытаясь сравнять счёт. Ничего сделать в итоге не удалось – череповчане проиграли. Однако нельзя недооценивать жёлто-черных, они себя ещё обязательно покажут.