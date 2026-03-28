«Авангард» спас игрок, проваливший регулярку! Омск вновь повёл в серии плей-офф КХЛ

Хотя вперёд мог выйти «Нефтехимик», но упустил победу в концовке.

«Нефтехимик» стал автором первой сенсации в этом розыгрыше Кубка Гагарина – «волки» навязали борьбу «Авангарду» и в первом матче серии, а во втором смогли перевести дело в овертайм и забрать победу в гостях у одного из фаворитов плей-офф.

По итогам той встречи «ястребы» потеряли до конца сезона Ивана Игумнова, который выбыл в одной из первых смен. У Ги Буше на пресс-конференции были претензии к судейству, и не только из-за травмы Игумнова: «Матч был сегодня такой же, как и предыдущий. Абсолютно такой же. Чего не хватило «Авангарду», чтобы выиграть в овертайме? Всё очень просто. Игра вообще не должна была переходить в овертайм. Посмотрите эпизод с атакой Прохоркина перед третьим голом «Нефтехимика», он головой влетает в борт – это самое опасное, что может быть. Для всего мира это удаление, у нас же — чистый гол».

В первом матче в Нижнекамске судьи начали чуть чаще наказывать хоккеистов «Нефтехимика». За один только первый период хозяева трижды отправлялись в штрафной бокс – правда, омичи этим воспользоваться не сумели.

Долгое время удаления были главными событиями встречи – за первые 40 минут ни Филипп Долганов, ни Никита Серебряков не дали соперникам подобрать ключи к воротам. Голкиперы совершили 49 сейвов на двоих, благодаря чему интрига жила до заключительной двадцатиминутки.

Ещё больше она закрутилась сразу же после второго перерыва. Подопечные Игоря Гришина получили численное преимущество. Более того, «волки» оказались впятером против троих игроков соперника – не воспользоваться таким шансом было бы преступлением. Совершать его хозяева не стали – Лука Профака вывел «Нефтехимик» вперёд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Вторая победа нижнекамцев подряд была всё реальнее, однако их тоже подвела дисциплина. «Волки» погорели на нарушении численного состава и предоставили «Авангарду» ещё одну возможность пробить Долганова. И на этот раз «ястребы» добились успеха – Александр Волков помог Николаю Прохоркину выиграть вбрасывание и совершил отличную поперечную передачу.

На противоположном фланге шайбу уже поджидал Дмитрий Рашевский – форварду потребовалось всего одно касание, чтобы неотразимо бросить в верхний угол и восстановить равновесие в счёте.

Дмитрий провалил регулярку, однако сегодня настал его звёздный час. Именно Рашевскому было суждено стать главным героем матча и спасителем омичей. За пять минут до конца основного времени он спровоцировал потерю у «Нефтехимика», а затем своевременно открылся под прострел Максима Лажуа – после одного рикошета шайба попала в ноги форварду «Авангарда» и от них залетела в ворота.

Подопечные Гришина не сдавались, до последнего пытаясь отыграться и перевести матч в овертайм, однако гости смогли выстоять и забрать первую победу на выезде.

2:1 в матче и 2-1 в серии – «Авангард» снова вышел вперёд.