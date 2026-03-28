Топ-события воскресенья: СКА — ЦСКА в Кубке Гагарина, футбол, УНИКС vs «Локо», Ф-1 и UFC

Мощное 29 марта: Синнер в финале Майами, российские звёзды в НХЛ, матчи Португалии и Франции, шахматный турнир года, НБА и биатлон!

Время в материале указано по Москве.

🏒 00:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Даллас Старз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: «пингвины» сохранят за собой место в зоне плей-офф?

Совсем недавно казалось, что «Даллас» может подняться на первую строчку Запада, однако «Колорадо» после короткого кризиса укрепил своё лидерство: отрыв составляет девять очков. Теперь задача «звёзд» — сохранить преимущество домашнего льда в первом раунде. «Питтсбург» же, к удивлению многих, до сих пор держится в зоне плей-офф, хотя Кросби и Малкин опять пропускают матчи из-за повреждений.

🏀 00:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Детройт Пистонс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: чем закончится первая встреча команд в сезоне?

«Детройт» даже без своей главной звезды Каннингема продолжает штамповать победы в регулярке НБА, возглавляя Восточную конференцию. У «Миннесоты» были проблемы в начале марта, однако сейчас «волки» набрали неплохой ход. Эдвардс и Рэндл ведут за собой клуб. Сумеют ли «Тимбервулвз» победить «Пистонс» в их первом очном противостоянии в сезоне?

⚽️ 4:00: Мексика — Португалия, товарищеский матч

Интрига: Португалия без Роналду зарубится с одной из команд-хозяек ЧМ?

В последний раз Мексика и Португалия встречались в матче за третье место на Кубке конфедераций 2017 года в России. Тогда победу в дополнительное время одержала европейская сборная – 2:1. Теперь мексиканцы попытаются взять мини-реванш у Португалии без Криштиану Роналду в составе.

🏒 4:00: «Лос-Анджелес Кингз» — «Юта Маммот», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: матч прямых конкурентов в борьбе за плей-офф

«Юта» близка к первому в истории клуба участию в Кубке Стэнли, но «мамонтам» пока ничего не обеспечено: запас очков у них довольно небольшой. «Лос-Анджелес» идёт вне зоны плей-офф, и даже после смены тренера команда выиграла лишь пять матчей из 13, хотя набирает очки и за счёт поражений в овертайме: однако «короли» отстают от соперника лишь на четыре очка при матче в запасе.

🏒 5:30: «Вегас Голден Найтс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: ждём новых голов Овечкина?

«Вашингтон» отстаёт от зоны плей-офф на шесть очков, но впереди слишком много хороших команд, что делает шансы «столичных» на попадание в восьмёрку призрачными. «Вегас» продолжает лихорадить: у команды теперь отрицательная разница, и если «рыцари» будут слабо действовать в концовке, то рискуют пролететь мимо плей-офф.

👊 5:30: Исраэль Адесанья — Джо Пайфер, UFC Fight Night 271

Интрига: сможет ли экс-чемпион вернуться на победную тропу?

В ночь на 29 марта в Сиэтле, США, пройдёт турнир UFC Fight Night 271. Главным событием вечера станет поединок топовых средневесов – бывший доминирующий чемпион UFC Исраэль Адесанья встретится с проспектом Джо Пайфером, в котором промоушен крайне заинтересован и активно пытается продвигать его вперёд. Иззи уже вполне может считаться ветераном организации. Ему 36 лет, а в лучшей лиге на планете он выступает с 2018 года. Адесанья проделал славный путь к тому, чтобы оказаться на вершине. Пайфер же пока лишь старается забраться повыше. Поединок будет невероятно важен для каждого из парней.

🏎 8:00: Формула-1, этап 3, Гран-при Японии, гонка

Интрига: нанесёт ли Антонелли новый удар по Расселлу?

Юный пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли здорово провёл предыдущий этап Формулы-1, в рамках которого впервые в карьере взял поул, а затем и выиграл гонку. Более того, в этот раз Антонелли вновь оказался быстрее всех в квалификации на фоне проблем с машиной у напарника Джорджа Расселла. Неужели Андреа Кими второй раз кряду окажется быстрее опытного партнёра по команде и тем самым намекнёт на борьбу за чемпионский титул? А как выступят в гонке представители вроде бы прибавившего «Макларена» (если, конечно, доедут до старта) и «Феррари»? И сможет ли пробиться хоть куда-то Макс Ферстаппен, стартующий только 11-м?

🎯 9:30: Биатлон, чемпионат России, Уват, марафон, женщины, 30 км

Интрига: как сложится последняя гонка сезона?

В Увате будет разыгран заключительный комплект наград сезона-2025/2026 в отечественном биатлоне. В рамках чемпионата России — 2026 состоится женский марафон на 30 км. Этот старт выявит самых выносливых стреляющих лыжниц в отечественной сборной, её резерве и в регионах. Сумеют ли лидеры команды попасть на подиум и победить?

🎿 11:00: Кубок России, финал, свободный стиль, женщины, 10 км и мужчины, 10 км

Интрига: на что способен биатлонист Вьюхин?

Финал Кубка России продолжится коньковыми разделками на 10 км. После 3,3 км в первый день спортсмены побегут нормальную дистанцию. Главная интрига — как пробежит «десятку» биатлонист Андрей Вьюхин, который в прологе занял очень высокое шестое место. Ну и смогут ли Вероника Степанова и Александр Большунов уехать в Кировск с максимальным количеством очков, секунд и денег — за победу в отдельных гонках в финале Кубка России платят по 250 тысяч рублей.

🏒 13:30: «Салават Юлаев» — «Автомобилист», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, четвёртый матч

Интрига: сказка Уфы продолжится?

Евгения Кузнецова дисквалифицировали, зато Максим Кузнецов в самой концовке третьего матча принёс победу «Салавату». Теперь Виктору Козлову предстоит непростое решение: уфимцы и без звёздного форварда смотрелись здорово, улучшив игру на вбрасываниях. А у «Автомобилиста» огромные проблемы с глубиной: из пяти шайб команды в плей-офф четыре забросил Даниэль Спронг, звёздная атака клуба молчит.

🏒 14:30: «Трактор» — «Ак Барс», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, четвёртый матч

Интрига: челябинцы вернутся в серию?

«Трактор» не так уж и плохо выглядел в двух казанских матчах, однако приехал домой с 0-2 в серии: мешали неорганизованность и индивидуальные ошибки. В третьей встрече отступать было некуда, и челябинцы выгрызли победу, критикуемый всеми Ливо забил. Однако теперь надо понять, не было ли это разовым всплеском эмоций или «Ак Барс» снова будет готов воспользоваться статусом фаворита.

♟ 15:30: Шахматы, Турнир претендентов – 2026, 1-й тур

Интрига: стартует ли Есипенко с победы на турнире претендентов?

На Кипре стартует Турнир претендентов – 2026. В 1-м туре открытой секции сыграет наш Андрей Есипенко. Его соперником будет Жавохир Синдаров. Совладать с узбекским шахматистом будет непросто, но Андрею по силам победить! У женщин в 1-м туре сразу же сойдутся две россиянки: Екатерина Лагно и Александра Горячкина. Будет напряжённая борьба!

🎦 ⚽️ 17:00: Армения — Беларусь, товарищеский матч

Интрига: чем завершится встреча наших соседей?

Армения и Беларусь предстоящим летом отдыхают без чемпионата мира. Поэтому в товарищеских встречах самое важное — работа над ошибками, наигрывание связей и просмотр новичков. И в очном матче сборным предоставится такая возможность. Учитывая, что армяне и белорусы — примерно равные соперники, встреча обязана получиться интересной.

🏒 17:00: СКА — ЦСКА, плей-офф КХЛ, 1/8 финала, четвёртый матч

Интрига: новая серия армейского противостояния

В Москве Игорь Ларионов жаловался на «автобус», который выставил ЦСКА, но при 0-2 в серии СКА сам сыграл довольно осторожно и одержал победу со счётом 1:0. Бо́льшую часть питерского матча команда Игоря Никитина толком не могла бросить по чужим воротам, однако наверняка сделает выводы. Смогут ли петербуржцы зацепиться в противостоянии с ЦСКА, который в плей-офф они не проходили с 2015-го?

🏒 17:00: «Торпедо» — «Северсталь», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, четвёртый матч

Интрига: нижегородцы станут ближе ко второму раунду?

Очередной розыгрыш плей-офф намекает, что стремление «Северстали» придерживаться своего хоккея заканчивается плохо. При этом «Торпедо» тоже даёт играть и пытается действовать от атаки, но при этом ставит на более вертикальный стиль и не боится идти в тело. Третья победа нижегородцев может стать решающей, особенно с учётом того, что череповчане два последних плей-офф заканчивали со счётом 1-4.

🏐 17:00: «Заречье-Одинцово» — «Уралочка-НТМК», Суперлига, женщины, плей-офф, 1/2 финала, четвёртый матч

Интрига: точка или многоточие в серии «Заречье» — «Уралочка»?

«Заречье-Одинцово» – «Уралочка-НТМК» — самая интригующая пара полуфиналистов. А всё потому, что в регулярном чемпионате уральская команда безоговорочно доминировала в очных встречах и даже первый матч полуфинала забрала так же легко. Однако зареченки начиная со второй игры стали переписывать сценарий противостояния. Теперь уже команда Константина Ушакова находится в более выгодном положении и всего в шаге от выхода в финал. Получится ли подмосковным волейболисткам закрыть серию в четвёртом матче или «Уралочка» сможет вернуть полуфинальную дуэль в Нижний Тагил?

🏀 18:00: УНИКС — «Локомотив-Кубань», Единая лига ВТБ

Интрига: казанцы всухую закроют серию с краснодарцами?

УНИКС в этом сезоне из «большой четвёрки» не проигрывал лишь «Локомотиву-Кубань». На данный момент казанцы победили трижды. Впереди последняя очная встреча клубов в регулярке. Увидим ли мы четвёртую победу команды Перасовича или подопечные Томовича всё же сумеют вскрыть оборону хозяев?

⚽️ 19:00: «Родина» — «Урал», Первая лига, 26-й тур

Интрига: ключевой матч в борьбе за выход в РПЛ?

«Родина» и «Урал» — главные претенденты на второе место в Первой лиге. Оно даст возможность пробиться в РПЛ напрямую. Разница между командами составляет всего одно очко. «Родина» не проигрывает на протяжении 14 туров подряд: после этой серии москвичи и вышли на второе место. «Урал» же в последних семи встречах одержал всего одну победу. Если команда Василия Березуцкого не переломит серию хозяев, то с прямым попаданием в Премьер-Лигу возникнут большие сложности.

⚽️ 22:00: Колумбия — Франция, товарищеский матч

Интрига: забьёт ли Кордоба грозной Франции?

Сборная Франции готовится к ЧМ-2026 через топ-соперников. Сначала обыграла Бразилию (2:1), а теперь зарубится с Колумбией. Южноамериканцы ранее встретились с бронзовым призёром ЧМ-2022 Хорватией и уступили (1:2). Теперь форвард «Краснодара» Джон Кордоба постарается огорчить звёздную оборону французов.

🏆🎾 23:00*: Иржи Легечка (Чехия, 21) – Янник Синнер (Италия, 2), Майами, финал

Интрига: сумеет ли Легечка дать бой Синнеру в финале «Мастерса» в Майами?

Иржи Легечка добрался в Майами до первого финала «Мастерса», а всего это будет его седьмой решающий матч в карьере. Теперь 24-летний чех, чтобы добраться до титула, должен справиться с набравшим ход ровесником Янником Синнером. Звёздный итальянец уже выиграл 25 титулов за карьеру, в том числе два – на Итоговом чемпионате ATP, четыре – на «Шлемах» и шесть – на «Мастерсах». Теннисисты ранее в рамках ATP-тура играли трижды, и во всех случаях сильнее был Синнер, причём без потери сета — в Индиан-Уэллсе-2024, Пекине-2024 и на «Ролан Гаррос» — 2025.