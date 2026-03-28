Спартак – Локомотив – 3:4 ОТ – видео, голы, обзор матча первого раунда плей-офф КХЛ сезона-2025/2026, Кубок Гагарина

«Спартак» не сдаётся! Снова утащил «Локомотив» в овертайм, но чемпион КХЛ победил
Родион Власов
Отчёт Спартак – Локомотив – 3:4 ОТ
Восьмая команда Запада выглядит не сильно хуже первой, однако уступает в серии.

В паре, где восьмая команда играет против первой, никто не ставит на восьмую: это актуально и для КХЛ, и для НХЛ, и для НБА, и для других лиг. «Спартак» тем более не выглядел командой, которая может зацепиться за серию: красно-белые упустили хорошие возможности получить домашний посев в первом раунде, а перед самым плей-офф буквально выгнали Адама Ружичку.

Однако команда Алексея Жамнова в первом матче серии затянула «Локомотив» в весёлую перестрелку, а во втором буквально выжила в овертайме, где выгрызла победу благодаря Даниилу Пивчулину. Показательно, что во второй игре ярославцы провели в зоне атаки сразу 24 минуты! Казалось, «Спартаку» удалось найти баланс между стилями, которые исповедовали Жамнов и Александр Барков, под руководством которого москвичи более ответственно действовали в защите.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (Берёзкин, Каюмов) – 00:51 (5x5)     1:1 Гутик (Филин, Рубцов) – 06:16 (5x5)     1:2 А. Радулов (Мисюль, Иванов) – 10:04 (5x5)     2:2 Порядин (Вишневский, Морозов) – 32:31 (5x5)     2:3 Фрейз (А. Радулов, Паник) – 46:33 (5x4)     3:3 Морозов – 58:29 (5x5)     3:4 Каюмов (Рафиков, Шалунов) – 65:43 (5x5)    

Правда, начало матча вышло для «Спартака» оглушительным: уже на первой минуте Максим Берёзкин стянул на себя бо́льшую часть игроков хозяев и из-за ворот отдал пас на Максима Шалунова, который бросал из прекрасной позиции. Однако уже через несколько минут «Спартак» ответил в чём-то похожим голом, но на этот раз Егор Филин отдавал из-за ворот на пятак Даниилу Гутику. Гутик в своё время не пригодился «Локомотиву», а теперь забил второй гол за три игры. Несмотря на все опасения после обмена из Владивостока, форвард успешно закрепился в составе москвичей.

Однако в том же первом периоде ярославцы снова вышли вперёд: гости выиграли почти все единоборства у борта, перевели шайбу на синюю линию, и Александр Радулов подправил бросок Даниила Мисюля. В целом «Локомотив» действовал довольно ответственно: хотя «Спартак» часто играл в зоне атаки, гости почти не давали шайбе доходить до ворот Даниила Исаева.

Во втором периоде в пользу «Спартака» сыграла дальняя лавка. Лидеры хозяев прижали «Локомотив» к воротам, и Павел Порядин исполнил маленький шедевр: бросил после нескольких виражей по чужой зоне, а параллельно высокий Михаил Мальцев на пятаке закрыл Исаева. После этого «Локомотив» мог снова выходить вперёд, однако Георгиев спас после броска Георгия Иванова с близкого расстояния.

В целом бросковой активности в игре было не так много, долгое время команды и в большинстве не могли ничего создать. Ситуация изменилась в третьем периоде: Байрон Фрейз идеально выиграл вбрасывание и дал старт комбинации, которую сам же и завершил у открытого угла ворот всего через шесть секунд.

В третьем периоде у «Спартака» долгое время было лишь два броска, поэтому при счёте 2:3 штаб Жамнова пошёл на максимальный риск — выпустил при игре «шесть на пять» сразу шесть форвардов. Ход сработал: после броска Ивана Морозова на пятаке возникла суматоха, гости не смогли вывести оттуда шайбу, и подъехавший в эпицентр событий Морозов сам же её и добил.

Второй овертайм развивался в пользу «Спартака»: «Локомотив» уже на его старте допустил хет-трик из пробросов. Однако ярославцы выиграли за счёт всё той же хоккейной классики: Артур Каюмов подправил наброс Рушана Рафикова и принёс команде трудную победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В любом случае «Спартак» заставляет «Локомотив» напрягать все силы и использовать все ресурсы уже на стадии первого раунда и показывает, за счёт каких качеств можно взламывать лучшую оборону регулярного сезона. У красно-белых есть ещё один матч на домашней площадке, после которого ход серии может совсем запутаться.

