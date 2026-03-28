Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Две команды в шаге от победы в сериях, ветеран лиги сорвался. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Комментарии
Минское «Динамо» и «Металлург» ещё больше упрочили своё преимущество, а «Нефтехимик» и «Спартак» проиграли фаворитам.

28 марта в первом раунде плей-офф КХЛ состоялось четыре матча. Коротко подводим итоги матчей.

«Металлург» победил «Сибирь» и находится в шаге от выхода в следующий раунд плей-офф

В Новосибирске прошёл третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором «Сибирь» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:1. Счёт в серии – 3-0 в пользу уральского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2026, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Петунин (Пресс, Толчинский) – 17:22 (5x4)     1:1 Андреофф (Пьянов, Кошелев) – 20:50 (5x5)     1:2 Барак (Хабаров, Минулин) – 31:07 (5x5)     1:3 Толчинский (Пресс, Ткачёв) – 59:03 (en)    

На 18-й минуте первого периода Александр Петунин открыл счёт в игре. На 50-й секунде второго периода Энди Андреофф восстановил равенство. В середине периода Дерек Барак вновь вывел магнитогорский клуб вперёд. В конце матча Сергей Толчинский установил окончательный счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 30 марта, 1*, 3*, 5* апреля.

* если потребуется.

После завершения встречи нападающий «Сибири» Сергей Широков высказался о своём удалении в конце третьего матча серии. В самой концовке третьего периода один из главных ветеранов КХЛ допустил нарушение правил, за которое был наказан большим штрафом.

Видео
«Авангард» одержал победу в матче с «Нефтехимиком» и повёл в серии

В Нижнекамске завершился третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором «Нефтехимик» принимал омский «Авангард». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нефтехим-Арена», одержали гости со счётом 2:1. Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу омского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2026, суббота. 14:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
1:0 Профака (Попугаев, Сериков) – 42:22 (5x4)     1:1 Рашевский (Волков, Прохоркин) – 51:15 (5x4)     1:2 Рашевский (Лажуа, Маклауд) – 55:02 (5x5)    

На 43-й минуте защитник «Нефтехимика» Лука Профака забил первый гол. На 52-й минуте нападающий «Авангарда» Дмитрий Рашевский сравнял счёт. На 56-й минуте Рашевский вывел омичей вперёд, оформив дубль и установив окончательный счёт — 2:1.

Следующие матчи серии состоятся 30 марта, 1, 3*, 5* апреля.

Видео
Минское «Динамо» в третий раз обыграло московское «Динамо»

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» завершился третий матч 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором московское «Динамо» принимало минское «Динамо». Победу в овертайме одержали гости – 2:1 ОТ. Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу белорусского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Пинчук (Улле, Фукале) – 18:21 (5x5)     1:1 Сергеев (Швец-Роговой, Дер-Аргучинцев) – 48:07 (5x5)     1:2 Энас (Пинчук, Лимож) – 63:14 (5x5)    

На 19-й минуте нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук забил первый гол. На 49-й минуте защитник московского «Динамо» Артём Сергеев сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий минчан Сэм Энас.

Следующие матчи серии состоятся 30 марта, 1*, 3*, 5* апреля.

«Локомотив» победил «Спартак» в овертайме и вышел вперёд в серии

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился третий матч 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором столичный «Спартак» принимал ярославский «Локомотив». Победу в овертайме одержали гости – 4:3 ОТ. Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу ярославского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (Берёзкин, Каюмов) – 00:51 (5x5)     1:1 Гутик (Филин, Рубцов) – 06:16 (5x5)     1:2 А. Радулов (Мисюль, Иванов) – 10:04 (5x5)     2:2 Порядин (Вишневский, Морозов) – 32:31 (5x5)     2:3 Фрейз (А. Радулов, Паник) – 46:33 (5x4)     3:3 Морозов – 58:29 (5x5)     3:4 Каюмов (Рафиков, Шалунов) – 65:43 (5x5)    

На первой минуте нападающий «Локомотива» Максим Шалунов забросил первую шайбу. На седьмой минуте форвард «Спартака» Даниил Гутик сравнял счёт. На 11-й минуте нападающий Александр Радулов вывел ярославцев вперёд. На 33-й минуте форвард красно-белых Павел Порядин восстановил равенство в счёте.
На 47-й минуте нападающий Байрон Фрейз в очередной раз вывел гостей вперёд. На 59-й минуте форвард хозяев Иван Морозов сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу забросил нападающий «Локомотива» Артур Каюмов.

Следующие матчи серии состоятся 30 марта, 1, 3*, 5* апреля.

Видео
Матчи 29 марта

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android