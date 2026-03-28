Минское «Динамо» и «Металлург» ещё больше упрочили своё преимущество, а «Нефтехимик» и «Спартак» проиграли фаворитам.

Две команды в шаге от победы в сериях, ветеран лиги сорвался. Итоги дня в КХЛ

28 марта в первом раунде плей-офф КХЛ состоялось четыре матча. Коротко подводим итоги матчей.

«Металлург» победил «Сибирь» и находится в шаге от выхода в следующий раунд плей-офф

В Новосибирске прошёл третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором «Сибирь» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:1. Счёт в серии – 3-0 в пользу уральского клуба.

На 18-й минуте первого периода Александр Петунин открыл счёт в игре. На 50-й секунде второго периода Энди Андреофф восстановил равенство. В середине периода Дерек Барак вновь вывел магнитогорский клуб вперёд. В конце матча Сергей Толчинский установил окончательный счёт.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 30 марта, 1*, 3*, 5* апреля.

* если потребуется.

После завершения встречи нападающий «Сибири» Сергей Широков высказался о своём удалении в конце третьего матча серии. В самой концовке третьего периода один из главных ветеранов КХЛ допустил нарушение правил, за которое был наказан большим штрафом.

«Авангард» одержал победу в матче с «Нефтехимиком» и повёл в серии

В Нижнекамске завершился третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором «Нефтехимик» принимал омский «Авангард». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нефтехим-Арена», одержали гости со счётом 2:1. Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу омского клуба.

На 43-й минуте защитник «Нефтехимика» Лука Профака забил первый гол. На 52-й минуте нападающий «Авангарда» Дмитрий Рашевский сравнял счёт. На 56-й минуте Рашевский вывел омичей вперёд, оформив дубль и установив окончательный счёт — 2:1.

Следующие матчи серии состоятся 30 марта, 1, 3*, 5* апреля.

Минское «Динамо» в третий раз обыграло московское «Динамо»

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» завершился третий матч 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором московское «Динамо» принимало минское «Динамо». Победу в овертайме одержали гости – 2:1 ОТ. Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу белорусского клуба.

На 19-й минуте нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук забил первый гол. На 49-й минуте защитник московского «Динамо» Артём Сергеев сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий минчан Сэм Энас.

Следующие матчи серии состоятся 30 марта, 1*, 3*, 5* апреля.

«Локомотив» победил «Спартак» в овертайме и вышел вперёд в серии

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился третий матч 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором столичный «Спартак» принимал ярославский «Локомотив». Победу в овертайме одержали гости – 4:3 ОТ. Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу ярославского клуба.

На первой минуте нападающий «Локомотива» Максим Шалунов забросил первую шайбу. На седьмой минуте форвард «Спартака» Даниил Гутик сравнял счёт. На 11-й минуте нападающий Александр Радулов вывел ярославцев вперёд. На 33-й минуте форвард красно-белых Павел Порядин восстановил равенство в счёте.

На 47-й минуте нападающий Байрон Фрейз в очередной раз вывел гостей вперёд. На 59-й минуте форвард хозяев Иван Морозов сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу забросил нападающий «Локомотива» Артур Каюмов.

Следующие матчи серии состоятся 30 марта, 1, 3*, 5* апреля.

