Игорь оформил дубль и принёс победу в самой концовке.

«Коламбус» и «Сан-Хосе» — команды, которые продолжают бороться за плей-офф. «Блю Джекетс» перед матчем были вытеснены «Айлендерс» из топ-3 Столичного дивизиона, но место в восьмёрке на Востоке при этом потеряно не было. «Шаркс», как часто бывает с молодыми командами, в самый ответственный момент угодили в яму, проиграв шесть матчей подряд.

Игорь Чернышов проводил третий матч после восстановления от неприятной травмы в матче с «Монреалем». Тогда за россиянина стало по-настоящему страшно – такое столкновение не сулило ничего хорошего.

Уже на первой минуте «Сан-Хосе» пропустил – Фантилли скинул мягкую передачу, а накатывающийся Матейчук не оставил шансов Недельковичу.

До перерыва счёт сравнял Чернышов, который сегодня в связке со Смитом разрывал. Американец выдал резкий пас из-за ворот, а россиянин хлёстко бросил.

Во втором периоде гости владели преимуществом, больше чем в два раза перебросали соперника и имели несколько возможностей выйти вперёд, однако на второй перерыв, ведя в счёте, ушли гости. Проворов сделал роскошную передачу на Силлинджера, у канадца не получился бросок в пустой угол, но Неделькович, погладив слегка шайбу, отразить её не смог.

Преимущество, с которым играл «Сан-Хосе» во втором отрезке, конвертировалось в голы в третьем. Начал Маклин Селебрини, без которого нынешних «акул» представить сложно. А закончил вновь Чернышов – Смит сделал блестящую диагональную передачу, а Игорь отменно бросил в касание в ближний.

Русский юнец тащит «Сан-Хосе» в плей-офф! Чернышов провёл лучший матч в НХЛ, оформил дубль и принёс победу в самой концовке. «Шаркс» отстают от зоны уайлд-кард на четыре очка.