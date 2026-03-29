Первый ассистентский покер Сергачёва в НХЛ! Россиянин вошёл в историю «Юты»

Михаил Сергачёв всегда был результативным игроком, но матч с четырьмя очками для защитника всё равно – большая редкость. С ним такое случалось лишь однажды, ещё в бытность выступления в «Тампе», когда он оформил дубль и сделал две передачи в матче с «Вашингтоном» в сезоне-2022/2023. До сегодняшнего дня.

Игра с «Лос-Анджелесом» была важна не только потому, что «Маммот» до этого потерпел два тяжёлых поражения подряд, но и с турнирной точки зрения. Их положение нельзя назвать незыблемым, а «короли» — их прямые конкуренты за попадание в восьмёрку.

«Лос-Анджелес» волю к борьбе сегодня не показал от слова совсем, показав отвратительную игру как в обороне, так и в атаке. «Юта» захватила контроль с первых минут, воспользовавшись потерей соперника в средней зоне, и Джон Марино набросил на подставление Алексу Керфуту.

Затем Сергачёв длинным пасом от лицевого борта отрезал трёх игроков «Лос-Анджелеса», и Логан Кули без помех бросил, увеличив преимущество гостей. «Лос-Анджелес» быстро ответил голом Анже Копитара с пятачка, но тут же заработал удалениие, и Кули оформил дубль в большинстве. Сергачёв отметился вторым ассистом, хотя тут больше надо похвалить индивидуальные действия нападающего.

Во втором периоде «Юта» нанесла всего четыре броска в створ, но два из них оказались голевыми. Керфут забил совершенно издевательский гол — на паузе выискивая передачу, а потом бросил сам. Ник Шмальц позже довёл счёт до 5:1, «доев» момент после могучего броска Сергачёва.

В третьем периоде Адриан Кемпе подарил «Лос-Анджелесу» призрачную надежду быстрым голом. Хозяева сняли вратаря за семь минут до финальной сирены, но быстро пропустили шестую. Это четвёртая передача Сергачёва за матч – он установил рекорд «Юты», став первым защитником и всего лишь вторым игроком в истории клуба с ассистентским покером. До него это делал только нападающий Клейтон Келлер.

«Когда он на кураже, то может делать всё. Он может кататься, может разыгрывать в атаке. Может глушить соперника в обороне. Он силовой игрок. Он умеет всё. Когда он на кураже, наша команда показывает свой лучший хоккей. Сегодня он был великолепен, и он так играет большую часть сезона», — сказал о Сергачёве Керфут.

Михаил уже набрал столько же очков, сколько за всю прошлую регулярку – 53 (10+43). А впереди у «Юты» ещё восемь матчей. И, вполне вероятно, первый плей-офф в истории клуба – они упрочили своё положение на первом месте в зоне уайлд-кард, доведя преимущество над «Лос-Анджелесом» до четырёх очков.