Лос-Анджелес — Юта — 2:6, видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ, ассистентский покер Сергачёва

Первый ассистентский покер Сергачёва в НХЛ! Россиянин вошёл в историю «Юты»
Елена Кузнецова
Отчет «Лос-Анджелес» — «Юта» — 2:6
Помог прикончить «Лос-Анджелес».

Михаил Сергачёв всегда был результативным игроком, но матч с четырьмя очками для защитника всё равно – большая редкость. С ним такое случалось лишь однажды, ещё в бытность выступления в «Тампе», когда он оформил дубль и сделал две передачи в матче с «Вашингтоном» в сезоне-2022/2023. До сегодняшнего дня.

Игра с «Лос-Анджелесом» была важна не только потому, что «Маммот» до этого потерпел два тяжёлых поражения подряд, но и с турнирной точки зрения. Их положение нельзя назвать незыблемым, а «короли» — их прямые конкуренты за попадание в восьмёрку.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 6
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
0:1 Керфут (Марино) – 02:31     0:2 Кули (Сергачёв, Гюнтер) – 16:33     1:2 Копитар (Кемпе, Эдмундсон) – 17:51     1:3 Кули (Келлер, Сергачёв) – 19:51 (pp)     1:4 Керфут (Коул) – 32:37     1:5 Шмальц (Келлер, Сергачёв) – 36:17 (pp)     2:5 Кемпе – 44:34     2:6 Макбэйн (Петерка, Сергачёв) – 53:53    

«Лос-Анджелес» волю к борьбе сегодня не показал от слова совсем, показав отвратительную игру как в обороне, так и в атаке. «Юта» захватила контроль с первых минут, воспользовавшись потерей соперника в средней зоне, и Джон Марино набросил на подставление Алексу Керфуту.

Затем Сергачёв длинным пасом от лицевого борта отрезал трёх игроков «Лос-Анджелеса», и Логан Кули без помех бросил, увеличив преимущество гостей. «Лос-Анджелес» быстро ответил голом Анже Копитара с пятачка, но тут же заработал удалениие, и Кули оформил дубль в большинстве. Сергачёв отметился вторым ассистом, хотя тут больше надо похвалить индивидуальные действия нападающего.

Во втором периоде «Юта» нанесла всего четыре броска в створ, но два из них оказались голевыми. Керфут забил совершенно издевательский гол — на паузе выискивая передачу, а потом бросил сам. Ник Шмальц позже довёл счёт до 5:1, «доев» момент после могучего броска Сергачёва.

В третьем периоде Адриан Кемпе подарил «Лос-Анджелесу» призрачную надежду быстрым голом. Хозяева сняли вратаря за семь минут до финальной сирены, но быстро пропустили шестую. Это четвёртая передача Сергачёва за матч – он установил рекорд «Юты», став первым защитником и всего лишь вторым игроком в истории клуба с ассистентским покером. До него это делал только нападающий Клейтон Келлер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Когда он на кураже, то может делать всё. Он может кататься, может разыгрывать в атаке. Может глушить соперника в обороне. Он силовой игрок. Он умеет всё. Когда он на кураже, наша команда показывает свой лучший хоккей. Сегодня он был великолепен, и он так играет большую часть сезона», — сказал о Сергачёве Керфут.

Михаил уже набрал столько же очков, сколько за всю прошлую регулярку – 53 (10+43). А впереди у «Юты» ещё восемь матчей. И, вполне вероятно, первый плей-офф в истории клуба – они упрочили своё положение на первом месте в зоне уайлд-кард, доведя преимущество над «Лос-Анджелесом» до четырёх очков.

