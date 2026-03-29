Побывали на самом дне. Почему «Салават» должен выиграть Кубок Гагарина — 2026

Юлаевцы сродни человеку, однажды потерявшему всё. Теперь они ничего не боятся.

Первый раунд плей-офф КХЛ в самом разгаре, в каждой серии уже проведено по три встречи, так что можно отметить некоторые тенденции и сделать наброски по всем командам.

Пока ни в одном из противостояний как будто не зреет интрига, а там, где всё должно быть примерно на равных, на деле так и выходит. Одна из таких серий — «Автомобилист» – «Салават Юлаев». Команды проводят очень равные матчи, исход которых может решить всего один гол.

Возможно, для кого-то эта серия не является достаточно примечательной, чтобы уделять ей время и внимание. Тем не менее именно в ней может играть… будущий обладатель Кубка Гагарина!

И таковым, по мнению автора текста, должен стать… «Салават».

Прямо сейчас это звучит как откровенное безумие (и мы принимаем такие медицинские заключения в комментариях), однако факты говорят о том, что это вполне реально. Так что давайте заключим пари: мы даём вам свои аргументы, а вы можете поспорить с ними под статьёй — только тоже с аргументами (желательно с теми, которые не касаются личности автора). Как вам идея? По рукам?

Раз так, мы начинаем. Вот наши пять причин, почему «Салават» должен стать обладателем Кубка Гагарина в нынешнем сезоне.

Вы знаете команду с характером сильнее?

Главная проблема «Салавата Юлаева» в этом сезоне одновременно является и его главным преимуществом.

Помните, с чего начиналась регулярка для уфимцев? Распродажа (а вернее — в основном просто прощание на бесплатной основе) лидеров, тяжёлый старт, падение на последнее место как на Востоке, так и в сводной таблице КХЛ. После такого тяжело оправиться, особенно когда дело касается довольно амбициозной команды и бронзового призёра едва завершившегося плей-офф.

Тем не менее «Салават» восстал из пепла, нашёл свою игру и провёл довольно хороший зимне-весенний отрезок.

Не в последнюю очередь это связано и с приобретениями клуба, но всё же только несколькими сделками такую ситуацию кардинально изменить практически невозможно. А юлаевцы не просто заскочили в плей-офф — они заняли пятое место в конференции, завершив регулярку с приличным отрывом как от восьмой, так и от девятой команд Востока. То есть довольно уверенно.

Иными словами, эти парни уже повидали пучины хоккейного ада, в который свалились с большой высоты после прошлогоднего героического «бронзового» похода, но своими руками проделали себе путь обратно на вершину. Уфимцы столько пережили за один только нынешний сезон, что сейчас им уже плевать, кто против них выходит. Ни один соперник не будет страшнее того кошмара, что «Салават» испытал летом и осенью. Так что юлаевцы точно будут выходить на лёд без страха.

Сейчас в КХЛ нет команды, чей характер был бы настолько же сильным. И это главное преимущество уфимцев.

Опыт прошлого сезона — это важно

Бронза «Салавата» в сезоне-2024/2025 стала довольно сенсационным событием. На команду не ставили, даже в серии второго раунда она уступала «Спартаку» со счётом 1-3 и, казалось, не могла и не должна была спастись. Однако юлаевцы отыгрались, выбили москвичей и навязали ожесточённое сопротивление будущему чемпиону «Локомотиву».

Конечно, тогда «Салават» вели вперёд совсем другие люди. В основном легионеры: Шелдон Ремпал, Скотт Уилсон, Александр Хмелевски, Джош Ливо. В защите надёжно играли Динар Хафизуллин, Михаил Науменков и Алексей Василевский. Из всех лидеров осталось лишь два человека — Ремпал и Василевский. И это серьёзные потери.

«Салават Юлаев» в Кубке Гагарина — 2025 Фото: ХК «Салават Юлаев»

Тем не менее не стоит забывать, что остальные хоккеисты – в обойме. Владислав Ефремов, Егор Сучков, Данил Алалыкин, Семён Вязовой, Артём Пименов и другие.

Да даже Александр Жаровский свой дебют в КХЛ справил именно в плей-офф, когда его вызвали на решающие матчи серии со «Спартаком».

То есть многие ребята уже получили важный опыт выступления в Кубке Гагарина, прочувствовали, насколько тяжело играть в плей-офф. Увидели, что при должной отдаче ничего невозможного нет. Та яма, в которую «Салават» сам себя загнал в серии с «Сибирью», героизм, проявленный командой в противостоянии со «Спартаком», и самоотверженность, продемонстрированная в битве с «Локомотивом», — всё это важный и многогранный опыт, который показал парням, как можно и нужно играть в плей-офф, а как — нельзя.

Именно этот бесценный опыт поможет уфимцам избежать прошлогодних ошибок и выступить ещё лучше, чем в минувшем сезоне.

Молодёжь повзрослела

Этот пункт затрагивает два предыдущих.

Мы уже отметили молодых парней, которые прошли через КГ-2025 и приобрели бесценный опыт. Но важно не только это.

Важно, что, когда «Салават» оказался в тяжёлом положении в начале сезона, команде было необходимо, чтобы кто-нибудь взял на себя ответственность. И если раньше эта ноша ложилась на плечи легионеров и взрослых хоккеистов, то на старте регулярки таковых в составе практически не оказалось. Молодым хоккеистам, которые были сокрыты за спинами лидеров, пришлось стремительно повзрослеть в хоккейном плане и взять бремя лидерства, водрузить его на свои плечи.

Процесс вышел тяжёлым, болезненным, буквально сравнимым с пинком из гнезда и необходимостью научиться летать уже в процессе падения вниз.

Уфимская молодёжь справилась.

Егор Сучков и Александр Жаровский Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

24-летний Сучков стал четвёртым бомбардиром команды в регулярке, в топ-10 также вошли 25-летний Алалыкин, 22-летний Артём Горшков и 23-летний новичок Максим Кузнецов, до этого сезона имевший в своём активе лишь один матч в КХЛ. А Жаровский и вовсе стал лидером команды в 18 лет.

23-летний Вязовой после слабого старта доказал, что готов быть первым номером команды, которая ставит перед собой высокие цели.

В общем, тяжёлая ситуация в начале сезона и успех прошлого плей-офф позволили ряду уфимских парней сделать шаг вперёд и стать настоящими лидерами. Теперь «Салават» не команда одного звена, а в плей-офф добиваются успехов именно тогда, когда внести решающий вклад может не только первая тройка.

Главные хоккеисты всё ещё в «Салавате Юлаеве»

Лучшим бомбардиром в прошлом плей-офф стал Ремпал. После успешного сезона канадец покинул КХЛ, но, не закрепившись в НХЛ, вернулся в Уфу и… снова стал лучшим игроком «Салавата».

Шелдон провёл лишь половину регулярки, однако всё равно завершил её лучшим бомбардиром уфимцев.

Наличие в составе такого хоккеиста – проверенного высококлассного легионера уже повышает шансы «Салавата» на успех в любой серии. Ремпал не растерял своих лучших качеств и готов и дальше тащить юлаевцев. Таких иностранцев на всю КХЛ — единицы.

Кроме того, в команде есть Евгений Кузнецов. Да, нападающий играет уже не на том уровне, который когда-то демонстрировал в НХЛ, но это хоккеист с огромным кубковым опытом. Кузе есть чем поделиться с партнёрами, а ещё он по-прежнему способен показывать классный хоккей.

И, конечно же, мыслить нестандартно, что в плей-офф порой может сыграть решающую роль.

«Салават» обладает двумя довольно уникальными хоккеистами, которые умеют делать разницу. Далеко не у всех команд в КХЛ есть такие игроки, и это также может стать важнейшим фактором.

Фактор тренера

В КХЛ есть ряд более опытных тренеров, чем Виктор Козлов, и сам по себе один этот фактор не будет решающим. Тем не менее за последние полтора-два года наставник «Салавата» обрёл бесценный опыт и прошёл через ситуации, в которых многие его коллеги, скорее всего, и не оказывались.

Виктор Николаевич заметно вырос. Козлов отлично чувствует команду и понимает, как справляться с тяжёлыми моментами. А ещё он со своим штабом отлично подготовил команду к различным сценариям.

Когда надо, юлаевцы могут сыграть весело, открыто, в атаку. Но если нужно закрыться, «засушить», «убить» игру, то они без проблем пойдут и на такое. Команда демонстрировала это и в прошлом плей-офф, но теперь это стало ещё более отчётливым. «Салават» умеет терпеть, добиваться нужного результата разными способами.

Виктор Козлов Фото: ХК «Салават Юлаев»

Козлов серьёзно спрогрессировал, и вышеупомянутые события не в меньшей степени поспособствовали этому. Однако тренер справился с теми проблемами, которые на него свалились, и сейчас благодаря полученным знаниям, лучшему ощущению и пониманию команды должен помочь «Салавату» добиться больших успехов.

***

Понятно, что на деле всё может выйти совсем иначе. У уфимцев есть серьёзные проблемы — например, с вратарской линией без учёта Вязового. Если Семёну понадобится отдых, «Салавату», по сути, будет некого выпустить — бэкапы не выглядят достаточно надёжными опциями. Скамейка у команды также не самая длинная.

Да и с жеребьёвкой не очень повезло. «Автомобилист» — довольно сильный и неудобный соперник. А если уфимцы пройдут дальше и не будет никаких сенсаций, то их будет ждать «Локомотив», что по сложности сродни финалу.

Однако прямо сейчас «Салават Юлаев» выглядит машиной. Не такой, как ярославцы образца прошлого сезона. И даже не такой, как нынешний «Металлург». Эта команда — машина не из-за того, что на голову сильнее всех остальных.

Эта команда — машина потому, что повидала худшее и сумела восстать, а хоккеисты просто лишены чувства страха.

«Салават» сейчас сродни человеку, когда-то потерявшему всё и теперь пришедшему вернуть то, что ему принадлежит. Это страшно. И это станет их главным преимуществом в борьбе за Кубок Гагарина — 2026.

