Да что он вообще себе позволяет! Шедевр Кузнецова приблизил «Автомобилист» к краху

Серия первого раунда плей-офф КХЛ сезона-2025/2026 начиналась для «Автомобилиста» просто замечательно. На старте противостояния с «Салаватом Юлаевым» команда Николая Заварухина одержала домашнюю победу (2:0). Дублем в составе победителей отметился звёздный нидерландский нападающий Даниэль Спронг, а шат-аут оформил голкипер Владимир Гaлкин.

Однако подопечные Виктора Козлова оперативно развернули ход серии в свою пользу. Сначала уфимцы ответили похожей победой (1:0) на чужом льду, после чего оставили за собой первый матч уже на родной площадке – 4:3. Героем третьей встречи стал Максим Кузнецов, забросивший победную шайбу за две минуты до конца основного времени. Примечательно, что тот матч из-за дисквалификации пропускал Евгений Кузнецов, и в его отсутствие героем Уфы стал его куда менее известный однофамилец.

Отбыв одноматчевую дисквалификацию, обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» сегодня вернулся в состав «Салавата», но всё внимание снова и абсолютно заслуженно оказалось обращено на другого Кузнецова, который уже на третьей минуте встречи отметился настоящим шедевром, открыв счёт в матче – 1:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Хозяева здорово поборолись у борта, Максим получил передачу от Владислава Ефремова в левом круге вбрасывания, вышел один на один с Гaлкиным и забросил шайбу из-под ноги! Шикарное исполнение от форварда уфимского клуба, которое напомнило вчерашний гол нападающего «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачука в ворота российского голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Днём ранее за океаном подобный гол забил двукратный обладатель Кубка Стэнли Видео Игрок «Флориды» Ткачук забил эффектный гол в ворота «Айлендерс», просунув шайбу между ног

– Конечно, приходит уверенность с каждой сменой, с каждым периодом, с каждым матчем. Продолжу в том же духе.

— О своём прошлом голе ты сказал, что было неудобно для тебя, неудобно для вратаря. Что скажешь о сегодняшнем голе?

— То же самое скажу. Неудобно для меня, неудобно для вратаря», — сказал Кузнецов в эфире «КХЛ ТВ» после завершения первого периода, в котором гол Максима так и остался единственным.

Второй период выдался намного более результативным и подарил зрителям в три раза больше заброшенных шайб – и на этом отрезке также преуспели хозяева. На шестой минуте периода отличился Данил Алалыкин, совершивший результативное подправление на пятаке после броска от синей в исполнении защитника Ярослава Цулыгина – 2:0.

Спустя минуту гости отыграли одну шайбу усилиями Александра Шарова, которого точной передачей снабдил Спронг. До этого нидерландец забросил четыре шайбы в серии, отметившись дублями в первом и третьем матчах противостояния, а сегодня выступил в роли ассистента. Даниэль сделал пас на Шарова, который вышел один на один с Семёном Вязовым и точно бросил под перекладину – 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Но следом гости понесли тяжёлую потерю. В середине периода под силовой приём попал ведущий защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер. Форвард хозяев Артём Пименов по правилам атаковал лидера гостей, после чего Джесси крайне неудачно встретился с бортом. Блэкер с большим трудом добрался до скамейки, посидел несколько минут, а затем отправился в раздевалку.

В свою очередь, уфимцы в этот момент восстановили преимущество в две шайбы. Хозяева перехватили шайбу на чужой синей линии, Джек Родуолд сделал пас в центр, где Шелдон Ремпал на шикарной скорости пролетел к пятаку и попал точно в ближний угол под перекладину – 3:1.

На третий период гости и так выходили с тяжёлой задачей по отыгрышу двух шайб, а уже спустя три минуты после начала отрезка задача из тяжёлой превратилась в фактически нерешаемую. Первую по-настоящему «свою» ошибку в этом матче допустил Гaлкин. В быструю атаку убежали хоккеисты «Салавата Юлаева», Максим Кузнецов шайбой делиться не стал, резко пальнув между щитков голкиперу, и шайба медленно вкатилась в ворота – 4:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

23-летний Кузнецов оформил дубль, заставив тренерский штаб «Автомобилиста» производить замену голкипера. На последнем рубеже впервые в серии появился Евгений Аликин, которому в оставшееся время третьего периода было необходимо просто почувствовать игровой тонус. По всей видимости, именно с Аликиным в воротах «Автомобилист» начнёт следующий матч серии, в котором у команды Заварухина уже не будет права на ошибку.

Сегодня гости боролись до конца и даже ещё раз смогли огорчить Вязового: Анатолий Голышев получил пас от Семёна Кизимова и точно бросил под планку, сократив отставание в счёте – 4:2. Тут же гости заменили вратаря на шестого полевого, чем и воспользовались хозяева: Алалыкин отправил шайбу в пустые ворота, также оформив дубль и установив окончательный счёт в матче – 5:2.

В самой концовке третьего периода защитник гостей Никита Трямкин получил большой пятиминутный штраф, а через два десятка секунд удалился ещё и Сергей Зборовский. Хозяева получили в своё распоряжении ровно две минуты на розыгрыш большинства «пять на три», однако забивать уже особо и не хотели.

Таким образом, «Салават Юлаев» одержал третью победу кряду и оказался в шаге от выхода во второй раунд Кубка Гагарина – 3-1. Теперь уже екатеринбургской команде нужно в обязательном порядке выигрывать три встречи подряд, иначе их выступление в плей-офф будет завершено.