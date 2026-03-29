ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Расписание спортивных матчей 30 марта 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события понедельника: Кубок Гагарина, турнир претендентов, матч молодёжки, НБА и НХЛ
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 30 марта 2026 года
За чем следить 30 марта: «Спартак» — «Локомотив» и динамовское дерби в плей-офф КХЛ, Кучеров против Стэмкоса и «Оклахома» — «Нью-Йорк»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Время в материале указано по Москве.

🏒 00:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нэшвилл Предаторз», регулярный чемпионат НХЛ

30 марта 2026, понедельник. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Интрига: вернётся ли Кучеров догонять Макдэвида?

Никиты Кучерова в последний момент не оказалось в составе на матч с «Оттавой» — он неожиданно заболел. Тем временем Коннор Макдэвид зря времени не терял, набрал три очка во встрече с «Анахаймом» и вернул себе лидерство в бомбардирской гонке. Оправится ли Никита к игре с «Нэшвиллом» и начнёт ли возвращать утраченные позиции?

Это несправедливо:
Кучеров бьёт рекорды, но не имеет ореола суперзвезды. Почему?

🏀 2:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА

30 марта 2026, понедельник. 02:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Интрига: первая победа для «Никс» в матчах с «Тандер» за последние четыре года?

В последний раз «Нью-Йорк» побеждал «Оклахому» в 2022 году. И было это как раз на выезде. Затем последовали пять поражений кряду. Гилджес-Александер, как и весь состав «Тандер», поражает своей стабильностью и мастерством. Потому интересно будет узнать, сумеют ли «Никс» прервать эту неудачную серию.

Конец танкингу?
Сливать сезон станет слишком дорого. Сильвер готов отбирать у клубов будущее

🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

30 марта 2026, понедельник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Интрига: «воины» готовы удивлять?

«Денвер» прилично разогнался под конец регулярки, выиграв пять матчей кряду. «Голден Стэйт» даже без Карри удаётся удивлять всех: команда одержала три победы в трёх последних встречах. При этом «воины» уже дважды обыгрывали «самородков» в этом сезоне. Не самый удобный соперник для Йокича и компании или же на этот раз всё будет предельно ясно?

Красочный игровой день в НБА:
Провал «Милуоки» спустя 10 лет и решающий трёхочковый Пола Джорджа. Итоги дня в НБА

⚽️ 15:00: Россия U21 — Иордания U21, товарищеский матч

30 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Россия U21
Не начался
Иордания U23
Интрига: российская молодёжка снова победит?

Российская молодёжка проведёт второй матч в марте. Несколько дней назад она справилась со сверстниками из Узбекистана. Команда Ивана Шабарова победила в Турции со счётом 2:1. В её составе забивали Андрей Ивлев и Глеб Пополитов. Впереди — встреча с Иорданией. Одержат ли российские футболисты ещё одну победу? И если да, то насколько уверенной она получится?

Планы молодёжной и юношеской сборных:
«Время нового поколения». Чем займутся молодёжка и юношеские сборные России в паузу?

🏒 15:30: «Сибирь» — «Металлург», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, четвёртый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

30 марта 2026, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Интрига: «Магнитка» станет первым четвертьфиналистом?

На Востоке почти во всех сериях завязалась нешуточная борьба, и только «Металлург» не испытывает никаких проблем с «Сибирью». Новосибирцы за три матча серии забили всего трижды, а пропустили 12 шайб. Смогут ли они продлить свой сезон или команда Андрея Разина пронесётся во второй раунд без единой осечки?

Тренер «Сибири» ждёт боевую игру:
«Цепляемся за каждый шанс». Люзенков — о 0-3 в серии с «Металлургом»

♟ 15:30: Шахматы, Турнир претендентов – 2026, 2-й тур

Андрей Есипенко — Хикару Накамура
30 марта 2026, понедельник. 15:30 МСК
Андрей Есипенко
Не началось
Хикару Накамура
Екатерина Лагно — Чжу Цзиньэр
30 марта 2026, понедельник. 15:30 МСК
Екатерина Лагно
Не началось
Чжу Цзиньэр
Бибисара Асаубаева — Александра Горячкина
30 марта 2026, понедельник. 15:30 МСК
Бибисара Асаубаева
Не началось
Александра Горячкина

Интрига: придёт ли в себя Есипенко после поражения?

Старт турнира претендентов для Андрея Есипенко получился тяжёлым. В партии против Жавохира Синдарова россиянин хорошо вышел из дебюта, получил перевес, а потом буквально за несколько ходов не просто потерял шансы на победу, но и пришёл к проигранной позиции. Во 2-м туре расслабиться не получится, ведь в соперниках сам Хикару Накамура – №2 мирового рейтинга. Надо собраться и проявить хладнокровие, чтобы остаться в борьбе за первое место.

Горячкина и Лагно в 1-м туре сыграли вничью друг с другом. Теперь Александре предстоит встреча с Бибисарой Асаубаевой, а Екатерине – с Чжу Цзиньэр.

Россиянин допустил целую серию ошибок:
Есипенко переиграл соперника и… проиграл! Тяжёлое начало Турнира претендентов. LIVE

⚽️ 19:30: «Торпедо» — «СКА-Хабаровск», Первая лига, 26-й тур

30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Интрига: «Торпедо» снова обыграет удобного соперника?

Торпедовцы занимают лишь 14-е место в чемпионате. С другой стороны, плотность такая, что отставание от четвёртого места составляет всего восемь очков. В теории московская команда ещё может побороться за попадание в зону стыков, но для этого нужно регулярно побеждать. После рестарта команда Олега Кононова набрала девять очков из 12 возможных. «СКА-Хабаровск» находится на 10-й строчке. Дальневосточный клуб ни разу в истории не обыгрывал «Торпедо» на выезде. Более того, в 12 встречах в гостях СКА забил всего три мяча.

Кандидатуру Леонченко активно рассматривает высшее руководство московского клуба:
Эксклюзив
Владимир Леонченко — кандидат на пост гендиректора «Торпедо»

🏒 19:30: «Нефтехимик» — «Авангард», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, четвёртый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Авангард
Омск
Интрига: сравняет ли «Нефтехимик» счёт в серии?

Настоящую зарубу устраивают «Нефтехимик» и «Авангард». В Омске хозяева взяли первый матч, а второй сенсационно забрали в овертайме гости. В третьей игре, уже в Нижнекамске, голов пришлось ждать до третьего периода. Подопечные Гришина открыли счёт, однако не смогли удержать преимущество, дважды пропустив в самой концовке. Для омичей эта серия не лёгкая прогулка, и хочется верить в то, что она станет долгой.

Как прошёл третий матч:
«Авангард» спас игрок, проваливший регулярку! Омск вновь повёл в серии плей-офф КХЛ
Видео
«Авангард» спас игрок, проваливший регулярку! Омск вновь повёл в серии плей-офф КХЛ

🏒 19:30: «Спартак» — «Локомотив», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, четвёртый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
Интрига: будет ли ещё один овертайм?

В предыдущих двух матчах командам не хватило основного времени для выявления победителя. Овертаймы были быстрыми: во второй игре решающим стал бросок Данила Пивчулина, в третьей – Артур Каюмов принёс ярославцам победу на 66-й минуте. Получится ли в четвёртом матче управиться за 60 минут или команды снова будут играть до победного?

Восьмая команда Запада на равных бьётся с чемпионом:
«Спартак» не сдаётся! Снова утащил «Локомотив» в овертайм, но чемпион КХЛ победил
Видео
«Спартак» не сдаётся! Снова утащил «Локомотив» в овертайм, но чемпион КХЛ победил

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Динамо» Минск, плей-офф КХЛ, 1/8 финала, четвёртый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
Интрига: москвичи размочат счёт в серии или вылетят?

Московское «Динамо» на грани вылета из плей-офф. В минских матчах оно проиграло без шансов, в третьей игре, дома, доковыляло до овертайма, но результат всё тот же. Возродит ли команда Вячеслава Козлова интригу или в этой серии всё уже понятно?

Все важные нюансы участников плей-офф:
16 главных вопросов к участникам Кубка Гагарина — 2026

⚽️🎦 21:45: Германия — Гана, товарищеский матч

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

30 марта 2026, понедельник. 21:45 МСК
Германия
Не начался
Гана
Интрига: сколько забитых мячей мы увидим?

Предыдущий товарняк сборной Германии получился крышесносным. Голевая перестрелка со Швейцарией завершилась победой команды Юлиана Нагельсмана — 4:3. Флориан Вирц забил два мяча и оформил решающий гол на 85-й минуте. Интересно, увидим ли мы что-то похожее во встрече с Ганой? Африканская сборная откровенно провалила предыдущий товарищеский матч. Она пропустила пять мячей в матче с Австрией (1:5), четыре — после перерыва.

Смотрим на голы:
Видео
Видеообзор победы сборной Германии над Швейцарией в товарищеском матче с семью голами
