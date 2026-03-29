Какая драма у «Трактора»! Отменили два гола – теперь Челябинск на грани вылета из плей-офф

Серия между «Ак Барсом» и «Трактором» ожидалась одной из самых долгих и упорных. По крайней мере, на Востоке. Однако после первых двух игр появились иные предпосылки – казанцы забрали первый матч благодаря несколько курьёзному голу в овертайме, а во втором полностью переиграли челябинцев в основное время.

Третья встреча стала в какой-то мере решающей: устройся «Трактор» на 0-3, выбраться из такой ситуации было бы почти невозможно. Челябинск с первых секунд ринулся вперёд и показал, что готов биться до последнего. Из-за этого в первом периоде возникали стычки после каждой паузы, а самым активным их участником стал защитник «Ак Барса» Илья Карпухин.

Во втором периоде «Трактор» оформил задел, который удалось удержать в заключительной двадцатиминутки. В конце подопечные Корешкова выдержали навал соперника в формате «шесть на четыре».

Воодушевлённые успехом в прошлом матче челябинцы открыли счёт первым же броском в створ – Джиошвили прикрыл шайбу корпусом, стянул на себя сразу трёх соперников, а затем вывел Ливо на ударную позицию.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Но казанцы ничуть не были задеты – к концу первого периода они уже вели в счёте. Сравнял цифры на табло Дмитрий Яшкин, который как всегда прекрасен на пятаке.

А позже отличился Артём Галимов, с острого угла хитро пустивший шайбу по льду – Николаев такой наглости от 95-го номера не ожидал и не успел перекрыть низ.

Максим Джиошвили, организовавший первую шайбу в ворота Арефьева, напрямую поучаствовал и во второй, накатив на пятак в большинстве в момент, когда там не оказалось игроков в белом.

В третьем периоде «Трактор» владел подавляющим преимуществом, вышел вперёд, однако из тени неожиданно выбрались видеотренеры «Ак Барса», за несколько мгновений до взятия ворот углядевшие игру высоко поднятой клюшкой у Кравцова.

Первый овертайм пробил всякую допустимую планку драматургии. Хозяева получили на старте дополнительного времени большинство и благодаря усилиям Светлакова смогли забить. Челябинцы вылетели на лёд, на трибунах болельщики вскочили с мест и начали праздновать победу, однако и этот гол был отменён – помеха вратарю.

А через четыре минуты «Трактор» пропустил… или нет? Николаев успел отскрести шайбу с линии, Яшкин же начал убеждать всех вокруг, что шайба пересекла линию ворот. Русский чех даже поехал отбить кулачки, однако «эффект параллакса», просыпающийся обычно в первом раунде плей-офф, огорчил гостей.

Во втором овертайме гости владели инициативой, всё ближе и ближе подбираясь к голу. Челябинск терпел, однако бросок Сафонова в упор после отскока от борта отразить был не в силах.

Какая драма у «Трактора»! Челябинску отменили два гола, а пропущенный пришёлся на середину второго овертайма. Команда Корешкова уступает в серии 1-3 и находится на грани вылета.