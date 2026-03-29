ЦСКА в шаге от 1/4 финала плей-офф КХЛ! А СКА готов ехать в отпуск?

После второго матча серии между ЦСКА и СКА главный тренер петербургской команды Игорь Ларионов заявил, что в следующей встрече его хоккеисты победят. И, как видим, слово сдержал. Правда, не будем забывать, что в СКА нынче трудятся и Леонид Тамбиев, и Юрий Бабенко, и Борис Миронов, которые, разумеется, тоже оказывают влияние на игру и имеют непосредственное отношение к окончательному результату.

И третья встреча, состоявшаяся в Санкт-Петербурге, никак не напоминала о столь любимом Ларионовым атакующем кружевном хоккее. Наоборот, армейцы Невы, забросив шайбу, старались работать на результат, что в плей-офф абсолютно нормально и правильно. При 0-3 в серии спастись было бы практически нереально.

– В интернете пишут, что сегодня «Ларионов поставил «автобус».

– Это где?

– Ну в медиа.

– Какой марки, не знаете? У людей есть право писать всё, что они хотят. Мы это уважаем. В нашей ситуации мы так не считаем, — привычно отшутился Игорь Николаевич.

Стыдиться здесь, повторюсь, совершенно нечего. Спрашивать будут именно с Ларионова, поэтому ему и решать, во что сегодня будет играть команда. И уж тем более когда среди помощников есть такой ценитель системного хоккея, как Тамбиев.

У ЦСКА же всё идёт своим чередом, и ничего менять москвичам не нужно. Стиль и манера работы Игоря Никитина всем давно известны, так что здесь главное для хоккеистов — строгое выполнение тренерского задания. Самому же Никитину и его помощникам нужно перехитрить своих коллег с противоположной стороны. Серии плей-офф выигрываются не только на льду, но и благодаря грамотной стратегии, тактике и подготовке.

Счёт в отчётном матче открыли гости. Охотюк шикарным пасом отправил Полтапова один на один с голкипером, Прохор сблизился с Ивановым и направил шайбу точно под правую стойку.

СКА отыгрался ещё до перерыва. Плотников из правого круга вбрасывания классно прострелил на дальнюю штангу, где замыкал форвард хозяев Хайруллин, но вместо пустого угла он угодил в Гамзина. Шайба отскочила от Дмитрия и осталась лежать во вратарской, первым её рассмотрел Педан и всё-таки переправил в сетку.

Дальше наступило время Денис Гурьянова, оформившего дубль. Сперва помогла сломанная клюшка Педана на чужой синей линии, в результате чего форвард московских армейцев подхватил шайбу, убежал на рандеву с Ивановым и технично переиграл голкипера.

Затем нападающий москвичей отличился в формате «четыре на четыре». Коваленко перевёл шайбу налево в круг Гурьянову — Денис с кистей бросил точно под ловушку голкиперу в дальний угол.

В третьей двадцатиминутке Сапего отыграл одну шайб, с кистей поразив ворота Гамзина. Вскоре Зеленов попал клюшкой между ног Бучельникову и получил пятиминутный штраф.

В концовке Иванова заменили на шестого полевого, но в результате Абрамов забил в пустые ворота. 4:2 — важнейшая победа ЦСКА в Санкт-Петербурге, счёт в серии стал 3-1 в пользу команды Игоря Никитина. Всё может завершиться уже послезавтра в Москве.

