«Абсолютная безжалостность». «Вегас» сенсационно назначил Тортореллу главным тренером

Время после дедлайна в НХЛ всегда заставляет концентрироваться только на хоккее как на игре: обменов больше никаких быть не может, изменений на тренерском мостике зачастую – тоже. Но в конце марта одна организацию решила взорвать инфополе.

Абсолютно неудивительно, что на такой шаг пошли именно в «Вегасе» — там мыслят категориями «всё или ничего». Менеджмент «Голден Найтс» уволил в должности главного тренера Брюса Кэссиди, который три года назад привёл команду к первому Кубку Стэнли, и назначил на пост Джона Тортореллу, который не работал в лиге год.

Соглашение, как сообщается, рассчитано до конца сезона.

Самую красочную характеристику произошедшему событию дал известный инсайдер НХЛ Франк Серавалли:

«Не могу не восхищаться абсолютной безжалостностью, с которой действует «Вегас Годен Найтс». Никто не уязвим. Нет невозможных приобретений. Ничто не помешает одержать победу.

Пожалуй, нет более захватывающей организации в профессиональном спорте».

Не согласиться с Серавалли нельзя – «рыцари» всегда очень смело ведут себя на рынке и часто получают, что хотят. Но увольнение главного тренера за восемь матчей регулярного чемпионата? Почему?

Генеральный менеджер «Вегаса» Келли Маккриммон так прокомментировал смену главного тренера:

«Мы благодарим Брюса Кэссиди за преданность нашему клубу. Под его руководством мы добились нашей главной цели – привезли в город Кубок Стэнли. Наша организацию навсегда запомнит Брюса за то, что он сделал.

В преддверии заключительного этапа регулярного чемпионата мы считаем, что нам нужны перемены, чтобы вернуться к тому уровню игры, которого ждут от нашего клуба».

Материалы по теме Официально «Вегас» уволил Брюса Кэссиди и назначил главным тренером Джона Тортореллу

С одной стороны, увольнение Кэссиди напрашивалось – команда неумолимо валилась, проиграла шесть из семи матчей и рисковала вовсе остаться без плей-офф. На данный момент «Вегас» идёт третьим в Тихоокеанском дивизионе, имея отрыв в четыре очка от «Лос-Анджелеса», у которого один матч в запасе. Любопытная деталь – в сводной таблице НХЛ «Голден Найтс» идут на 19-м месте, а если бы играли на Востоке, то отставали от зоны плей-офф на восемь очков.

С другой – в другом клубе ни за что бы не стали такого делать, покорно дождавшись конца сезона. Но в «Вегасе» мыслят по-другому – их не страшит, что команда может остаться без плей-офф, они боятся, что там она будет неконкурентоспособна.

Джон Торторелла на ОИ-2026 в Италии Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Джон Торторелла почти наверняка станет временной затычкой до конца сезона – с таким ростером и с такими амбициями «Вегас» будет искать другого тренера летом. Сейчас же целью является кратковременно взбодрить коллектив, не свалиться в дивизионе ниже третьего места, а также попытаться пошуметь в плей-офф.

Маккриммон, комментируя назначение Тортса, в целом сказал то же самое:

«Позвав Джона Тортореллу, мы получаем в своё распоряжение обладателя Кубка Стэнлм, а также одного из самых уважаемых тренеров в НХЛ. Его опыт станет большим подспорьем для нашей команды в решающий момент сезона».