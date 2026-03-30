Кто с кем может сыграть в 1/4 финала Кубка Гагарина? Сетка плей-офф КХЛ. LIVE!

Кто на кого выходит во втором раунде плей-офф КХЛ – 2026: расклады на четвертьфинал Кубка Гагарина, сетка плей-офф

Денис Лутченко
Следим в режиме онлайн за всеми раскладами.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В Кубке Гагарина — 2026 проходят матчи первого раунда, в котором все команды выявляют сильнейшего в парах, составленных в рамках своих конференций. Но уже со второго раунда — четвертьфинала — начнётся перекрёстный плей-офф и появится строгая сетка вплоть до финала. Освежаем в памяти регламент и следим в режиме онлайн за формированием четвертьфинальных пар и дальнейшей сетки Кубка Гагарина.

Итак, во втором раунде между собой в любом случае сыграют команды с Запада с командами с Востока — самый высокий посев с самым низким и так далее. Номера посева присвоены клубам на основании мест, которые они заняли по итогам регулярного чемпионата.

Полная таблица регулярного чемпионата КХЛ – 2025/2026

Пары четвертьфинала Кубка Гагарина прямо сейчас:
«Локомотив» — «Салават Юлаев»
«Динамо» Мн — «Ак Барс»
«Металлург» — «Торпедо»
«Авангард» — ЦСКА.

Сетка плей-офф КХЛ на полуфинал прямо сейчас:

«Локомотив»/«Салават Юлаев» — «Авангард»/ЦСКА
«Динамо» Мн/«Ак Барс» — «Металлург»/«Торпедо».

09:35 Лев Лукин

По состоянию на утро 30 марта ни в одной из восьми пар первого раунда плей-офф КХЛ нет ничейного результата, что и позволяет прямо сейчас составить дальнейшую сетку плей-офф. Но уже сегодня расклады могут спутать «Нефтехимик» и «Спартак» — если нижнекамцы и красно-белые обыграют «Авангард» и «Локомотив» соответственно, то сравняют счёт в своих сериях.

А вот в двух других сериях, которые продолжатся сегодня, борьба может закончиться. «Металлург» и минское «Динамо» ведут 3-0 у «Сибири» и «Динамо» московского, гостевые победы принесут фаворитам пар путёвку в четвертьфинал.

