Кто с кем может сыграть в 1/4 финала Кубка Гагарина? Сетка плей-офф КХЛ. LIVE!

В Кубке Гагарина — 2026 проходят матчи первого раунда, в котором все команды выявляют сильнейшего в парах, составленных в рамках своих конференций. Но уже со второго раунда — четвертьфинала — начнётся перекрёстный плей-офф и появится строгая сетка вплоть до финала. Освежаем в памяти регламент и следим в режиме онлайн за формированием четвертьфинальных пар и дальнейшей сетки Кубка Гагарина.

Итак, во втором раунде между собой в любом случае сыграют команды с Запада с командами с Востока — самый высокий посев с самым низким и так далее. Номера посева присвоены клубам на основании мест, которые они заняли по итогам регулярного чемпионата.

Пары четвертьфинала Кубка Гагарина прямо сейчас:

«Локомотив» — «Салават Юлаев»

«Динамо» Мн — «Ак Барс»

«Металлург» — «Торпедо»

«Авангард» — ЦСКА.



Сетка плей-офф КХЛ на полуфинал прямо сейчас:

«Локомотив»/«Салават Юлаев» — «Авангард»/ЦСКА

«Динамо» Мн/«Ак Барс» — «Металлург»/«Торпедо».