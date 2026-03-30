Доминирование «Локо», сенсация из Новосибирска, провал дебютанта. Как прошёл сезон МХЛ

На этой неделе стартует плей-офф МХЛ, 16 команд начнут борьбу за Кубок Харламова. Позади остались регулярка и раунд плей-ин, в котором определялись последние участники плей-офф. Рассказываем, как прошёл гладкий чемпионат главной молодёжной лиги Европы.

Запад: доминирование «Локо», прорыв «Тайфуна», провальный дебют «Красной Машины-Юниор»

В Западной конференции, да и в лиге в целом, не было равных ярославскому «Локо». Команда Олега Таубера потерпела лишь 10 поражений за весь 60-матчевый сезон (из них только пять – в основное время), забросила больше всех шайб в лиге и пропустила меньше всех. «Локо» с 15-очковым отрывом выиграл Золотой дивизион Западной конференции, и ярославцы, безусловно, являются главными претендентами на Кубок Харламова, который могут выиграть в четвёртый раз в истории.

Вслед за «Локо» в таблице расположились другие привычные фавориты Запада: московское «Динамо», действующий чемпион МХЛ «Спартак», «СКА-1946». Все эти молодёжные команды привычно располагают сильным подбором игроков по любому году рождения, чему способствует практика скаутинга и приглашения талантливых хоккеистов со всей страны в свои системы ещё в детском возрасте. Да, уже давно в сильнейших командах МХЛ играют не только ребята, родившиеся в городах базирования этих клубов, и это норма везде. Хотя понятно, что география даёт преимущество Москве, Ярославлю и Санкт-Петербургу в сравнении с, например, Омском и Казанью, где тоже развивают академии.

Напрямую в плей-офф МХЛ (топ-5 Золотого дивизиона) смогла пробиться и «Красная Армия» — молодёжка ЦСКА. Тут интересно, что ещё в прошлом сезоне красноармейцы выступали в «Серебре» Запада, но сейчас вернулись на привычную для себя позицию в топ-дивизионе. Такой же путь проделало и «Динамо-Шинник», молодёжная команда минского «Динамо», базирующаяся в Бобруйске. Правда, белорусам пришлось продираться в плей-офф через серию плей-ин, где им серьёзный бой дали «Крылья Советов» из «Серебра». Наследники легендарной франшизы, которая сейчас представлена только в МХЛ, смогли увести в овертайм все три матча серии до двух побед, один раз выиграли, но всё-таки капитулировали и пропустили дальше «Динамо-Шинник».

«Крылья Советов» упустили возможность завоевать путёвку в Золотой дивизион на следующий сезон, а по итогам регулярки это право впервые в своей истории заработал владивостокский «Тайфун». Приморцы выиграли «Серебро», опередив «крылышек» лишь по дополнительным показателям, буквально благодаря одной «лишней» победе в основное время. Больше всех к прорывному успеху «Тайфуна» приложил руку 19-летний нападающий Иван Фомин, ставший лучшим снайпером всего сезона МХЛ. На его счету 43 шайбы в 60 матчах. Но в плей-ин приморцы, несмотря на наличие такого лидера, не смогли ничего поделать с петербургским «Динамо», которое выиграло два матча подряд и вышло в плей-офф.

По итогам регулярного чемпионата-2025/2026 Золотой дивизион Запада покинул череповецкий «Алмаз», занявший последнее место. В следующем сезоне в «Золоте» его заменит победитель Серебряного дивизиона «Тайфун».

Ещё одним участником кубковых разборок от Запада стала «Академия Михайлова», занявшая шестое место в регулярке в «Золоте» и без проблем выигравшая серию плей-ин у «Академии СКА» — второй молодёжной команды в армейской системе, которая в нынешнем виде проводила дебютный сезон в МХЛ.

А вот ещё один дебютант лиги о попадании в плей-ин даже не мечтал. Речь о «Красной Машине-Юниор», команде бренда Романа Ротенберга, перебравшейся вслед за своим идейным вдохновителем из Санкт-Петербурга в Москву и вошедшей в систему московского «Динамо». В дебютный год в МХЛ «Красная Машина-Юниор» базировалась в Красногорске и показала один из худших результатов за всю историю лиги. Из 62 матчей регулярки «юниоры» смогли выиграть лишь четыре, потерпев 56 поражений в основное время и пропуская в среднем пять шайб за игру.

Пары плей-офф на Западе МХЛ

«Локо» — «Динамо» Санкт-Петербург

«Динамо» Москва — «Динамо-Шинник»

«Спартак» — «Академия Михайлова»

«СКА-1946» — «Красная Армия».

«Локо» — очевидный фаворит своей пары, заранее просматривается преимущество молодых спартаковцев и динамовцев Москвы в своих противостояниях. А вот от армейского дерби стоит ждать самого упорного и равного соперничества. Интересно, что сразу две пары на Западе дублируют серии первого раунда Кубка Гагарина в КХЛ. Помимо дуэли «СКА-1946» и «Красной Армии», это встреча молодёжек из систем московского и минского «Динамо».

Серии 1/8 финала и 1/4 финала в плей-офф МХЛ играют внутри конференций, они проходят до трёх побед. С полуфинала начинается перекрёстный плей-офф, а серии продолжаются до четырёх побед.

Восток: борьба за лидерство до конца, сенсация от «Сибирских Снайперов», фиаско «Мамонтов Югры»

На Востоке борьба за лидерство в конференции и за места в плей-офф была значительно интереснее, чем на Западе. Довольно долгое время первенство в «Золоте» удерживал казанский «Ирбис», но молодёжка «Ак Барса» без видимых причин вдрызг провалила концовку регулярки, проигрывая намного более слабым соперникам из «Серебра», и в результате на финальном вираже «Ирбис» обошли «Омские Ястребы» и «Стальные Лисы». Интересно, что магнитогорцы выиграли у омичей четыре матча из четырёх в сезоне, однако «ястребы» всё равно набрали чуть больше очков и выиграли «Золото».

В зоне плей-офф в течение регулярки стабильно шли «Чайка» и «Мамонты Югры», но в концовке чемпионата произошла рокировка. Существенно прибавили «Толпар» и особенно «Авто», прошедшие в итоге в плей-офф напрямую и сформировавшие пару 1/8 финала, тогда как нижегородцы и ханты-мансийцы провели финиш регулярки хуже. И если «Чайка» легко прошла «Ладью» в плей-ин и тоже присоединилась к участникам Кубка Харламова, то для «мамонтов» всё обернулось катастрофой.

В последних матчах регулярки «Сибирские Снайперы» одержали две победы в матчах с «Ладьёй», обошли тольяттинцев в топ-3 «Серебра» и вышли в плей-ин на ханты-мансийцев. А потом взяли и обыграли фаворита пары в двух встречах подряд, причём в гостях — в основное время! Настоящая сенсация, благодаря которой «снайперы» не только вышли в плей-офф, но и завоевали путёвку в Золотой дивизион, где заменят как раз «мамонтов».

В ещё одной серии плей-ин зарубу устроили «Белые Медведи», занявшие восьмое место в «Золоте», и победитель «Серебра» Востока «Локо-76» — вторая молодёжная команда в иерархии «Локомотива», исторически выступающая в Восточной конференции. Челябинцы и ярославцы дважды подряд доигрались до овертайма, но оба раз верх в нём брали «медведи», оформившие выход в плей-офф. «Локо-76» же сезон завершил, зато следующий точно начнёт в «Золоте» Востока.

По итогам регулярного чемпионата-2025/2026 Золотой дивизион Востока покинули «Кузнецкие Медведи» из Новокузнецка, занявшие последнее место. В следующем сезоне в «Золоте» их заменит победитель Серебряного дивизиона «Локо-76». Кроме того, по результатам раунда плей-ин в «Золото» поднимаются «Сибирские Снайперы», в обратном направлении проследуют «Мамонты Югры».

Пары плей-офф на Востоке МХЛ

«Омские Ястребы» — «Сибирские Снайперы»

«Стальные Лисы» — «Белые Медведи»

«Ирбис» — «Чайка»

«Толпар» — «Авто».

Очень интересные противостояния в первом же раунде плей-офф на Востоке. В парах «Ирбис» — «Чайка» и «Толпар» — «Авто» в принципе трудно выделить фаворита, а в тех сериях, где он есть, нас ждут всегда горячие региональные дерби — сибирское и уральское.