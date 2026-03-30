«Салават Юлаев» вскрыл все слабости «Автомобилиста». Почему Уфа в шаге от четвертьфинала?

Семь лет назад я писал, как «Автомобилист» уступал «Салавату Юлаеву» 1-3 в серии плей-офф. Для «Авто» то был чуть ли не первый сезон с более-менее звёздным составом – с Доусом, Да Костой, Секстоном и другими легионерами — правда, ретроспективно состав «Салавата» смотрится даже круче, несмотря на их шестое место в тогдашней регулярке. Но настоящим MVP для Уфы был вратарь Юха Метсола.

Сейчас «Салават Юлаев» совсем другой. Изменение качества состава можно увидеть хотя бы по примеру первого центра: в 2019-м это был финский сборник Йоонас Кемппайнен, а сейчас — Джек Родуолд, который год назад в плей-офф иногда выпадал из обоймы «Адмирала». Состав кардинально поменялся за один сезон: благодаря продаже Саши Хмелевски, ещё ряда игроков и режиму экономии Уфа более-менее разобралась со своими долгами. При этом в 2026-м результат пока не отличается от 2019-го.

Что было известно об «Автомобилисте» до плей-офф? Несмотря на звёздный состав, качество игры не было блестящим. У «Авто» лучшая реализация бросков в лиге (более 11%) и один из лучших процентов отражённых бросков — обычно такое комбо приводит к очень высокому месту в таблице. Однако уральцы стали четвёртыми на Востоке, при этом примерно 75% регулярки не двигаясь с этой строчки.

«Автомобилист» обычно действовал как команда, которая уступала в классе: крайне сильно полагалась на разящие контратаки и блокировала больше всех бросков в лиге. Позиционная оборона несколько лет была одной из сильнейших в лиге, но в этом сезоне стала позволять себе очень много — не просто так в топ КХЛ по количеству шайб, отражённым сверх xG, вошли и Владимир Галкин, и Евгений Аликин. С организацией позиционной атаки, кроме игры с ближней скамейкой во втором периоде, были гигантские проблемы. Парадокс этого сезона в том, что против топ-клубов екатеринбуржцы вторым номером действовали лучше, чем против аутсайдеров, играя от себя.

Стычка игроков Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Однако многим казалось, что даже этого набора хватит, чтобы пройти «Салават Юлаев». «Регулярочный» «Автомобилист» умел создавать моменты из воздуха, забивать быстрый первый гол, а потом терпеть и жалить шикарными контратаками. После олимпийской паузы команда выдала удачный отрезок, а Даниэль Спронг явно оживил атаку клуба, которая пострадала после загадочного отъезда Рида Буше.

И проблема «Салавата» была именно в выборе тактики. Казалось, что в открытом хоккее у команды Виктора Козлова шансов нет и «Автомобилист» сможет успешно использовать первую же ошибку уфимцев, после чего будет играть на удержание. Можно было отзеркалить тактику «Авто», тем более пару сезонов назад команда Козлова играла так, что на это больно было смотреть — однако оппонент Уфы оказался более опытен в терпеливой игре. Но «Салават Юлаев» выбрал свой метод, который пока работает.

В первом матче в Екатеринбурге уфимцы действительно вышли терпеть в первом периоде, толком ничего не позволив «Авто», при этом убегавший «в ноль» Шелдон Ремпал мог открывать счёт. Правда, после провала в начале второго периода отличился Спронг, и воспрявший «Автомобилист» заиграл намного лучше. Первый матч серии пока остаётся самым цельным для команды Заварухина.

Однако перед второй встречей Козлов произвёл два важнейших изменения. В состав вернулись Максим Кузнецов и Владислав Ефремов, которые вместе вышли в четвёртом звене. Именно эта тройка стала лучшей у Уфы по игре без шайбы и регулярно прессинговала не самый мобильный «Автомобилист» в его зоне, создавая опасные моменты. Объём работы в форчеке и единоборствах — пока что ключевой фактор промежуточного успеха.

И парадокс этого «Салавата» в том, что первая тройка Броссо — Родуолд — Ремпал пока чуть ли не наименее эффективна (по крайней мере, по показателю полезности). Второй матч уфимцы выиграли благодаря голу Егора Сучкова, и форвард в той игре создал ещё пару железных моментов плюс классно пахал без шайбы. Третье звено с Даниилом Алалыкиным организовало два гола в четвёртом матче (правда, один – в пустые).

И в такой игре лучше всего раскрылась звезда Кузнецова, но не Евгения. №92 пока что больше нервничал, мог заработать дисквалификацию ещё в первом матче, однако схватил её после второго. В хоккейном плане Евгений больше запомнился неудачной игрой на «точке» и стремлением подолгу возиться с шайбой. А вот Максим выдаёт те штучки, которые мог бы осуществить Евгений лет 15 назад — типа гола с отрицательного угла рикошетом от маски или шайбы из-под ноги.

А у «Автомобилиста» в атаке пока что есть только Спронг. С учётом репутации форварда можно было подумать, что в плей-офф ему будет неинтересно или что его закроют. Однако в результате опасность создаёт только нидерландец, который действительно летает по льду. В четвёртой встрече за два первых периода Спронг сыграл 16 минут, его айс-тайм уменьшился лишь при 1:4 — и именно на те минуты пришлась бо́льшая часть моментов, созданных командой.

«Салават Юлаев» бьёт по очевидным уязвимостям «Автомобилиста». Блеск звёздных имён может заставить забыть о том, что это самая возрастная команда плей-офф с не самой мобильной обороной и отсутствием сильных двусторонних игроков в топ-6. Это особенно заметно, если сравнивать прессинг команд. Вчера защитники «Салавата», как правило, спокойно разбивали построения соперника, хотя после травмы Кулика скамейка стала короче, и 40-летний Панин провёл семь минут в первом периоде. Прессинг уфимцев же приводил к потерям «Автомобилиста», перехватам и постоянным броскам с пятака.

И в этом плане не стоит удивляться, что у «Авто» пока молчат Стефан Да Коста и Брукс Мэйсек. КХЛ в последние несколько лет стала намного более жёсткой в плане игры без шайбы, у технарей сильно меньше времени для принятия решений, в режиме плей-офф им часто не дают дышать. Опять же, это хорошо видно и по тому, что у «Салавата» пока не выделяется Евгений Кузнецов. Уфимцы выигрывают единоборства, не дают чистого льда и — самое главное — не увлекаются в атаке так, чтобы пропускать контрвыпады.

Максим Кузнецов — неожиданный лидер «Салавата Юлаева» Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Эти уязвимости «Автомобилиста» за одну игру не исправить. Они были хорошо видны и перед стартом регулярного сезона, но, опять же, успешная реализация контратак и сумасшедшая игра вратарей замаскировали эти проблемы. Вернуться к тому, что команда умеет делать лучше всего, и ждать возможностей для контратак? Сложно будет играть в терпеливый хоккей при 1-3 в серии на домашнем льду.

Да и вообще, сложно понять, каким будет состав «Автомобилиста» в пятом матче. Джесси Блэкер получил повреждение и покинул лёд досрочно, а Никита Трямкин потенциально может получить дисквалификацию за удар Алексея Василевского локтем в голову. Кроме того, Заварухин склонен крайне сильно тасовать тройки, когда что-то идёт не по его плану, поэтому в Екатеринбурге мы можем увидеть необычные сочетания.

«Автомобилист» пока что не выглядит командой, которая может вытащить серию с 1-3. Однако вопрос сейчас в другом: а окажется ли нынешний «Салават» командой, которая сможет это преимущество удержать? У многих игроков из этого состава есть опыт такого камбэка год назад против «Спартака», однако теперь ситуация иная: команда, на которую никто не ставил весь сезон, подходит к главным матчам серии как фаворит.