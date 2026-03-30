Худший в истории. Как француз Тардиф с треском провалился в ИИХФ

После его ухода у сборной России будет больше шансов вернуться на международную арену.

Накануне пришла важная новость из мирового спорта. Пресс-служба ИИХФ выступила с заявлением, что президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф не будет переизбираться на свой пост и покинет его по истечении действующего срока полномочий, то бишь в октябре 2026 года. Тогда же, осенью, пройдут выборы нового президента. Разумеется, в релизе нам рассказывают о неких успехах Тардифа, укреплении отношений, росте и развитии организации, но всё это обычный блеф и ширма на фоне оглушительного провала.

Можно с уверенностью утверждать: Люк Тардиф стал худшим президентом ИИХФ в истории, а уж сравнивать «деятельность» француза с работой его предшественника Рене Фазеля просто неприлично. Это, как говорят в спорте, совершенно разный уровень.

Люк Тардиф

Чем нам запомнится Тардиф? Тем, что протащил унылую хоккейную сборную Франции на Олимпиаду 2026 года, где по регламенту и рейтингу должна была выступать сборная России. Тем, что выбил для французов проведение чемпионата мира в 2028 году. Тем, что предпринял максимум усилий для того, чтобы Франция получила право на проведение зимней Олимпиады в 2030 году. То есть налицо использование служебного положения в корыстных целях.

Андрей Назаров тренер «Все мы надеемся, что новый руководитель ИИХФ будет более профессиональным и наконец-то начнёт осознавать, что без сборной России институт хоккейных сборных не работает. Жаль, что Люк Тардиф этого так и не понял. Женский, юниорский, молодёжный, мужской хоккей — сборная России должна принимать участие во всех международных соревнованиях. Без нашей сборной все турниры сродни автомобилю, который приехал к бензоколонке, а вместо бензина тебе пытаются продать дворники. В итоге дальше ты никуда не поедешь, будешь стоять на одном месте»

Именно такой позиции придерживается известный тренер Андрей Назаров. И с ним сложно не согласиться.

Ярко выступил и двукратный олимпийский чемпион легендарный Вячеслав Фетисов.

Действительно, Тардиф, чьё избрание на пост главы ИИХФ прошло в Санкт-Петербурге в 2021 году, стал не только худшим, но и самым бесполезным руководителем международной организации в истории.

Вместо того чтобы максимально оградить спорт от политики и сделать всё возможное для возвращения на международную арену сборной России (а значит, вернуть в хоккей честность, спортивный принцип и конкуренцию), француз постоянно выдумывал небылицы про некий «принцип безопасности». Дескать, именно по причинам безопасности нет возможности вернуть россиян. Рассуждать тут попросту не о чем, так как это обыкновенная ложь.

Люк Тардиф

Кого же ждать на смену Люку Тардифу? В сегодняшних условиях вряд ли стоит рассчитывать на президентство, скажем, Павла Буре или другого россиянина. По всей видимости, новым руководителем станет человек из ближайшего окружения француза – это чех Петр Бржиза и финны Хейкки Хиетанен и Матти Нурминен. Это плохие варианты для российской сборной и ФХР.

Приемлемыми вариантами можно считать немца Франца Райндля и канадца Боба Николсона. Хорошим — киргиза Айваза Оморканова. Между прочим, самого молодого в истории международных спортивных федераций вице-президента (сейчас Оморканову 29 лет, а на момент выбора в совет ИИХФ было 25 лет).

Есть теоретический вариант, о котором вскользь упомянул Рене Фазель: заявление ИИХФ может быть некой стратегией Тардифа, который, например, перед дедлайном решит резко поменять позицию и принять участие в новых выборах. Однако о плохом думать не хочется. Тардифа нужно выпроваживать – и делать это как можно скорее.

Жаль, что на майском чемпионате мира сборная России уже точно не сыграет ни при каких условиях, но в перспективе дело наконец-то должно сдвинуться с мёртвой точки. ИИХФ пора возвращать российский хоккей на международную арену и повышать утраченную ценность соревнований, проводимых под эгидой организации.