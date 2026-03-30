Безумие! «Сибирь» забрала победу у «Металлурга» на последней секунде второго овертайма!

В первых трёх играх серии «Металлург» методично укатывал «Сибирь» в лёд и закономерно повёл 3-0, поставив новосибирцев на грань вылета. Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков пообещал боевой четвёртый матч и выразил надежду, что серия на этом не закончится. Шансов у новосибирцев против лидера Востока изначально было немного, а сейчас они сократились практически до нуля. Но продлить себе сезон они действительно ещё могли.

Сегодня у новосибирцев была холодная голова – никаких срывов вроде пятиминутного удаления Сергея Широкова в концовке третьей игры не было. Более того, «Магнитка» удалялась намного чаще, раз за разом давая сопернику шансы открыть счёт. Однако игра превратилась в шоу вратарей.

На последних секундах первого периода Александр Смолин обнулил совершенно убойный момент. Казалось, он уже был отыгран, и Вячеслав Лещенко бросал наверняка, в зияющие пустотой ворота, но Смолин не выключился из эпизода и дотянулся до шайбы ловушкой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Михаил Бердин через несколько секунд ответил своим спасением, когда Данила Паливко выскочил из штрафбокса и убежал в контратаку.

Обилие большинства не раз могло закончиться плохо для самой «Сибири» – у «Магнитки» то и дело проходили опасные контрвыпады. Как, например, у Андрея Козлова, который исхитрился нанести бросок с двумя соперника на плечах. Или у Дерека Барака, в другом меньшинстве убежавшего «два в один» с тем же Козловым. Каждый раз Бердин свою команду спасал.

«Металлург» прощал и продолжал дарить шансы, и «Сибирь» создавала их в огромном количестве, однако реализация при этом была нулевой. За это отвечал как Смолин, так и защитники гостей, которые многое самоотверженно ловили на себя.

В середине второго периода у вратаря гостей сдали нервы – Илья Федотов остервенело копал на пятаке, и вратарь «сталеваров» после остановки игры ткнул в него клюшкой. За колющий удар Смолин был удалён до конца матча, а ему на смену заступил Илья Набоков. В этом плей-офф он ещё не играл и вышел на лёд в критический момент, но «Сибирь» билась об лёд и только создавала, однако забить не смогла. Голы в этой серии даются новосибирцам с огромным трудом – больше одного команда ни в одном матче не осилила.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

В третьем периоде хозяева пропустили очередную контратаку в большинстве – но Бердин и тут справился с броском Сергея Толчинского в упор! «Сталевары» в заключительной трети стали гораздо активнее, а в концовке уже сами заставили соперника удалиться. Разин взял тайм-аут, однако «Сибирь» смогла отбиться.

Несмотря на 0 голов за 60 минут, скучной эту игру точно назвать нельзя. Новосибирцы наконец-то навязывали борьбу и показывали хоккей, на который приятно смотреть. До овертайма в этой серии команды доигрались впервые – прошла первая дополнительная двадцатиминутка (в которой «Металлург» уже тоже включил полные обороты), шла к завершению вторая.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Удаление Руслана Исхакова случилось за полторы минуты до очередного перерыва. Но Антон Косолапов его отменил – на последней секунде второго овертайма! Абсолютное сумасшествие! Серия не закончена и возвращается в Магнитогорск.