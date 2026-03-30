Железнодорожникам тоже отменили одну шайбу, но у них было и две законных.

У «Спартака» отобрали два гола! А «Локомотив» — в шаге от 1/4 финала плей-офф КХЛ

«Спартак» довольно неожиданно оказал очень серьёзное сопротивление в серии с «Локомотивом». В первых трёх матчах красно-белые изрядно потрепали нервы железнодорожникам – действующим обладателям Кубка Гагарина не было просто ни в первой игре серии, где они всё-таки смогли добыть победу в основное время, ни в следующих двух, где победители были определены только в овертайме.

Легко подопечным Боба Хартли не было и в четвёртом матче этого противостояния. Даже несмотря на то что ярославцы, как и двумя днями ранее, открыли счёт уже на первой минуте. На этот раз отличиться первым удалось Рушану Рафикову – после его броска от синей линии шайба залетела прямиком в сетку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Под занавес первого периода «Спартак», казалось, сравнял счёт – хозяевам удалось убежать в быструю контратаку, которая завершилась точным броском Лукаса Локхарта в оставленные Даниилом Исаевым ворота. Однако тренерский штаб «Локомотива» посчитал, что защитить свои владения Исаев не сумел не по своей воле – после запроса судьи тоже в этом убедились и приняли решение не засчитывать гол из-за помехи со стороны игрока красно-белых.

Автором следующего взятия ворот стали гости – и болельщики москвичей могли испытать флешбэки с одного из предыдущих матчей серии. Иван Морозов снова заигрался с шайбой и не смог войти в зону атаки – Артур Каюмов подловил соперника на ошибке и отправил в отрыв Максима Берёзкина.

Форвард железнодорожников не встретил никакого сопротивления на пути к воротам Александра Георгиева, поскольку защитники «Спартака» доверились Морозову и отправились на смену. Переиграть голкипера для Берёзкина в этом эпизоде оказалось делом техники.

В концовке второго периода спартаковцы предприняли ещё одну, на первый взгляд, успешную попытку вплотную приблизиться к гостям. После броска Даниила Орлова шайба попала в толпу на пятаке у ворот «Локомотива» и запрыгнула в сетку. Однако и этот гол судьи были вынуждены отменить – здесь помеха Исаеву была гораздо более очевидной, нежели в первый раз.

Найти легальные способы поразить ворота Даниила подопечные Алексея Жамнова так и не смогли. Железнодорожники тоже больше не забили – ещё один их гол также был отменён из-за помехи вратарю. Однако для ярославцев это не имело никакого значения, ведь они дважды сумели забросить по всем правилам.

2:0 в матче и 3-1 в серии – 1 апреля «Локомотив» попробует закрыть серию на своей площадке.