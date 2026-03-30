Никто, кроме них. Московское «Динамо» вылетело из плей-офф КХЛ, уступив Минску всухую

Всего четыре гола за четырёхматчевую серию и почти полное отсутствие борьбы: подобное мало кто мог представить.

После феерической победы «Сибири» с голом за секунду до окончания второго овертайма московское «Динамо» могло вляпаться в историю. Команда Вячеслава Козлова рисковала стать единственной, проигравшей серию 0-4 и первой, вылетевшей из плей-офф-2026. Перед сезоном сложно было себе представить такой результат – даже с учётом внутренних проблем, которые были у «Динамо».

И в первую очередь динамовских фанатов разочаровала аморфность, которая чувствовалась у команды на протяжении большей части первых трёх матчей. В Минске бело-голубые сыграли очень пассивно против команды Дмитрия Квартальнова, врубившей свой фирменный режим — однако после переезда серии в Москву белорусы стали играть более спокойно. Но хозяева всё равно ничего не смогли сделать и единственный гол забили после подключения защитника Артёма Сергеева.

Правда, минчане очень быстро открыли счёт и в четвёртом матче – после подправления броска от синей линии, однако шайбу отменили из-за помехи вратарю. Динамовская игра продолжила тренд последних дней: из-за блокировки голкипера отменили шайбу в игре между «Трактором» и «Ак Барсом», а в параллельном московском матче на «Мегаспорте» из-за этого отменили аж три шайбы.

Во встрече долгое время особо ничего не происходило, но вдруг отметилась бывшая связка московского «Динамо»: длинный пас Вадима Мороза создал ситуацию «два в один», где в контратаку убежали Вадим Шипачёв и Станислав Галиев. Первый гол Станислава как раз и был отменён, но второй уже был забит по всем правилам.

На старте второго периода хозяевам помогло большинство, которое даже в самые тёмные моменты сезона приходило команде Козлова на помощь. Правда, первый гол хозяев в неравных составах тоже отменили из-за блокировки вратаря: перестарался Джордан Уил. Однако незадолго до этого гости сфолили и остались втроём. На этот раз динамовский «конверт» сработал, и Никита Гусев счёт сравнял. Это был его первый гол в плей-офф — и, как оказалось, последний.

В целом московское «Динамо» наконец-то показало, что ему интересно играть в хоккей и биться на такой стадии плей-офф — правда, при 0-3 в серии было уже слишком поздно. Кроме того, за полгода у бело-голубых ничего толком так и не заработало, кроме первой тройки, контратак, большинства и умения аккуратно сыграть по счёту. При 1:1 на табло это уже не имело значения. Показательно, что во втором и третьем периодах у хозяев лишь один бросок из слота.

Овертайм начался с короткой, но зрелищной драки между Иваном Зинченко и Богданом Белкиным, за которую оба форварда получили 2+2. Хозяева в дополнительное время смотрелись уже несколько бодрее, потому что явно понимали цену ошибки, однако это не помогло. Минск снова забросил после атаки с ходу: Галиев оформил дубль, отличившись после прохода с правого фланга — тоже красивая история возрождения хоккеиста, который провёл неудачный прошлый сезон.

Белорусы ожидаемо прошли во второй раунд, однако никто не ожидал, что они сделают это так уверенно. Зак Фукале уже дважды заканчивал поход московского «Динамо», когда играл за «Трактор», однако сейчас он сделал это особо изощрённым способом, пропустив лишь четыре шайбы. Болельщики бело-голубых, что показательно, после финальной сирены заряжали «Кудашов! Кудашов!», хотя Алексея Николаевича в клубе уже нет. Это отличная квинтэссенция странного сезона, после которого теперь можно ожидать больших перемен в «Динамо».