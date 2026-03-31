«Спартак» сенсационно выбьет чемпиона КХЛ? Как красно-белые могут победить «Локомотив»

Нынешние ярославцы уже не та машина, какой были год назад. С ними можно играть — и их можно обыгрывать.

Пара «Локомотив» — «Спартак» считалась одной из самых предсказуемых в первом раунде плей-офф КХЛ. Ярославцы год назад в одну калитку вынесли лигу, выиграв Кубок Гагарина, а в нынешнем сезоне, сохранив чемпионский состав, стали лучшей командой Запада и пошли за вторым трофеем подряд.

И вот на таких железнодорожников вышел «Спартак» — восьмая команда конференции. Москвичи неровно провели регулярку и засветились в ряде скандалов. Более того, последний из них случился перед самым плей-офф, когда красно-белые разорвали контракт со своим лучшим игроком — Адамом Ружичкой.

«Локомотив» был очевидным фаворитом пары. На «Спартак» не ставил практически никто. Тем не менее, несмотря на счёт 1-3 в серии, подопечные Алексея Жамнова неожиданно навязали чемпиону КХЛ ожесточённую борьбу и уже серьёзно потрепали нервишки ярославцам.

Как кажется, в этой паре не всё так очевидно. Давайте подумаем, за счёт чего «Спартак» способен выбить «Локомотив».

Игра Георгиева

Над «Спартаком» и Александром Георгиевым потешались, когда вратарь решил перебраться в КХЛ. Слабо верилось в то, что экс-голкипер «Рейнджерс» способен стать первым номером команды, которая борется за высокие места.

На деле же вышло иначе — Георгиев показал довольно высокий уровень игры и заслуженно стал основным вратарём «Спартака». Ошибки и слабые матчи, конечно, были, но в целом Александр успешно влился в команду и в лигу.

Именно игра Георгиева должна стать ключевым фактором. Голкипер уже оставлял «Спартак» в игре: в первом матче отразил 40 из 44 бросков, во втором — 40 из 41, в четвёртом – 32 из 34. Один раз красно-белые воспользовались шансами, которые им дал вратарь. Третья встреча несколько выбивается из списка — всего 18 спасений после 22 бросков, однако Георгиев не совершал каких-то ошибок и делал всё, что в его силах. И даже в таком матче москвичи, утащив его в овертайм, едва не вырвали победу.

Александр Георгиев и Максим Шалунов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Роль Александра становится ещё важнее, если учесть, что на противоположной стороне льда не кто иной, как Даниил Исаев — лучший вратарь КХЛ. И пока Георгиев отлично справляется. Он отразил 92,2% бросков, в то время как Исаев — пока только 90,2%.

Если голкипер «Спартака» продолжит в том же духе, красно-белые точно сумеют зацепиться в этой серии.

Быть дисциплинированными

Обычно о дисциплине говорят в контексте игры в неравных составах (и это, безусловно, важный фактор и здесь), но на сей раз мы подразумеваем под этим чёткое следование заданию тренерского штаба.

Стоит отдать должное москвичам. Они умело подстраиваются под игру «Локомотива» и в итоге моментами «переламывают» соперника, доминируют и добиваются успеха. Это уже принесло свои плоды.

Кроме того, и сам «Локомотив» не выглядит такой машиной, какой был в минувшем сезоне. Команда, конечно, совсем недавно выиграла Кубок Гагарина, однако при Бобе Хартли стала чуть менее цельной, чуть хуже при игре в обороне. Защита «Локомотива» уже не бетонная стена, коей была в прошлом году.

Видно, как непросто железнодорожникам даётся серия со «Спартаком». В минувшем сезоне им таких сложностей практически не создавали — в основном из-за того, что «Локомотиву» Игоря Никитина было очень и очень тяжело что-либо противопоставить.

А вот с командой Хартли более чем можно играть. Красно-белые уже это доказали. Вот только ярославцы по-прежнему очень сильны, так что для победы «Спартаку» нужно терпеть, следовать указаниям Алексея Жамнова и его штаба, сохранять концентрацию и ждать своих шансов. А они обязательно будут.

Сплочённость

Немного заезженно, но красно-белые, раздираемые скандалами в ходе всей регулярки, подошли к плей-офф неожиданно собранными.

Скандал с уходом Ружички перед самым КГ-2026, как казалось, должен был подломить дух команды. Но на деле вышло совсем иначе: кажется, москвичи, наоборот, только сплотились. Это позволило им навязать борьбу в первой встрече серии, забрать вторую и попить крови в третьей.

Другой скандал — осенний с Иваном Морозовым — также не навредил команде. Нападающий стал лидером «Спартака» в плей-офф и уже забил два важнейших гола — оба раза переводил игру в овертайм.

Возможно, некоторым командам необходимы подобные встряски, чтобы выйти из летаргического сна и забегать. И, кажется, «Спартак» — именно такая команда. Каждый из скандалов давал красно-белым толчок, благодаря которому они становились сильнее — как минимум на каком-то отрезке. Конечно, вдолгую такая стратегия губительна, но, если в нынешнем сезоне это сработало, необходимо извлечь из случившегося максимум.

Вероятно, именно этим сейчас и занимается «Спартак».

Парни бьются друг за друга и играют строго по заданию — в этом и есть ключ к успеху в серии.

***

Конечно, 1-3, да ещё и против «Локомотива» — это довольно тяжёлая ситуация. Однако «Спартак» ни в одном из матчей не выглядел значительно хуже соперника, а в нескольких и вовсе переигрывал ярославцев.

У красно-белых ещё есть шансы зацепиться за серию и выбить чемпиона КХЛ. Это будет непросто, но в плей-офф никогда и не бывает просто. «Спартак» уже знает, к чему быть готовым, и так легко не сдастся.

Так что завершение серии будет очень и очень интересным.