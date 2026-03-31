Овечкин переиграл Кросби? Или Сид оставил Ови позади? Вся статистика очного противостояния

А вы знали, что суперзвезда «Вашингтона» лучше лидера «Питтсбурга» в плей-офф?

Противостояние Александра Овечкина и Сидни Кросби насчитывает столько разных интересных моментов, что их хватило бы на целую книгу — возможно, она бы даже посоревновалась с «Войной и миром» Льва Толстого по своему объёму.

Мы уже захватили многие главы в нашем спецпроекте в честь 20-летия битвы Ови и Сида. Однако вряд ли что-то скажет об этом противостоянии лучше, чем… статистика.

Да, она бывает обманчива. Да, не всегда достаточно хорошо передаёт то, что было в действительности. Тем не менее именно статистика помогает раскрыть некоторые стороны противостояния, которые можно было не заметить, и подвести некоторые итоги этой битвы.

Мы собрали главные цифры соперничества длиною в 20 лет. Давайте же взглянем, кто и в чём стал лучше.

Личное противостояние в регулярных чемпионатах НХЛ

Впервые Овечкин и Кросби сыграли друг против друга в НХЛ 22 ноября 2005 года. Матч прошёл на «Меллон-Арене» в Питтсбурге (позже она получила название «Сивик-Арена», а теперь на её месте красуется «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена»). «Пингвинз» по ходу встречи вели 4:0 и 5:2, «Вашингтон» сокращал отставание до минимума, но догнать хозяев так и не вышло — 4:5.

В том матче Кросби забил гол и отдал результативную передачу, а Овечкин отметился ассистом.

Всего же Алекс и Сидни провели 74 очные встречи в рамках регулярных чемпионатов. «Питтсбург» побеждал значительно чаще, хотя по поражениям в основное время разрыв не такой большой: 27 – у «Пингвинз» и 33 – у «Кэпиталз».

Кросби набрал на 27 очков больше и отдал на 30 ассистов больше, зато Овечкин забил больше на три гола.

Личное противостояние в плей-офф НХЛ

Первый матч в Кубке Стэнли хоккеисты провели друг против друга 2 мая 2009 года. «Вашингтон» в рамках второго раунда принимал «Питтсбург» в «Веризон-Центре» (ныне — «Кэпитал Уан-Арена»). «Столичные» одержали трудовую победу, а лидеры отметились голами — по одному каждый.

Всего же команды в эпоху Ови и Сида провели четыре серии и суммарно 25 матчей. «Питтсбург» имеет значительный перевес — 14 побед и три выигранные серии. Примечательно, что победитель противостояния неизменно завоёвывал Кубок Стэнли.

В плане индивидуальных успехов Овечкин даже переигрывает Кросби, несмотря на обилие командных поражений. Россиянин и забил, и отдал передач, и набрал очков больше, чем Кросби. Можно сказать, один тащил «Вашингтон» — и только когда у него появились качественные партнёры, он сумел выбить «Питтсбург» (спасибо голу Евгения Кузнецова).

Примечательный факт: команды в эпоху Ови и Сида провели 26 очных матчей в Кубке Стэнли, но в одной из встреч Кросби не принимал участие. В третьем матче серии плей-офф-2017, когда канадца не было на льду, «Вашингтон» переиграл «Питтсбург» в овертайме со счётом 3:2 ОТ, а Овечкин отметился ассистом.

Личные награды в НХЛ

Естественно, одни из лучших хоккеистов в истории лиги завоевали немало индивидуальных трофеев.

Первая награда, которую парни разыграли, — «Колдер Трофи», вручаемый лучшему новичку сезона. Его забрал Овечкин. На следующий год Кросби вырвался вперёд, выиграв четыре личных приза — «Арт Росс» (лучшему бомбардиру сезона), «Тед Линдсей» (самому выдающемуся игроку сезона по мнению НХЛПА), «Марк Мессье Эворд» (игроку, проявившему лидерские качества на льду и за его пределами) и «Харт Трофи» (лучшему игроку сезона).

Здесь хоккеисты тоже гнались друг за другом, однако суммарно больше наград собрал Овечкин. Александр добился итогового успеха в основном благодаря «Морис Ришарам» (призу лучшему снайперу сезона), составившим почти половину его трофеев. Кроме того, нападающий «Вашингтона» опережает Кросби по количеству «Хартов» и «Колдеров». Почти по всем остальным наградам именно капитан «Питтсбурга» оказался более успешен.

Из интересного ещё стоит упомянуть, что хоккеисты по разу попадали в символическую сборную новичков и по четыре раза – во вторую сборную всех звёзд сезона НХЛ. Овечкина также восемь раз включали в первую сборную всех звёзд сезона НХЛ (Кросби — четыре). Александр также принял участие в 13 Матчах звёзд, Сидни — в 10.

Клубные награды

До 2018 года Кросби всухую обыгрывал Овечкина по этому показателю. «Питтсбург» взял три Кубка Стэнли — в 2009-м, 2016-м и 2017-м. «Вашингтон» ответил лишь однажды — в 2018-м.

Примечательно, что российскому нападающему трижды удавалось добраться до Президентского кубка — трофея за победу в регулярке. Этот приз обычно не воспринимают серьёзно, но факт остаётся фактом: у Сида этого кубка в коллекции нет.

Личное противостояние в сборных

Овечкин и Кросби впервые сыграли друг против друга на уровне сборных ещё до дебюта в НХЛ — 4 января 2005 года. Сборные Канады и России сошлись в финале молодёжного чемпионата мира — 2005, и «кленовые» разгромили нашу команду со счётом 6:1. Овечкин в том матче ушёл «сухим», а Кросби отметился ассистом.

Впервые на взрослом уровне хоккеисты встретились ни много ни мало на Олимпийских играх! Это произошло 24 февраля 2010 года в Ванкувере. В печально известном четвертьфинале ОИ сборная Канады камня на камне не оставила от российской команды — 7:3. Что примечательно, оба игрока не отметились результативными действиями.

После этого на уровне сборных Овечкин и Кросби встретились ещё трижды.

17 мая 2015 года на чемпионате мира национальные команды схлестнулись в финале, но «кленовые» не оставили нашему звёздному составу ни шанса — 6:1. Ови вновь не смог с этим ничего поделать, в то время как Кросби оформил 1+1.

Уже 14 сентября 2016 года сборные вновь встретились друг с другом — в контрольном матче в преддверии Кубка мира. Канадцы вырвали победу в овертайме – 3:2 ОТ. Овечкин забил свой первый гол в противостоянии, Кросби довольствовался очередным ассистом.

Последний на данный момент очный матч на международном уровне игроки провели спустя 10 дней, 24 сентября 2016 года. Сборная Канады в полуфинале Кубка мира оказалась сильнее — 5:3. Александр опять не отметился очками, а Кросби оформил результативную передачу.

Таким образом, Кросби ни разу не проиграл Овечкину на международной арене. Помимо этого, Сид в этом противостоянии забил в два раза больше и набрал в шесть раз больше очков, чем Ови.

Титулы в сборных

Что касается побед на международной арене, здесь не всё так просто.

Первую важную победу одержал Овечкин, в 2003 году выигравший золото МЧМ. Он же взял и первый титул на взрослом уровне — на чемпионате мира — 2008. А вот для Кросби первым «золотым» турниром на взрослом уровне стала… Олимпиада!

Суммарно Ови взял больше чемпионатов мира, в то время как на счету Сида больше олимпийского золота. Кроме того, канадец выиграл Кубок мира. По общему количеству золотых медалей он обходит россиянина.

Однако если брать все награды, то тут лидером является уже Овечкин. В активе нападающего российской сборной, помимо четырёх золотых медалей, есть также четыре серебра (ЮЧМ-2002, МЧМ-2005, ЧМ-2010 и ЧМ-2015) и пять бронзовых наград (ЮЧМ-2003, ЧМ-2005, ЧМ-2007, ЧМ-2016 и ЧМ-2019). Суммарно — 13 наград.

У Кросби же всего семь медалей — помимо пяти золотых, есть ещё серебро МЧМ-2004 и Олимпиады-2026.