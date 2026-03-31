«Динамо» на пороге очередной перестройки. Этот сезон закрывает важную эру

Вылет «Динамо» со счётом 0-4 вряд ли кто-то мог представить себе до начала сезона — как и то, что именно бело-голубой клуб станет первым, что покинет плей-офф КХЛ. Но надо отметить: «Динамо» в этом году сделало абсолютно всё, чтобы клуб постигла именно такая участь. Весь абсурд динамовского сезона передаёт скандирование фамилии уволенного посреди сезона Алексея Кудашова после финальной игры.

Началось всё ещё с момента внезапного ухода Алексея Сопина в концовке прошлого сезона: надо отметить, что на связку Кудашов — Сопин давно велась медийная атака разными силами. Селекция летом была обрывистой: например, клуб подписал Девина Броссо фактически как замену Максу Комтуа — а Комтуа в итоге в клубе остался, пришлось расставаться с Броссо. Выбыл Седрик Пакетт, а проблему со вторым центром после травм Эрика О’Делла «Динамо» так и не решило — впрочем, достойных вариантов на рынке вообще мало.

В отставке Алексея Кудашова, которая случилась посреди сезона, было настолько мало логики и хоть какого-то смысла, что генеральному директору московского «Динамо» Сергею Сушко приходилось на ходу придумывать объяснение: «Решили, что команде нужна какая-то встряска. Подумали, что нужно что-то новое. Алексей Николаевич — хороший тренер. Но мы решили, что на данном этапе нужна определённая встряска, и пошли по этому пути. Гру из «Трактора» тоже ушёл».

Вячеславу Козлову доверили «встряску»

Президент клуба Виктор Воронин в недавнем интервью «Чемпионату» дал более понятное объяснение: «Хотя в летний период Алексею Николаевичу дали полные права по формированию состава и он в августе отчитался перед советом директоров, что команда сформирована и вопросов нет – уже в сентябре начались замены игроков. Тот же Броссо, который поиграл у нас короткое время, то ему нужен, то не нужен. То Рашевский нужен, то Рашевский не нужен».

В результате «Динамо» собрало очень странный состав. Там была большая группа качественных игроков 30+ (Гусев, Уил, Сикьюра, Ожиганов, Готовец, Сергеев) и небольшая группа молодёжи, которая толком не была обстреляна в КХЛ, а также игроков ВХЛ. Средняя прослойка у бело-голубых была минимальной — так в современной лиге уже не строят успешные составы. Самый успешный её представитель (Комтуа) провёл максимально депрессивный сезон: впрочем, Макс и год назад начинал так, что чуть не вылетел из команды, но смог преодолеть это в прошлом году. Разве что по ходу сезона команда добавила Семёна Дер-Аргучинцева, который вписался неплохо.

И даже сложно ругать Вячеслава Козлова за то, что он начал ставить довольно скучный стиль. В современной КХЛ важны глубина состава, универсализм, мобильность, хорошее движение, а иначе у тебя возникнут большие проблемы, из-за чего приходится играть от печки. Чем-то «Динамо» напоминало в регулярке «Автомобилист», который ставил на контратаки от лидеров и игру на удержание счёта. У «Динамо» был ещё и козырь в виде большинства: однако если не получалось у лидеров, то не получалось вообще.

В концовке «Динамо» ещё и провело два откровенно странных матча, когда проиграло «Адмиралу», досрочно завершившему сезон, а потом уступило и «Ак Барсу», в одном моменте использовав странный тренерский запрос, который привёл к удалению. Здесь есть разные точки зрения: одни считают, что это было реальным уровнем нынешнего «Динамо», который и был показан в плей-офф. Другие считают, что бело-голубые уходили от ЦСКА — и с учётом того, как сложилась серия против Минска, это было суицидальной комбинацией.

Самое главное: в плей-офф и концовке регулярки команда не выглядела так, как будто хотела побеждать. По слухам, это связано с психологической напряжённостью, которая частично подогревалась и руководством. Кудашов, по оценкам многих, был «стабилизатором» внутри клуба: вы прекрасно знаете, какая запутанная ситуация существует в руководстве «Динамо» уже многие годы, когда существует сразу несколько центров силы. Козлов таким стабилизатором стать как будто бы не смог.

Коллега Сергей Емельянов писал: «90% хоккеистов приходили в клуб под конкретного главного тренера. Кудашов лично проводил собеседования, звонил и досконально объяснял им, на какие роли в команде их берут и как будет строиться совместная работа. Отставка Кудашова стала для раздевалки грандиозным потрясением, пережить которое она не смогла».

О степени фрустрации говорят хотя бы цитаты Игоря Ожиганова, капитана команды: «Мы и сами себя нагибаем раком, и его» (об игре Владислава Подъяпольского), «У нас уже выработался какой-то триггер. Мы нормально выглядим по движению, нормально давим, но в концовках просто получаем и получаем эти шайбы. Они из ничего вытекают. Конечно, уверенность уходит, начинается уже какая-то паранойя». После победной серии Ожиганов говорил: «Рады видеть друг друга, а не обосранными сидеть после серии поражений».

В результате в плей-офф ничего не поменялось. Команда выцедила из себя четыре шайбы за четыре матча — причём лишь две из них на счету нападающих и обе пришли в большинстве. «Динамо» ничего не смогло сделать ни с агрессивной домашней моделью Дмитрия Квартальнова, ни с более пассивной гостевой, на пятак к Заку Фукале белорусская команда не пускала. В общем, «так жить нельзя» и даже динамовские каналы реагировали на быстрый вылет одной фразой: отмучились.

А что будет дальше? Все пришли к однозначному выводу: в этом виде команда дальше существовать не сможет, и президент клуба говорил об омоложении. Вопрос в другом: кто будет это омоложение проводить? Сейчас очень многие считают, что полную власть в команде получит Роман Ротенберг, но никакой гарантии этого на самом деле нет: Вы можете хорошо помнить 2021-й, когда Олег Знарок должен был возглавить клуб и это было почти утверждено, однако слетело в последний момент. Результат борьбы динамовских «башен» предугадать нельзя.

Поэтому не будем тыкать пальцем в небо: пока будущее «Динамо» остаётся максимально непонятным. Однако, увы, болельщикам к этому не привыкать. Четыре года назад команда завершила эру Шипачёва уходом в перестройку — теперь будет новый цикл с новыми людьми.