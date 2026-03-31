Расписание спортивных матчей 1 апреля 2026 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события среды: «Пантере» — «Динамо» Дуала, британский хоккей и баскетбол в Пуэрто-Рико
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 1 апреля 2026 года
Лучший спорт 1 апреля. Никаких шуток! Только главные матчи и реальные интриги дня!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 1 апреля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 4:00: «Капитанес Де Арекибо» — «Леонес Понсе», чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу

Интрига: матч между именитыми клубами

Регулярный чемпионат Пуэрто-Рико стартовал совсем недавно. Большинство команд провели по два-три матча. «Капитанес» и «Леонес» являются очень серьёзными клубами в этом соревновании, потому что первые восемь раз становились чемпионами, а вторые — 14. Пока в группе А они находятся не на ведущих позициях, занимая третью и четвёртую строчку. Кому же из именитых команд достанется победа?

⚽️ 18:30: «Пантере Ду Нде» — «Динамо» Дуала, чемпионат Камеруна, 7-й тур

Интрига: сколько голов забьют команды из чемпионата Камеруна?

«Динамо» играет 1 апреля — отличная вывеска! Правда, не московское и даже не минское. «Динамо» Дуала занимает пятое место в таблице чемпионата Камеруна. А вот его соперник находится на 10-й строчке. При этом «Пантере» забил восемь мячей в 11 матчах, а пропустил 10. В последних пяти матчах с участием соперников четыре раза проходила ставка «тотал меньше 2.5 гола». Может быть, в первый день апреля команды порадуют нас результативным футболом?

🏒 22:00: «Ноттингем Пантерс» — «Манчестер Сторм», регулярный чемпионат Элит лиги

Интрига: «пантеры» круче «Форест»?

«Ноттингем» — один из самых популярных клубов Британии, который собирает на своих матчах более шести тысяч зрителей в среднем за матч. «Манчестер», как и весь британский хоккей, мог запомниться нашим зрителям по матчам Евролиги конца девяностых. В британской лиге ещё не кончилась регулярка, и в последнем её матче клубы лучше поймут свои будущие посевы в кубковых играх.

Что ещё интересного в День смеха?

🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: смогут ли Овечкин и друзья остановить горячую команду?

«Филадельфия» дарит самую внезапную интригу конца сезона: большую часть года команда Рика Токкета играла так-сяк, но в последних десяти матчах одержала восемь побед и максимально близко приблизилась к зоне плей-офф. Более-менее разыгрался и Матвей Мичков, который набрал девять очков в 14 последних встречах. Успеют ли «лётчики» взлететь в восьмёрку?

🏒 2:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Детройт Ред Уингз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: как повернётся плей-оффная битва на Востоке?

Плей-оффная гонка на Востоке стала невероятно запутанной: например, «Бостон», который идёт четвёртым в Атлантическом дивизионе, был бы сразу вторым в Столичной восьмёрке. На этом фоне очень важно сохранять своё место в столичной тройке, и «Питтсбург» сделал к этому важный шаг, забив «Айлендерс» сразу восемь шайб. Но теперь надо будет играть второй матч за два дня против «Детройта», который растерял свой прежний гандикап по очкам и место в восьмёрке вместе с ним.

🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: ключевой матч в битве за первое место дивизиона

Кто бы мог подумать ещё в конце прошлого года, что «Баффало» будет спорить с «Тампой» за первое место в Атлантическом дивизионе! У «молний» сейчас равенство очков с оппонентом, но есть один матч в запасе, который команда проведёт против «Монреаля», у которого тоже сохраняются шансы на место под солнцем: команда одержала пять побед подряд и отстаёт от первого места лишь на четыре балла.

⚽️ 2:00: США — Португалия, товарищеский матч

Интрига: справятся ли португальцы с хозяевами ЧМ-2026?

Американцы очень неудачно провели предыдущий матч — проиграли Бельгии со счётом 2:5. Теперь команду Маурисио Почеттино ждёт встреча с португальцами, которые выйдут на поле без Криштиану Роналду. Ранее они сыграли с другими хозяевами предстоящего чемпионата мира — мексиканцами. Зрители так и не увидели голов. Любопытно, что португальцы никогда ранее не обыгрывали американцев в XXI веке — две ничьих, одно поражение.

⚽️ 2:15: Аргентина — Замбия, товарищеский матч

Интрига: насколько убедительной окажется победа Аргентины?

Действующие чемпионы мира одержали победу в предыдущем товарищеском матче. Аргентинцы одолели Мавританию (2:1). Они забили два мяча в первой половине, однако победить с разгромным счётом не получилось. Теперь команду Лионеля Скалони ждёт игра с Замбией. Эта сборная не отобралась на чемпионат мира, а на прошедшем Кубке африканских наций не вышла из группы.

🏀 3:00: «Хьюстон Рокетс» — «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «Никс» заберут сезонную серию?

«Хьюстон» не может победить «Нью-Йорк» уже два года. В последний раз «Рокетс» побеждали «Никс» в 2024-м. С того времени уже много воды утекло и оба состава претерпели огромные изменения. При этом в этом сезоне подопечные Брауна одолели соперника с небольшим преимуществом (108:106). Дюрант и Ко исправятся?

⚽️ 3:00: Бразилия — Хорватия, товарищеский матч

Интрига: что покажут Луис Энрике и Дуглас Сантос?

Четыре года назад хорваты не пустили бразильцев в полуфинал чемпионат мира. Тогда балканская сборная одолела соперника в серии пенальти, после чего добралась до бронзовых медалей турнира. Несколько дней назад бразильцы уступили французам (1:2) и потеряли из-за травмы Рафинью. Дуглас Сантос вышел в основе, а Луис Энрике появился на поле после перерыва и отдал голевой пас. Интересно, каким будет игровое время футболистов «Зенита» на этот раз? Хорваты несколько дней назад одолели Колумбию (2:1).

⚽️ 4:00: Мексика — Бельгия, товарищеский матч

Интрига: бельгийцы обыграют ещё одну страну-хозяйку ЧМ-2026?

Обе сборные сыграют на предстоящем чемпионате мира. Мексиканцы попали туда без отбора как одна из стран-хозяек турнира. Бельгийцы добились успеха в квалификационной группе. Несколько дней назад они разгромили США (5:2) в товарищеской встрече, которая состоялась на поле соперника. А вот матч Мексики и Португалии завершился без голов. Сколько забитых мячей мы увидим теперь?

🏀 5:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Кливленд Кавальерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «озёрники» прервут неудачную серию?

«Лейкерс» великолепно идут в концовке регулярки, выиграв 15 из 17 последних матчей. Но с бывшим клубом Леброна Джеймса «Кливлендом» у «озёрников» есть большие проблемы: три подряд поражения. Причём все из них с огромным отставанием. Дончич в огненной форме, а остальные отлично ему помогают. Сумеет ли клуб из Лос-Анджелеса добиться успеха?

🎿 11:00: Кубок России, финал, гонка преследования, классический стиль, женщины, 10 км, и мужчины, 10 км

Интрига: Пеклецова с Большуновым убегут ещё дальше?

В гонки преследования на финале Кубка России в Кировске лидеры общего зачёта мини-тура Алина Пеклецова и Александр Большунов убегут с солидным запасом в 50 секунд над, соответственно, Дарьей Непряевой и Сергеем Ардашевым. В зачёт пойдут сразу два результата: по финишу гонки преследования и по чистому времени, так что у лидеров есть шанс убежать от преследователей ещё дальше.

♟ 15:30: Шахматы, Турнир претендентов — 2026, 4-й тур

Интрига: сможет ли Есипенко одержать первую победу?

Единственный российский гроссмейстер в открытой секции провёл уже три партии на Кипре. Результат пока не удручает, но и не впечатляет: поражение от Синдарова и две ничьих – с Накамурой и Блюбаумом. В 4-м туре Андрей сыграет с Анишем Гири, представляющим Нидерланды. Российский шахматист сыграет белыми и может показать силу своей дебютной подготовки. В женской же секции Александра Горячкина сразится с украинкой Анной Музычук, а Екатерина Лагно – с индианкой Вайшали Рамешбабу.

🏒 16:30: «Авангард» — «Нефтехимик», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, пятый матч

Интрига: нижнекамцы снова будут цепляться?

«Нефтехимик» провёл три очень классных матча, где дважды проиграл в самой концовке, а в четвёртой игре команда Игоря Гришина посыпалась и не смогла приблизиться к оппоненту. Успех омичам принесли те игроки, которых по ходу сезона критиковали очень сильно: это Александр Волков и Дмитрий Рашевский. Сможет ли команда Ги Буше оправдать статус фаворита и закрыть серию за пять игр?

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Сибирь», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, пятый матч

Интрига: вернётся ли серия в Новосибирск?

«Сибирь» вырвала драматичную победу на домашнем льду с голом на последней секунде второго овертайма и огненной пресс-конференцией Андрея Разина. Новосибирский клуб провёл свой лучший матч в плей-офф, а соперник выглядел так, как будто слишком расслабился при счёте 3-0 в серии. Продолжится ли борьба в этой серии?

🏒 19:30: «Локомотив» — «Спартак», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, пятый матч

Интрига: вернётся ли серия в Москву?

«Спартак» оказал хорошее сопротивление «Локомотиву», но всё равно счёт в серии 1-3. Красно-белые явно недовольны судейством в четвёртом матче, где им отменили два гола, но и запросы «Спартака» тоже сработали. Пока команда Боба Хартли показывает, что на дистанции благодаря системной игре смотрится лучше, однако непредсказуемость «Спартака» может помочь команде Алексея Жамнова.

⚽️ 19:30: «Нефтехимик» — «Факел», Первая лига, 23-й тур

Интрига: прервёт ли «Факел» серию без забитых мячей?

Воронежский клуб по-прежнему возглавляет таблицу Лиги PARI. Правда, отрыв от второго места сократился до четырёх очков. А всё потому, что команда Олега Василенко неудачно стартовала на весеннем отрезке. Одна победа в четырёх матчах, всего один забитый мяч, пять очков из 12 возможных — не самая хорошая статистика лучшего клуба турнира. А что «Нефтехимик»? Семь очков в четырёх матчах после рестарта, восьмое место в таблице. «Факел» два раза подряд обыграл соперника в очных встречах.

